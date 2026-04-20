رییس‌جمهوری آمریکا یکشنبه ۳۰ فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی روز گذشته با شلیک در تنگه هرمز توافق آتش‌بس را به‌طور کامل نقض کرده است. با وجود این، او از ادامه مذاکرات و عزیمت تیم مذاکره‌کننده آمریکایی به‌سوی اسلام‌آباد خبر داد.

او نوشت که نمایندگانش عصر دوشنبه به اسلام‌آباد خواهند رسید و مذاکرات در روز سه‌شنبه و احتمالا چهارشنبه انجام خواهد شد.

هرچند ترامپ به‌وضوح از ادامه مذاکرات خبر داد، اما خبرهایی که ساعاتی پس از این پست از سوی رسانه‌های مختلف انتشار یافت، با ابهام در احتمال برگزاری مذاکرات و ترکیب تیم مذاکره‌کننده همراه بود.

آمادگی‌ها در پاکستان

شبکه ای‌بی‌سی به نقل از مقام‎‌های ایالات متحده نوشت که ترامپ همچنان معتقد است می‌توان با جمهوری اسلامی به توافق رسید و این توافق رخ خواهد داد. ای‌بی‌سی همچنین از آماده شدن پاکستان برای برگزاری دور بعدی مذاکرات خبر داد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه با محمد اسحاق‌ دار، وزیر خارجه پاکستان، به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

الجزیره عصر یکشنبه به نقل از دو منبع امنیتی پاکستانی نوشت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران احتمالا پیش از روز جمعه برگزار خواهد شد.

این منابع که نخواستند نام‌شان فاش شود، گفتند این ارزیابی بر اساس چند نشانه، از جمله فرود دو هواپیمای ترابری سنگین آمریکا از نوع سی-۱۷ گلوبمستر در پایگاه هوایی نورخان در راولپندی، نزدیک اسلام‌آباد، به‌دست آمده است.

به گفته آنها، جاده‌های منتهی از فرودگاه به منطقه قرمز اسلام‌آباد به‌طور موقت بسته شده که نشان‌دهنده تدابیر شدید امنیتی است. همچنین هتل‌های سرنا و ماریوت در اسلام‌آباد در حال تخلیه از مهمانان هستند و تا روز جمعه هیچ رزرو جدیدی پذیرفته نمی‌شود.

هتل سرنا محل برگزاری دور نخست مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در ۲۲ فروردین بود.

حوالی ۷ عصر به وقت محلی در اسلام‌آباد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که تحولات روز یکشنبه در پاکستان نشان می‌داد که این کشور برای دور جدید مذاکرات میان تهران و واشینگتن آماده می‌شود.

دو منبع امنیتی پاکستانی به این رسانه گفتند دو هواپیمای باری عظیم آمریکا بعدازظهر یکشنبه در یک پایگاه هوایی پاکستان فرود آمدند که تجهیزات امنیتی و خودروهایی را برای آماده‌سازی ورود هیات آمریکایی حمل می‌کردند.

پیش از آن شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس از گفت‌وگوی تلفنی با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، خبر داده و از ادامه تلاش‌ها برای «صلح پایدار» سخن گفته بود.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی: خبرهای مرتبط با دور دوم مذاکرات را تکذیب می‌کنیم

همزمان با این تحولات، خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری کوتاه به نقل از «خبرنگار سیاست خارجی ایرنا» خبرهای منتشر شده در منابع غربی را «بازی رسانه‌ای در راستای بازی سرزنش به منظور فشار بر ایران» ارزیابی کرد و نوشت که تمام اخبار مرتبط با برگزاری دور دوم مذاکرات را تکذیب می‌کند.

همزمان یک منبع ایرانی به الجزیره گفت: «با توجه به اظهارات ترامپ درباره انجام مذاکرات و همچنین عدم تطابق آن با آنچه در واقع میان ایران و ایالات متحده در حال رخ دادن است، ما معتقدیم با فریب دشمن مواجه هستیم و در آستانه یک دور جدید از تشدید تنش‌ها قرار داریم.»

همچنین تسنیم با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در روزهای اخیر افزود جمهوری اسلامی دو سناریو را محتمل می‌داند: «استفاده آمریکا از این تحرکات برای «فشار روانی در مذاکرات» یا «غافلگیری و حمله نظامی سریع» به برخی جزایر ایرانی.

تسنیم تاکید کرد که جمهوری اسلامی سناریوی «جنگ» را محتمل‌تر از ادامه مذاکرات می‌داند و در صورت حمله مجدد به زیرساخت‌ها، «خویشتنداری قبلی» درباره آرامکو و فجیره را کنار خواهد گذاشت.

جی‌دی ونس؛ می‌رود؟ نمی‌رود؟

یک مقام کاخ سفید عصر یکشنبه در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره ترکیب هیات مذاکره‌کننده آمریکا برای دور دوم مذاکرات اسلام‌آباد، اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه رییس‌جمهوری، در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.

دونالد ترامپ در گفت‌وگویی که عصر یکشنبه با فاکس‌نیوز داشت تنها به نام کوشنر و ویتکاف اشاره کرده بود. پس از آن، رسانه‌های مختلف از جمله سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های کاخ سفید و شبکه خبری اِی‌بی‌سی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل نوشتند که ونس نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت.

سپس، جاناتان کارل، خبرنگار ارشد اِی‌بی‌سی در واشینگتن، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به نقل از دونالد ترامپ حضور جی‌دی‌ ونس در مذاکرات پیشِ رو در اسلام‌آباد را رد کرد.

کارل نوشت: «رییس‌جمهور ترامپ همین الان به من گفت که ونس به اسلام آباد نخواهد رفت. او گفت مساله امنیتی است، سرویس مخفی نمی‌تواند این کار را با اطلاع ۲۴ ساعته انجام دهد. این فقط به‌خاطر امنیت است. جی‌دی عالی است.»

او بلافاصله در به‌روزرسانی دیگری به نقل از یک مقام ارشد نوشت که ونس در راه اسلام‌آباد است و هدایت تیم مذاکره‌کننده آمریکا را بر عهده دارد.

ترامپ: بستن تنگه هرمز به نفع آمریکاست

ترامپ در پستی که عصر یک‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد، نوشت با وجود ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز، این گذرگاه پیش‌تر به‌دلیل «محاصره آمریکا» بسته شده بود و تهران از این وضعیت روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان می‌بیند.

به گفته ترامپ، آمریکا از این بابت، «هیچ ضرری نمی‌کند» و کشتی‌ها «به لطف اقدامات سپاه پاسداران که همیشه می‌خواهد نقش قلدر را بازی کند»، در حال حرکت به سمت بنادر آمریکا از جمله تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا هستند.

او افزود ایالات متحده «یک توافق بسیار منصفانه و معقول» پیشنهاد داده و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی آن را بپذیرد، اما هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌ها در ایران» را از کار خواهد انداخت و افزود: «دیگر خبری از آدم نرم نیست.»

ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی «به‌سرعت و به‌راحتی عقب‌نشینی خواهد کرد» و اگر توافق را نپذیرد، «باعث افتخار» او خواهد بود که اقدام لازم را انجام دهد؛ اقدامی که به گفته او، باید در ۴۷ سال گذشته توسط روسای‌جمهوری پیشین آمریکا انجام می‌شد.

او در پایان نوشت: «وقت آن رسیده که ماشین کشتار جمهوری اسلامی متوقف شود.»