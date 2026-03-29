این رسانه اسرائیلی در گزارشی تحقیقی که شنبه هشتم فروردین منتشر شد، نوشت: «ایالات متحده و اسرائیل برنامه‌ریزی کرده بودند نیروهای شبه‌نظامی کرد در ابتدای جنگ به ایران حمله کنند، اما افشای اطلاعات در رسانه‌ها، لابی‌گری متحدان و همچنین تردید خود کردها باعث شد واشینگتن این طرح را متوقف کند.»

هدف این طرح «شکستن سد ترس» در میان مخالفان حکومت و کمک به مردم ایران برای قیامی با هدف سقوط جمهوری اسلامی توصیف شده است.

بر اساس این گزارش تلویزیونی «ده‌ها هزار نیروی مسلح کرد شامل نیروهایی از هر شش جناح کردهای ایرانی» برنامه داشتند که در روزهای نخست جنگ، تحت پوشش گسترده هوایی آمریکا و اسرائیل از مرز عراق وارد ایران شوند.»

پیش از آن نیز حملاتی سنگین علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در غرب ایران، از جمله مقام‌های حکومتی، پایگاه‌های ارتش، سامانه‌های موشکی، ایستگاه‌های پلیس و مراکز بسیج اجرا شده بود تا مسیر حرکت نیروهای کرد را فراهم کند.

در نخستین روزهای حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی مبنی آغاز قریب‌الوقوع یک عملیات زمینی از کردستان عراق با مشارکت گروه‌های کُرد ایرانی حاضر در این منطقه منتشر شد.

۱۲ اسفند خبرهایی درباره گفت‌وگوی تلفنی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، با مسعود بارزانی و بافل طالبانی، رهبران کرد مستقر در عراق، منتشر شد. وب‌سایت خبری آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه نوشت که این تماس روز یک‌شنبه ۱۰ اسفند انجام شد. یکی از این منابع، این تماس‌ها را «حساس» توصیف کرد و منبع دیگری نیز این گفت‌وگوها را حاصل «ماه‌ها لابی‌گری پشت‌پرده نتانیاهو» خواند.

یکی از مقام‌ها به اکسیوس گفت: «دیدگاه غالب و به‌طور حتم نظر شخص نتانیاهو این است که کردها وارد میدان خواهند شد و قیام خواهند کرد.»

این مقام در ادامه افزود: «نتانیاهو که «بی‌وقفه» خواستار حمله و تغییر رژیم در ایران بود، نخستین بار در دیداری در کاخ سفید این موضوع را با ترامپ مطرح کرده بود.»

۱۵ اسفند، در هفتمین روز از کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران، موجی از حملات سنگین هوایی علیه ۳۵ مرکز متعلق به سپاه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در نوار غربی ایران اجرا شد. همزمان جمهوری اسلامی، حملاتی پهپادی علیه اهدافی در عراق، به‌ویژه در اقلیم کردستان، پیاده کرد.

درست یک روز پس از این حملات ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد که قصد ندارد کُردها را به درگیری با جمهوری اسلامی وارد کند. او تاکید کرد: «ما به دنبال ورود کُردها نیستیم. نمی‌خواهم ببینم کردها آسیب ببینند یا کشته شوند.»

گزارش تلویزیونی کانال ۱۲ اسرائیل همچنین با استناد به گزارش‌های منابع غیراسرائیلی می‌گوید که موساد سال‌ها روی طرح مشارکت عملیاتی کُردها در براندازی جمهوری اسلامی کار کرده بود و از مدت‌ها پیش همراه با سازمان سیا در حال مسلح کردن نیروهای کُرد بوده است.

همچنین در این گزارش آمده است که دیوید برنئا، رییس موساد، این طرح را به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ارائه داده و در آستانه جنگ، آن را در واشینگتن دی‌سی نیز مطرح کرده بود.

به گفته این گزارش، اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل (امان) معتقد بود این طرح تنها شانس اندکی برای موفقیت دارد و مقام‌های ارشد آن را در گفت‌وگو با کانال ۱۲ «خیالی» و «پر از اشکال» توصیف کردند. با این حال، این طرح هم در اسرائیل و هم در آمریکا به‌عنوان طرحی «کاملا مطمئن» ارائه شده بود، در حالی که این باور وجود داشت که «کردها سهم خود را ایفا خواهند کرد.»

کانال ۱۲ می‌گوید این ارزیابی به نتانیاهو کمک کرد که ترامپ را برای پیشبرد حملات مشترک علیه جمهوری اسلامی متقاعد کند.

به گزارش تایمز اسرائیل، یکی از اعضای حزب آزادی کردستان و دیگر تحلیلگران کرد در مصاحبه با کانال ۱۲ تاکید کرده‌اند که توافق گسترده‌ای برای «همکاری در سرنگونی حکومت» میان گروه‌های کُرد وجود داشت و دو زمان مشخص برای آغاز تهاجم تعیین شده بود.

در همین حال، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه به رییس‌جمهوری آمریکا هشدار داده بود که آنکارا استقلال کردها در هیچ نقطه‌ای از منطقه را تحمل نخواهد کرد. همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز به آمریکا گفتندکه تجزیه قومی ایران می‌تواند کل خاورمیانه را بی‌ثبات کند.

در گزارش آکسیوس که ۱۲ اسفند منتشر شد، یکی از منابع به گفت‌وگوی ترامپ با رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، درباره موضوع مشارکت کُردها در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی داشته است.

در این میان، خود کردها نیز نسبت به چشم‌اندازشان در برابر حکومت ایران و همچنین میزان قابل اتکا بودن واشینگتن ابراز تردید کردند. به گفته گزارش کانال ۱۲، آنها پس از انتشار عمومی اولین خبرها درباره حمله علاوه بر حمایت نظامی، خواستار «تضمین‌های سیاسی» از آمریکا شدند.

تایمز اسرائیل در گزارشی این نگرانی‌ها را به رویدادهای سوریه در جریان سقوط بشار اسد، رییس‌جمهوری پیشین این کشور مرتبط دانسته و نوشته است: «کردها با در نظر گرفتن اینکه آمریکا برای شکست گروه «دولت اسلامی» در جنگ داخلی آن کشور به نیروهای کرد تکیه کرد، اما سپس از عملیات احمد الشرع، رییس‌جمهوری کنونی سوریه، برای تصرف مناطق تحت کنترل کردها و بازگرداندن آنها به حاکمیت مرکزی حمایت کرد، از آمریکا تضمین‌های سیاسی خواستند.»

گزارش تحقیقی کانال ۱۲ همچنین می‌گوید که با از دست رفتن عنصر غافلگیری، ترامپ به این نتیجه رسید که این عملیات «بیش از حد خطرناک» است و دستور لغو حمله برنامه‌ریزی‌شده را صادر کرد. در ادامه نیز زمانی که فرصت دومی برای حمله به وجود آمد، آن هم کنار گذاشته شد و کل این ایده اکنون «از دستور کار خارج شده است.»



