به گزارش پولیتیکو، اعلام آتش‌بس موقت میان اسرائیل و لبنان از سوی ترامپ، نشانه‌ای از تلاش‌های او برای ایجاد زمینه‌ای جهت پایان دادن به «جنگ ایران» ارزیابی می‌شود. پیشنهاد میزبانی از بنیامین نتانیاهو و ژوزف عون در کاخ سفید نیز از تغییرات اخیر در رویکرد آمریکا حکایت دارد.

این در حالی است که تنها چند روز پیش، ترامپ حملات اسرائیل به حزب‌الله را «درگیری جداگانه» خوانده بود، اما اکنون با فشار بر اسرائیل برای توقف حملات، یکی از موانع احتمالی توافق با حکومت ایران را کاهش داده است.

با وجود ادامه مذاکرات - از جمله گفت‌وگوهای اخیر در پاکستان - هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. با این حال، گفت‌وگوهای پشت‌پرده ادامه دارد و ترامپ از احتمال برگزاری دور جدیدی از مذاکرات حضوری در آینده نزدیک خبر داده است.

ترامپ تاکید کرده که [حکومت] ایران تمایل به توافق دارد و گفته است تهران «آماده انجام اقداماتی است که دو ماه پیش حاضر به انجام آن نبود.» با این حال، خط قرمز اصلی آمریکا همچنان جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای است.

در عین حال، جزئیات اختلافات نشان می‌دهد که فاصله میان دو طرف همچنان قابل توجه است. بر اساس این گزارش، آمریکا پیشنهاد توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم را مطرح کرده، در حالی که [حکومت] ایران تنها با توقفی پنج‌ساله موافقت کرده است. همچنین واشینگتن خواستار واگذاری ذخایر اورانیوم نیمه‌غنی‌شده ایران به یک کشور ثالث است، اما تهران این درخواست را نپذیرفته است.

به نوشته پولیتیکو این اختلافات در شرایطی ادامه دارد که [حکومت] ایران همچنان توانسته در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی مقاومت کند و با محدود کردن تردد در تنگه هرمز، بر بازار جهانی انرژی تاثیر بگذارد.

در همین راستا، اقدام آمریکا برای اعمال محاصره دریایی با هدف کاهش اهرم فشار [حکومت] ایران و وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره صورت گرفته است. با این حال، به نوشته پولیتیکو، تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای آمریکا داشته باشد، از جمله افزایش قیمت نفت و فشار بر دولت در داخل.

این گزارش می‌افزاید که ادامه محاصره نیازمند منابع گسترده نظامی است و می‌تواند آمادگی نیروهای آمریکایی را تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال، گزارش‌هایی از عبور برخی نفتکش‌ها از این محاصره منتشر شده که می‌تواند کارآمدی آن را زیر سوال ببرد.

در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌ها درباره پیامدهای این وضعیت افزایش یافته است. به گفته مقام‌های انرژی، تداوم محدودیت‌ها در تنگه هرمز می‌تواند به کمبود سوخت و اختلال در بازارهای جهانی منجر شود.

در همین حال، برخی تحلیلگران و مقام‌های بین‌المللی نسبت به دستیابی سریع به توافق ابراز تردید کرده‌اند و یادآور شده‌اند که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پس از سال‌ها مذاکره به دست آمد.

در نهایت، گزارش پولتیکو تاکید می‌کند که ترامپ ممکن است برای دستیابی به توافق ناچار به ارائه امتیازاتی شود؛ موضوعی که می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره راهبرد کلی او در این جنگ ایجاد کند، به‌ویژه اگر نتیجه نهایی تفاوت چندانی با چارچوب‌های پیشین نداشته باشد.

