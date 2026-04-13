بر اساس این اطلاعات که دوشنبه ۲۴ فروردین در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده وضعیت اقتصادی کشور در پی جنگ «بسیار وخیم» است و «حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی»، بازسازی اقتصاد در ایران ۱۲ سال طول خواهد کشید.

منابع آگاه گفتند عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، تاکید کرده برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، دستیابی به توافق با آمریکا و رفع محدودیت‌های اینترنتی ، ضروری است.

بر پایه این گزارش، بانک مرکزی همچنین درباره خطر بیکاری دو میلیون نفر به‌دلیل خسارات واردشده به زیرساخت‌های تولیدی در جریان جنگ هشدار داده است.

همتی یکی از اعضای هیات جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر با آمریکا در اسلام‌آباد بود. این دور از گفت‌وگوها پس از ۲۱ ساعت بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.

منابع آگاه افزودند: «نزدیکان پزشکیان به‌شدت نگران وضعیت اقتصادی ایران هستند و بیم آن دارند که در صورت رسیدن کشور به وضعیت ورشکستگی، مقامات نظام او را مسئول بدانند.»

پیش‌تر در هشتم فروردین، ایران‌اینترنشنال از گسترش بی‌سابقه شکاف در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی خبر داد و گزارش کرد که این موضوع به رویارویی آشکار پزشکیان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، از جمله احمد وحیدی و علی عبداللهی، منجر شده است.

پافشاری جمهوری اسلامی بر تداوم برنامه هسته‌ای و اعمال کنترل بر تنگه هرمز که در نهایت به شکست مذاکرات اسلام‌آباد انجامید، بر شدت بحران منطقه‌ای افزوده است.

هرچند تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز به رشد بهای نفت در بازارهای جهانی و افزایش فشارها بر اقتصاد بین‌المللی منجر شده، اما پیامدهای این وضعیت اقتصاد ایران را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کمبود دارو، بیکاری، کاهش قدرت خرید و حتی «قسطی شدن غذا» خبر داده‌اند.

به گفته آنان، تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی و بلاتکلیفی در حوزه آموزش نیز بر نگرانی‌ها در شرایط کنونی افزوده است.

اقتصاد جهان؛ قیمت نفت برنت از ۱۰۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت

خبرگزاری رویترز گزارش داد به‌دنبال شکست مذاکرات اسلام‌آباد و تصمیم آمریکا بر اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

قراردادهای آتی نفت برنت، ۲۴ فروردین با رشدی هفت درصدی به ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید.

این رقم حاکی از آن است که از زمان آغاز جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، بهای نفت جهشی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

قراردادهای آتی توافق‌های خرید یا فروش دارایی در آینده - با قیمتی مشخص - هستند که جهت بازار را نشان می‌دهند.

شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۸ درصد کاهش یافت و قراردادهای آتی شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۰.۶ درصد افت کردند.

استاکس ۶۰۰ عملکرد ۶۰۰ شرکت بزرگ، متوسط و کوچک از ۱۷ کشور اروپایی را دنبال می‌کند و معیاری برای سنجش وضعیت بازار سهام است.

اس‌اندپی ۵۰۰ هم شاخص سنجش عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا است و وضعیت کلی بازار سهام این کشور را نشان می‌دهد.

مایکل براون، کارشناس شرکت خدمات مالی «پِپِراِستون»، در همین رابطه گفت: «با آغاز هفته، بازارها به شکلی قابل پیش‌بینی وارد فاز ریسک‌گریزی شده‌اند، زیرا معامله‌گران بار دیگر سناریوی افزایش تنش‌ها را مدنظر قرار داده‌اند.»

به گفته او، در دیگر بازارها نیز نشانه‌هایی از افت به چشم می‌خورد؛ قراردادهای آتی سهام در اروپا و آمریکای شمالی در محدوده منفی قرار دارند، طلا مسیر نزولی در پیش گرفته و اوراق قرضه دولتی نیز تحت فشار هستند.

براون در عین حال خاطرنشان کرد دامنه این تحرکات در مجموع چندان چشمگیر نیست.