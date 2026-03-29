بر اساس این گزارش بلومبرگ، «جنگ ایران» همان الگویی را تکرار کرده که پیش‌تر در جنگ تجاری دونالد ترامپ دیده شده بود: بیشترین فشار نه بر دشمنان، بلکه بر متحدان آمریکا وارد می‌شود- اما این‌بار با ابعادی گسترده‌تر و پیامدهایی شدیدتر.

این گزارش می‌افزاید که اختلال در بازار جهانی کالاها، از جمله فلزات و کودهای شیمیایی، در حال افزایش است، اما مهم‌ترین ضربه به بازار انرژی وارد شده؛ منطقه خلیج فارس سهم قابل توجهی از تامین نفت و گاز جهان را بر عهده دارد و هرگونه اختلال در آن به سرعت به افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی منجر می‌شود.

در آسیا، کشورهایی که وابستگی بیشتری به انرژی خلیج فارس دارند، بیش از دیگران آسیب دیده‌اند. دولت کره جنوبی اقدامات اضطراری از جمله سقف‌گذاری بر قیمت سوخت را اجرا کرده و مقام‌های این کشور درباره «بدترین سناریوها» هشدار داده‌اند. در فیلیپین نیز وضعیت به حدی بحرانی توصیف شده که دولت اعلام وضعیت اضطراری انرژی کرده است.

در اروپا، این بحران بار دیگر سیاست کاهش وابستگی به روسیه را با چالش مواجه کرده است. کشورهای اروپایی که پس از جنگ اوکراین به گاز طبیعی آمریکا روی آورده بودند، اکنون با نگرانی از افزایش فشارهای سیاسی واشینگتن و احتمال تغییر شرایط تامین انرژی روبه‌رو هستند.

گزارش بلومبرگ همچنین به پیامدهای ژئوپولیتیکی این روند اشاره می‌کند و می‌نویسد افزایش هزینه‌های جنگ، برخی کشورها را به بازنگری در سیاست نزدیکی به آمریکا و دوری از چین و روسیه واداشته است. در همین راستا، فیلیپین در بحبوحه بحران انرژی به دنبال همکاری با چین برای توسعه منابع نفت و گاز در دریای چین جنوبی رفته است.

بر اساس این تحلیل، در حالی که افزایش قیمت‌ها همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده، شدت بحران در برخی مناطق بسیار بیشتر است؛ به‌طوری که در آمریکا احتمال افزایش قیمت بلیت هواپیما مطرح شده، اما در کشورهایی مانند فیلیپین حتی خطر توقف کامل پروازها به دلیل کمبود سوخت وجود دارد.

اقتصاددانان گلدمن‌ساکس (Goldman Sachs) برآورد کرده‌اند که در سناریوهای بدبینانه، تورم در اروپا ممکن است به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، در حالی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی کرده بریتانیا بیشترین آسیب اقتصادی را در میان کشورهای گروه هفت تجربه خواهد کرد.

این گزارش همچنین به نگرانی‌های امنیتی متحدان آمریکا اشاره می‌کند. در کره جنوبی، بخشی از سامانه‌های دفاعی آمریکا به خاورمیانه منتقل شده و در اروپا نیز بیم آن می‌رود که منابع نظامی واشینگتن از حمایت از اوکراین منحرف شود.

در پایان، بلومبرگ هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین نگرانی، نه وضعیت فعلی بلکه احتمال تشدید بحران است. به نوشته این رسانه، شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ ممکن است «غیرخطی» و فراتر از پیش‌بینی‌ها گسترش یابد- و آنچه امروز دیده می‌شود، تنها آغاز یک بحران عمیق‌تر باشد.

