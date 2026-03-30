به گفته جنیفر رانیان، رییس اف‌بی‌آی در دیترویت، ایمن محمد غزالی، شهروند آمریکایی-لبنانی ۴۱ ساله، پیش از حمله به کنیسه «تمپل اسرائیل» ویدیویی ضبط کرده و گفته بود می‌خواهد «تا جایی که می‌تواند افراد بیشتری را بکشد».

رانیان این حادثه را «یک اقدام تروریستی الهام‌گرفته از حزب‌الله که به عمد جامعه یهودیان و بزرگ‌ترین کنیسه میشیگان را هدف قرار داد» توصیف کرد.

ایمن محمد غزالی که سال ۲۰۱۱ با ویزای مهاجرتی برای همسران خارجی شهروندان آمریکا به ایالات متحده آمده بود، طبق گفته تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، «با یکی از رهبران کشته‌شده حزب‌الله» ارتباط داشت.

ارتش اسرائیل ۲۴ اسفند اعلام کرده بود که ابراهیم محمد غزالی، برادر ایمن، از فرماندهان حزب‌الله بود و یک هفته پیش از حمله ایمن به کنیسه‌ «تمپل اسرائیل» در منطقه وست بلومفیلد تاون‌شیپ، در حملات ارتش اسرائیل به «یک سازه نظامی حزب‌الله که صدها موشک به سمت غیرنظامیان اسرائیلی پرتاب می‌کرد » کشته شده بود.

ایمن محمد غزالی ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ با وانت خود به کنیسه اسرائیل حمله کرد. او پیش از کوبیدن ماشین خود به این کنیسه، چند ساعت در پارکینگ منتظر ماند، سپس با وانت فورد خود از درها عبور کرد و وارد راهروی بخش آموزش کودکان شد و یک نگهبان را زیر گرفت. او سپس با نگهبان دیگری تبادل آتش کرد و در نهایت خود را به ضرب گلوله کشت. در این حادثه، هیچ‌یک از ۱۵۰ کودک و کارکنان حاضر آسیب ندیدند.

در خبرهای اولیه اعلام شده بود که مهاجم به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

نگرانی از فعال‌ شدن هسته‌های خفته ترور در غرب به دست جمهوری اسلامی

دو روز پیش از اعلام این خبر، نیویورک‌پست در گزارشی به هشدار امنیتی نهادهای فدرال درباره احتمال فعال‌سازی «عوامل از پیش مستقرشده» حکومت ایران اشاره کرده بود. افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی با غرب به‌ویژه پس از حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، نگرانی‌ها از تلافی‌جویی حکومت ایران را از طریق اجرای عملیات تروریستی به‌دست نیروهایی که از پیش در غرب مستقر کرده، افزایش داده است.

به نوشته نیویورک‌پست، این نگرانی وجود دارد که در صورت تشدید تنش‌ها، حکومت ایران به دنبال انجام حملاتی در داخل خاک آمریکا باشد.

شبکه ای‌بی‌سی نیوز نیز ۱۸ اسفند گزارش داده بود که دولت آمریکا به نهادهای مجری قانون در این کشور هشدار داده که ممکن است جمهوری اسلامی در حال فعال کردن سلول‌های خفته تروریستی خود در خارج از ایران باشد.

از ۱۹ اسفند که نخستین حملات آمریکا و اسرائیل با کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، آغاز شد، به‌جز حمله به کنیسه دیترویت، دست‌کم هفت عملیات تروریستی دیگر در اروپا و آمریکا صورت گرفته که احتمال ارتباط آنها با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش در دست بررسی است.

در تیراندازی ۱۱ اسفند در فضای باز یک آبجوفروشی در شهر آستین ایالت تگزاس که به کشته شدن سه شهروند و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر منجر شد، پلیس اعلام کرد که ضارب، مردی اهل سنگال، تی‌شرتی با پرچم ایران به تن داشت و روی آن لباسی با عبارت «متعلق به الله» پوشیده بود.

مقام‌های ایالت تگزاس اعلام کرده‌اند که احتمال ارتباط ضارب با جمهوری اسلامی در دست بررسی است. او که سال ۲۰۰۰ با ویزای توریستی به آمریکا آمده بود، به ضرب گلوله پلیس در محل حادثه کشته شد.

در نمونه‌ای دیگر که ۲۲ اسفند در کنیسه‌ای در روتردام هلند رخ داد، وزیر دادگستری هلند گفت که احتمال دخالت جمهوری اسلامی در دست بررسی است، با این حال تاکید کرد که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.

انتقام‌جویی به سبک حزب‌الله در دیترویت

به گفته رییس اف‌بی‌آی در دیترویت، در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی غزالی، ویدیوها و تصاویری یافت شده که نشان می‌دهد او به انتقام‌جویی و ایدئولوژی حزب‌الله گرایش داشته است.

به گفته او، غزالی چند روز پیش از حمله، کنیسه‌ها و مراکز فرهنگی یهودیان در میشیگان را جست‌وجو و در نهایت «تمپل اسرائیل» را انتخاب کرده بود. او حتی زمان ناهار در این مجموعه را نیز بررسی کرده بود.

در خودروی او مقدار زیادی مواد آتش‌زا از جمله ادوات صنعتی آتش‌بازی‌های و بیش از ۳۰ گالن (حدود ۱۱۳ لیتر) بنزین پیدا شد. هنگام اصابت ماشین او به ساختمان کنیسه در موتور ماشینش حریق رخ داد اما به انفجار یا آتش‌سوزی گسترده منجر نشد.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در تماس‌های اضطراری ۹۱۱، همسر سابق غزالی هم‌زمان با حمله به پلیس اطلاع داده بود که او پس از کشته شدن چند نفر از اعضای خانواده‌اش در حمله هوایی اسرائیل به لبنان، دچار آشفتگی شدید و افکار خودکشی شده است.

این حمله هوایی چند روز پس از آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و آمریکا در روز ۹ اسفند رخ داد.

علاوه بر افرادی نظیر ایمن غزالی، مقامات آمریکا نگران افرادی هستند که از سوی جمهوری اسلامی برای انجام عملیات یا اقداماتی وارد آمریکا شده‌اند.

بر اساس داده‌های گمرک و حفاظت مرزی آمریکا که در گزارش نیویورک‌پست به آن استناد شده، شمار ایرانیان رهگیری‌شده بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۵۰ نفر رسیده است.

به نوشته این رسانه، برخی از این افراد از مسیرهایی مانند سائوپائولو در برزیل، یکی از مراکز شناخته‌شده جعل گذرنامه، وارد این مسیرها شده‌اند. با این حال روزنامه نیویورک‌پست نوشت آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، تعداد نامشخص افرادی است که ممکن است بدون شناسایی وارد کشور شده باشند.