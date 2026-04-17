کمیته بین‌المللی نجات در بیانیه‌ای اعلام کرد که از اعلام آتش‌بس اسرائیل و لبنان استقبال می‌کند و آن را «یک مهلت حیاتی و بسیار دیرهنگام برای غیرنظامیانی که هفته‌ها خشونت بی‌وقفه را تحمل کرده‌اند» نامید.

به گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله در اوایل ماه مارس، بیش از ۲۱۰۰ نفر در لبنان کشته، هزاران نفر زخمی و بیش از یک میلیون نفر آواره شده‌اند.

کمیته بین‌المللی نجات گفت: «این آتش‌بس باید به عنوان فرصتی حیاتی برای محافظت از غیرنظامیان، تضمین دسترسی پایدار بشردوستانه و ایجاد پایه‌های صلح پایدار و بادوام مورد استفاده قرار گیرد.»

این کمیته از همه طرفین خواست که «خویشتن‌داری نشان دهند» و «به یک مسیر سیاسی که از تلفات بیشتر جلوگیری می‌کند و به ریشه‌های درگیری می‌پردازد، متعهد شوند.»

کمیته بین‌المللی نجات اشاره کرد که در تلاش است تا با ارائه کمک‌های امدادی، خدمات درمانی، حمایت‌های روانی-اجتماعی و ارجاعات مشاوره‌ای به خانواده‌های آواره کمک کند.