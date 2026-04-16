به گزارش فارن‌پالیسی، پس از بازگشت سناتورها به کنگره، جمهوری‌خواهان با پرسش‌های فزاینده‌ای درباره ادامه حمایت از جنگی که بدون مجوز رسمی کنگره آغاز شده، مواجه شده‌اند. این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که پیام‌های متناقضی از کاخ سفید درباره اهداف جنگ منتشر شده و وزارت جنگ نیز جزئیات روشنی از هزینه‌ها و نیازهای مالی ارائه نکرده است.

در همین حال، کاهش محبوبیت جنگ در میان رأی‌دهندگان - به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای - فشار سیاسی بر جمهوری‌خواهان را افزایش داده است. با این وجود، بسیاری از آنها از پاسخ مستقیم به پرسش‌ها خودداری کرده و یا تمرکز خود را بر اقدامات دولت برای مقابله با [حکومت] ایران قرار داده‌اند.

جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، در واکنش به تهدید اخیر دونالد ترامپ مبنی بر «نابودی تمدن ایران» گفت که تمرکز او بر اقدامات عملی رییس‌جمهوری است و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و افزایش فشار اقتصادی بر [حکومت] ایران را مورد حمایت قرار داد.

بر اساس این گزارش، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران - با احتساب یک آتش‌بس شکننده - بیش از ۴۵ روز ادامه یافته است. طبق قانون اختیارات جنگی آمریکا، چنین درگیری‌هایی در صورت عدم تایید کنگره باید پس از ۶۰ روز متوقف شوند، هرچند رییس‌جمهوری می‌تواند این مهلت را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کند.

با این حال، رهبر اکثریت سنا در پاسخ به این‌که آیا در صورت ادامه جنگ فراتر از این مهلت از آن حمایت خواهد کرد یا نه، موضع روشنی اتخاذ نکرد و این سناریو را «فرضی» دانست. در عین حال، او از دستاوردهای نظامی آمریکا در این جنگ ابراز رضایت کرد.

این در حالی است که به گفته تحلیلگران، با وجود برتری نظامی آمریکا، توانایی [حکومت] ایران در جنگ نامتقارن - از جمله اختلال در تنگه هرمز یا حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه - می‌تواند این درگیری را طولانی‌تر کند و هزینه‌های سیاسی آن را برای واشینگتن افزایش دهد.

دموکرات‌ها این موضوع را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند. کریس مورفی، سناتور دموکرات، هشدار داده که افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین و رشد هزینه‌های کشاورزی از پیامدهای مستقیم جنگ بوده و فشار اقتصادی بر شهروندان آمریکایی را تشدید کرده است.

با وجود این انتقادها، جمهوری‌خواهان همچنان مانع از تلاش‌های دموکرات‌ها برای پایان دادن به جنگ شده‌اند. سنای آمریکا با رای ۵۲ در برابر ۴۷، بررسی یک قطعنامه مربوط به اختیارات جنگی را رد کرد و تلاش مشابهی در مجلس نمایندگان نیز با اختلافی اندک ناکام ماند.

در همین حال، دموکرات‌ها از عدم شفافیت دولت در ارائه اطلاعات درباره هزینه‌ها و راهبرد جنگ انتقاد کرده‌اند. اندی کیم اعلام کرد که حتی درخواست او برای دریافت گزارش از پنتاگون درباره این جنگ نیز رد شده است.

در حوزه بودجه، دولت ترامپ خواستار افزایش ۴۵۰ میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی شده که بخشی از آن قرار است از طریق کاهش برنامه‌های اجتماعی تامین شود. با این حال، قانون‌گذاران هنوز برآورد دقیقی از هزینه‌های جنگ دریافت نکرده‌اند.

پتی موری، سناتور دموکرات، در جلسه‌ای با مقام بودجه‌ای کاخ سفید تاکید کرد که کنگره هنوز از میزان هزینه‌های این جنگ بی‌اطلاع است؛ موضوعی که با پاسخ مبهم مقام‌های دولتی همراه شده است.

در نهایت، جمهوری‌خواهان در کنگره درباره نحوه تصویب درخواست ۱.۵ تریلیون دلاری بودجه دفاعی نیز با اختلاف نظر مواجه هستند؛ اختلافی که در صورت ادامه کاهش حمایت عمومی از جنگ، می‌تواند به چالشی جدی برای دولت ترامپ تبدیل شود.

