بررسی این پیام‌ها نشان می‌دهد نگرانی‌های شهروندان به‌صورت کلی در سه محور قابل دسته‌بندی است.

موج تعدیل نیرو و ناامنی شغلی

بخش قابل توجهی از پیام‌ها به اخراج و کاهش امنیت شغلی در شرکت‌ها و بخش خصوصی اشاره دارد.

یک مخاطب که خود را از کارکنان گروه اسنپ، خدمات تاکسی اینترنتی، معرفی کرد، گفت: «بیش از ۹۰ درصد پرسنل قراردادهای یک یا دوماهه بسته‌اند و این حجم نیرو قرار است بیکار شوند.»

در پیامی دیگر از کیش آمده است: «به‌خاطر شرایط اقتصادی، تعدیل نیرو انجام دادند و بیکار شدم.»

روایت‌ها همچنین از افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت، تعویق پرداخت حقوق و حتی پرداخت نصف دستمزد در برخی واحدها حکایت دارد.

یک مخاطب نیز از اعمال نفوذ و دخالت حکومت در تعطیلی کسب‌وکارها خبر داد: «ما چند نفر دندان‌پزشک هستیم و به‌صورت قراردادی در کلینیک دولتی بودیم. به علت حمایت از انقلاب ملی، هم تهدید شدیم و هم اخراج شدیم و حقوقمان را از دی‌ماه ندادند.»

گرانی و کمبود کالاهای اساسی

بسیاری از مخاطبان از کمبود کالاهای اساسی و جهش کم‌سابقه قیمت‌ها، در بعضی موارد به‌صورت روزانه و حتی ساعتی، خبر دادند.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «مرغ کیلویی ۳۱۸ هزار تومان و تخم‌مرغ دانه‌ای ۲۰ هزار تومان شده است.»

برخی شهروندان هم از «۱۰ برابر شدن قیمت مواد غذایی» و نبود اقلامی مانند پوشک، پنیر و سس مایونز در فروشگاه‌ها انتقاد کردند.

افزایش شدید هزینه دارو نیز در پیام‌ها برجسته است؛ از جمله بیماری که گفت قیمت داروی ۴ میلیون تومانی‌اش به ۴۲ میلیون تومان رسیده است.

قطع اینترنت و اختلال در کسب‌وکار

قطع و محدودیت بی‌سابقه اینترنت که ۵۰ روز از آن می‌گذرد، از نظر شهروندان به‌عنوان عاملی مهم در تشدید بحران اقتصادی مطرح شده است.

مخاطبان از اتصال دشوار به اینترنت و هزینه‌های سنگین فیلترشکن از جمله «هر گیگابایت یک میلیون تومان» خبر دادند.

شهروندی از مشهد نوشت برای دسترسی به اینترنت مجبور است هر روز به دانشگاه مراجعه کند.

به‌ گفته کاربران، این محدودیت‌ها نه‌تنها ارتباطات، بلکه فعالیت‌های شغلی و بازار را نیز مختل کرده است.

مخاطبان همچنین قطع اینترنت را به گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن، احتمال امتیازدهی مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات و پنهان‌سازی در این زمینه مرتبط می‌دانند.

پیام‌های دریافتی در روزهای اخیر نشان می‌دهد پس از آتش‌بس، نه‌تنها بهبود محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد نشده، بلکه فشار بر معیشت، اشتغال و دسترسی به خدمات پایه همچنان رو به افزایش است.

این در حالی است که مقام‌های حکومت از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت، در سخنانی متفاوت با پیام‌های شهروندان اعلام کرد: «سیستم خوب کار می‌کند و افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است.»

نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۳۰ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران از مرز ۱۲۰۰ ساعت فراتر رفته است.

نت‌بلاکس افزود: «در حالی که نشانه‌ها از ناکامی مذاکرات صلح حکایت دارند، یکی از مهم‌ترین عوامل برای مردم ایران، یعنی برقراری دوباره ارتباط با اینترنت جهانی، همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.»