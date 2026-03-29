ساختمان تخریبشده صاایران در تهران
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، ویرانه ساختمان منهدمشده صاایران را در تهران نشان میدهد که هدف حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، ویرانه ساختمان منهدمشده صاایران را در تهران نشان میدهد که هدف حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است.
ورود نیروهای حشد الشعبی به ایران موج گستردهای از انتقادها را برانگیخته و به نگرانیها درباره بهکارگیری مجدد شبهنظامیان عراقی برای سرکوب مردم ایران دامن زده است.
هشتم فروردین، ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد کاروانی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در حال حرکت به سوی ایران هستند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که این نیروها با پرچم حشد الشعبی در شماری از شهرهای ایران مشاهده شدهاند.
بر اساس برخی تصاویر منتشرشده، شبهنظامیان عراقی سوار بر خودروهای تویوتا هایلوکس، با پرچم عراق در خرمشهر تردد میکنند.
مخاطبان ایراناینترنشنال یکشنبه ۹ فروردین خبر دادند شبهنظامیان عراقی در منازل مسکونی نیروهای سپاه پاسداران در خیابان اتوبوسرانی بندرعباس مستقر شدهاند.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، ۹ فروردین در گزارشی هشدار داد هدف از استقرار نیروهای حشد الشعبی در ایران «مشارکت در سرکوب» است.
بر پایه این گزارش، شبهنظامیان عراقی با عبور از مرز ایران، وارد آبادان و خرمشهر در استان خوزستان شدند و مورد استقبال مقامهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در سوی دیگر، رسانههای جمهوری اسلامی نیروهای مسلح عراقی را «کاروان مردمی کمکرسانی» توصیف کردهاند، این در حالی است که طبق تصاویر موجود، این افراد با خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی وارد کشور شدهاند.
نقض قانون اساسی ایران
دادبان در ادامه نوشت: «اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۴۶ بر ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در کشور تاکید دارد و هرگونه حضور سازمانیافته و مسلح بدون طی این روند، فاقد وجاهت قانونی است.»
۲۶ دی سال گذشته، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان در جریان انقلابی ملی در ایران حضور داشتند. پیشتر ایراناینترنشنال نیز گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دادبان هشدار داد استفاده از نیروهای خارجی بهمنظور سرکوب اعتراضات داخلی «مصداق تشدید نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق تجمع و امنیت شخصی» به شمار میرود.
نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق در هفتههای اخیر در حمایت از تهران، حملاتی را علیه اهداف آمریکا و نیز اقلیم کردستان عراق انجام دادهاند؛ همزمان، حملات به مواضع حشد الشعبی در روزهای اخیر شدت گرفته است.
حزبالله لبنان و حوثیهای یمن نیز در حمایت از حکومت ایران وارد مناقشه خاورمیانه شدهاند.
انتقاد کاربران شبکههای اجتماعی از حضور حشد الشعبی در ایران
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به حضور نیروهای حشد الشعبی در ایران، بازتابی از خشم، نگرانی و انتقاد گسترده است. برخی این اقدام را نقض حاکمیت ملی و نشانهای از تشدید سرکوب داخلی دانستهاند.
کاربری با اشاره به ورود نیروهای حشد الشعبی به خرمشهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خرمشهر را خدا آزاد کرد و به کمک جمهوری ننگین اسلامی دوباره اشغال شد.»
کاربر دیگری بر لزوم موضعگیری در قبال چنین رویدادی تاکید کرد: «تروریستهای حشد الشعبی رسما وارد ایران شدهاند. این تجاوز نیروی زمینی خارجی به خاک ایران است. تمامقد باید در مقابلش ایستاد.»
کاربری با نام «خدانور» به سکوت حامیان حکومت در برابر ورود شبهنظامیان عراقی به ایران اشاره کرد: «افرادی که میگفتند مشکل داخلی را باید داخل خانواده حل کرد، چه شد؟ حشد شعبی هم برایشان خانواده شد؟ اینجا نیروی خارجی اشکالی ندارد؟ اما اگر ما کمک بخواهیم، وطنفروش هستیم؟»
کاربر دیگری هدف از اعزام نیروهای حشد الشعبی به ایران را مشارکت در سرکوب مردم ایران دانست: «حکومت میداند نبرد نهایی در کف خیابانهای شهرهای بزرگ، بهخصوص تهران، رقم خواهد خورد.»
او افزود: «حکومت اگر توانایی شلیک موشک خود را حتی روزی ۴ یا ۵ تا ادامه دهد، برایش کافی است، اما بقای او از کف خیابانهای ایران میگذرد. حشد الشعبی برای حفظ همین سنگر است.»
رسانههای جمهوری اسلامی ویدیوی تازهای از حضور گسترده نیروهای حشدالشعبی عراق در آبادان منتشر کردند.
این نیروهای عراقی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، در کشتار دیماه، حضوری پررنگ داشتند. پیشتر تصاویر حضور آنان در خرمشهر نیز منتشر شده بود.
در جنگ ۸ ساله با عراق، ۱۲ تا ۱۵ هزار ایرانی در آزادسازی خرمشهر کشته شدند.
روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی از «محیط سهلگیرانه» بریتانیا بهعنوان پایگاهی برای فعالیتهای اطلاعاتی و کارزارهای تبلیغاتی خود در غرب بهره میبرد و یک شبکه جذب جاسوس وابسته به حکومت ایران بهطور علنی در لندن فعالیت میکند.
تلگراف شامگاه شنبه هشتم فروردین نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، متهم است که از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
تلگراف افزود پرستیوی با گزارشهای خود درباره خیریهها، مدارس و سازمانهای اجتماعی یهودیان، عملا «فهرستی از اهداف برای تروریستها» ایجاد کرده است.
هفته گذشته، چهار آمبولانس متعلق به یک خیریه یهودی در خارج از کنیسهای در شمال لندن به آتش کشیده شدند. پلیس بریتانیا دو مرد را به اتهام دست داشتن در این حمله یهودستیزانه دستگیر کرد.
تحقیقات درباره این رویداد تحت هدایت پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه دارد. همزمان، برخی گمانهزنیها درباره احتمال دخالت حکومت ایران در این حمله مطرح شده است.
پیشتر دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در بریتانیا تحت پیگرد قرار گرفتند. آنها به «رصد خصمانه» سفارت اسرائیل و قدیمیترین کنیسه بریتانیا متهم هستند.
تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.
نقش خبرنگاران پرستیوی در جذب جاسوس
تلگراف در ادامه گزارش داد تهدیدات ناشی از فعالیت عوامل جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا موضوع تازهای نیست و از مدتها پیش نسبت به آن هشدار داده شده است.
بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بارها یهودیان، شهروندان اسرائیلی و مخالفان حکومت ایران را هدف قرار دادهاند و اغلب از شبکههای تبهکار بهعنوان عوامل نیابتی خود استفاده کردهاند.
جاناتان هکت، مامور سابق اطلاعاتی آمریکا و متخصص در زمینه عملیات مخفی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با تلگراف گفت: «از نگاه ایران، لندن محیطی سهلگیرانه دارد. پرس تیوی نهتنها از این پوشش برای فعالیتهای پنهانی استفاده کرده، بلکه برخی اقدامات را بهصورت علنی نیز انجام میدهد.»
او افزود شماری از خبرنگاران پرستیوی در فرآیند شناسایی، ارزیابی و در نهایت جذب «اهداف بالقوه» برای جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
هکت که بهمدت دو دهه مدیریت عملیات اطلاعاتی نیروی تفنگداران دریایی آمریکا را بر عهده داشت، همچنین هشدار داد استفاده از پوشش خبرنگاری برای جاسوسی، مختص حکومت ایران نیست.
اول فروردین، موسسه پژوهشی «نتورک کانتیجن» در گزارشی از ارتباط پرستیوی با گروههای چپ افراطی در آمریکا پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، مراسم یادبود علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در یکی از پارکهای منهتن و همچنین تجمع «روز قدس» در این شهر، با هماهنگی میان این شبکه و گروههای چپ افراطی برگزار شده است.
تحریمشده در غرب، فعال در بریتانیا
هکت در ادامه مصاحبه خود با تلگراف گفت خبرنگاران پرستیوی پس از «شناسایی و آمادهسازی» افراد آنها را به «ماموران باتجربهتر» واگذار میکنند.
او ادامه داد: «آنها بخش زیادی از کارهای اولیه را انجام میدهند و با افراد صحبت میکنند. اگر پوشش خبرنگاری داشته باشید، بسیار مفید است، چون صحبت کردن با مردم طبیعی به نظر میرسد و در عین حال، امکان دسترسی بیشتر به مقامهای دولتی بریتانیا را فراهم میکند.»
به گفته هکت، دفتر پرستیوی در لندن اکنون نقش مهمتری در روند جذب جاسوس برای تهران ایفا میکند، بهویژه در شرایطی که این شبکه در دیگر کشورهای غربی با تحریم مواجه شده است.
او همچنین به نقش مرضیه هاشمی، مجری پرستیوی در واشینگتن، در فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود او در مراحل اولیه جذب مونیکا ویت، کارشناس سابق ضدجاسوسی در نیروی هوایی ایالات متحده، دست داشت.
ویت که به پروندههای فوقمحرمانه دفاع ملی آمریکا دسترسی داشت، از سوی جمهوری اسلامی بهعنوان جاسوس به کار گرفته شد و در نهایت، در سال ۲۰۱۳ به ایران نقل مکان کرد.
در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و آمریکا پرستیوی را بهدلیل پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، از جمله روزنامهنگاران و کنشگران، در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بهمناسبت ماهگرد آغاز جنگ، پیامی صادر کرد. در این پیام، او با تقدیر از حامیان حکومت که در تجمعات سازماندهی شده شرکت میکنند نوشت: «خیابان در این سی شب نمود و آیینه قدرت اجتماعی ملتی بود که [.... ] چون رهبر شهیدش فریاد " مثلی لایبایع مثل یزید" سر می دهد.»
این نقل قول مشهوری از امام سوم شیعیان به معنی «کسی مانند من با کسی مانند یزید بیعت نمیکند» است. علی خامنهای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی پیش از هدف قرار گرفتن این سخنان را گفته بود.
در هفتههای اخیر، برخی رسانهها گمانهزنی کردند که مقام جمهوری اسلامی که قرار است با آمریکا در مذاکرات اسلامآباد شرکت کند، قالیباف است.
قالیباف در ادامه حضور حامیان جمهوری اسلامی در خیابان را، نماد «بیعت» آنان با مجتبی خامنهای دانست. پس از انتشار خبر انتصاب خامنهای پسر به سمت رهبری جمهوری اسلامی، هیچ تصویر ویدیویی یا صدایی از او منتشر نشده است.
ورود حوثیها به مناقشه خاورمیانه به نگرانیها درباره احتمال اختلال دوباره در مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ دامن زده است. این در حالی است که تنگه هرمز، بهعنوان یکی از گذرگاههای حیاتی تجارت جهانی، همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.
احمد ناجی، تحلیلگر ارشد مسائل یمن، یکشنبه ۹ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت اگر حوثیها همچون گذشته حمله به کشتیهای تجاری را در دستور کار قرار دهند، این امر به افزایش هرچه بیشتر قیمت نفت و «بیثباتی کل امنیت دریانوردی» خواهد انجامید.
او پیشبینی کرد که پیامدهای این وضعیت «به بازار انرژی محدود نخواهد ماند».
حوثیهای یمن هشتم فروردین مسئولیت دو حمله موشکی به اسرائیل را پذیرفتند و تهدید کردند این حملات ادامه خواهد یافت.
در سوی دیگر، افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، از دفع حملات حوثیها خبر داد و گفت: «ما در حال آمادهسازی برای جنگ در چند جبهه هستیم.»
پیش از حوثیها نیز حزبالله لبنان و حشد شعبی عراق در حمایت از جمهوری اسلامی وارد درگیریها شده بودند.
بابالمندب؛ نقطه حساس در مسیر تجارت جهانی
خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد در صورت هدف قرار گرفتن مجدد کشتیها در تنگه بابالمندب در دریای سرخ، حملونقل بینالمللی با آسیبهای جدیتری روبهرو خواهد شد، زیرا این گذرگاه راهبردی محل عبور حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی است.
تنگه بابالمندب در جنوبیترین نقطه شبهجزیره عربستان قرار دارد و برای کشتیهایی که از طریق دریای سرخ به سوی کانال سوئز حرکت میکنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بهدلیل بسته شدن تنگه هرمز در پی جنگ ایران، عربستان سعودی ناگزیر شده است روزانه میلیونها بشکه نفت خام را از این مسیر به بازارهای جهانی منتقل کند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل ۹ فروردین نوشت بسته شدن تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند، بازارهای جهانی انرژی را دچار تلاطم کرده است و هرگونه اقدام حوثیها علیه کشتیرانی، به تشدید این بحران خواهد انجامید.
بر اساس این گزارش، حوثیها همچنین میتوانند تاسیسات نفتی در کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار دهند، همانگونه که در گذشته نیز سابقه چنین اقداماتی را داشتهاند.
در سپتامبر ۲۰۱۹، حملات کمسابقه پهپادی و موشکی به مجتمعهای بقیق و خریص عربستان سعودی، بیش از نیمی از تولید نفت خام این کشور را موقتا از مدار خارج کرد و به نوسان شدید در بازارهای جهانی انجامید.
حوثیها مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند، اما همزمان برخی کشورها انگشت اتهام را به سوی حکومت ایران نشانه رفتند.
پالایشگاه راس تنوره نیز در سال ۲۰۲۱ هدف حمله حوثیهای یمن قرار گرفت.
سابقه حملات حوثیها به کشتیهای تجاری
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
حوثیها با استفاده از موشک و پهپاد در مجموع به بیش از ۱۰۰ کشتی تجاری حمله کردند که از این تعداد، دو شناور غرق شدند.
پس از برقراری آتشبس میان اسرائیل و حماس در مهر ۱۴۰۴، حوثیها به حملات خود در آبهای منطقه پایان دادند، اما همواره تهدید کردهاند در صورت لزوم آمادهاند اقدامات بیثباتکننده خود را از سر بگیرند.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسند. ایالات متحده و اسرائیل حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.