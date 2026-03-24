ارتش آمریکا گفت اهدافی که در ایران هدف گرفته قرار داده است، عبارتند از: مراکز کنترل و فرماندهی، ساختمان‌های ستاد سپاه، مراکز اطلاعاتی سپاه، سامانه‌های یکپارچه پدافند هوایی، پایگاه‌های موشک بالستیک، شناورهای نیروی دریایی، سامانه‌های پدافند هوایی، پایگاه‌های موشک ضدکشتی و زیرساخت‌های پشتیبانی نظامی.

تجهیزات هوایی ارتش آمریکا در حملات علیه جمهوری اسلامی نیز شامل بمب‌افکن‌های بی-۱، بمب‌افکن‌های پنهانکار بی-۲، بمب‌افکن‌های بی-۵۲، جنگنده‌های اف-۱۸، جنگنده‌های پنهانکار اف-۲۲، جنگنده‌های پنهانکار اف-۳۵، جنگنده‌های اف-۱۶، هواپیماهای تهاجمی ای-۱۰، جنگنده‌های اف-۱۵، هواپیماهای جنگ الکترونیک ای‌ای-۱۸جی، هواپیماهای جنگ الکترونیک ای‌سی-۱۳۰اچ، هواپیماهای شناسایی یو-۲، هواپیماهای شناسایی آرسی-۱۳۵، هواپیماهای ارتباطی ای-۱۱ای، هواپیماهای ترابری سی-۱۷ گلوبمستر، هواپیماهای ترابری سی-۱۳۰جی، هواپیماهای سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵، هواپیماهای سوخت‌رسان کی‌سی-۴۶، تانکرهای کی‌سی-۱۳۰ هرکولس، بالگردهای ای‌اچ-۶۴ آپاچی، بالگردهای ام‌اچ-۶۰ سی‌هاوک، هواگردهای ملخ‌چرخان وی-۲۲ آسپری، هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل ای-۲دی و پهپادهای شناسایی و تهاجمی ام‌کیو-۹، بوده است.

در این عملیات همچنین از تجهیزات دریایی چون ناوهای هواپیمابر با پیشرانه هسته‌ای، زیردریایی‌های هسته‌ای، ناوشکن‌های موشک‌انداز هدایت‌شونده و شناورهای سوخت‌رسان و پشتیبانی استفاده شده است. تجهیزات زمینی ارتش آمریکا در حملات علیه جمهوری اسلامی نیز شامل سامانه‌های رهگیر موشکی پاتریوت، سامانه‌های ضد موشک بالستیک تاد، سامانه‌های راکتی توپخانه‌ای پرتحرک ام-۱۴۲ و سامانه‌های مقابله با پهپاد بوده است.