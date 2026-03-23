سایت پدافند هوایی در کهریزک هدف قرار گرفت
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه سوم فروردین، دود ناشی از انفجار را در پی حمله به سایت پدافند هوایی در کهریزک نشان میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا در گفتوگوی تلفنی با سیانبیسی گفت که گفتوگوها با مقامهای ایرانی بسیار فشرده بوده و او همچنان امیدوار است دستاوردی بسیار اساسی حاصل شود.
خبرنگار سیانبیسی گفت که ترامپ در گفتوگوی تلفنی با او تاکید داشت آن چه در ایران در حال وقوع است را میتوان تغییر رژیم توصیف کرد.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آمریکا دقیقا با چه کسانی در ایران در ارتباط است، گفت: «آنها نمایندگانی دارند.»
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد پهپادها در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا کردهاند، اما این اثرگذاری تنها محدود به پهپادهای بزرگ نیست و «پهپادهای کوچک و کمصدا» نیز در میدان حضور دارند.
اورشلیمپست دوشنبه سوم فروردین نوشت در جریان عملیات «شیر غران» علیه حکومت ایران، پهپادهای تاکتیکی اسرائیلی در ماموریتهای حساس مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ سامانهای که شناسایی آن بهراحتی امکانپذیر نیست.
بر اساس این گزارش، شرکت اسرائیلی ایروسنتینل (AeroSentinel) در حوزه تولید پهپاد برای جمعآوری اطلاعات محرمانه فعالیت میکند و بهسرعت در حال جلب توجه یگانهای نخبه نظامی و مشتریان بینالمللی است.
محصولات این شرکت شامل پهپادهای برد کوتاه و متوسط است که برای عملیاتهای تاکتیکی، پایش مرزها و ماموریتهای حساس نظارت و شناسایی بهینه شدهاند.
پیشتر در اسفندماه ۱۴۰۴، روزنامه معاریو گزارش داده بود حدود ۸۰ درصد حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه با پهپاد انجام گرفت.
حداقل صدا و پرواز تا ۹۰ دقیقه
اورشلیمپست در ادامه گزارش خود نوشت پهپادهای ایروسنتینل برای ماموریتهایی طراحی شدهاند که به زمان پرواز تا ۹۰ دقیقه و حداقل میزان صدا نیاز دارند؛ قابلیتهایی که در عملیاتهای نظامی مدرن، مانند آنچه در ایران و لبنان مشاهده میشود، اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند.
این پهپادهای ۳.۶ کیلوگرمی در کمتر از پنج دقیقه به دست اپراتورها مونتاژ میشوند و دادهها را بهصورت امن و لحظهای به یک ایستگاه کنترل زمینی سیار در فاصلهای تا ۴.۸ کیلومتر منتقل میکنند.
به گزارش اورشلیمپست، در جریان درگیریهای اخیر، از جمله در غزه، نیروهای اسرائیلی بیش از گذشته به استفاده از پهپادهای کوچک تاکتیکی روی آوردهاند؛ ابزاری برای شناسایی افراد مسلح، ترسیم دقیق محیطهای شهری و پشتیبانی از نیروهای زمینی.
این سامانهها ضمن کاهش ریسک برای نیروها، امکان دسترسی به اطلاعات آنی را در شرایط میدانی پیچیده فراهم میکنند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اسرائیل و آمریکا ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آوردهاند.
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقامهای بلندپایهای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.
از پهپادهای ایروسنتینل چه میدانیم؟
ایروسنتینل که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شده و دفتر آن در شهر پتخ تیکوا در مرکز اسرائیل قرار دارد، مجموعهای متشکل از چهار پهپاد شناسایی، نظارتی و اطلاعاتی با اندازههای مختلف ارائه میدهد.
برخی از این مدلها توان حمل محموله تا ۱۰ کیلوگرم را دارند و برخی دیگر بهدلیل توانایی پرواز طولانی مورد توجه قرار گرفتهاند.
علاوه بر ارتش و پلیس اسرائیل، این شرکت مشتریانی در سطح بینالمللی دارد و کشورهایی مانند مراکش، ژاپن و هلند نیز در شمار خریداران محصولات آن قرار گرفتهاند.
اوفیر آورام، مدیر ارشد بازاریابی «ایروسول»، شرکت مادر ایروسنتینل، به اورشلیمپست گفت پهپادهای این شرکت با بهرهگیری از نرمافزار اسرائیلی قادرند بهطور پیوسته بین ۸۰ تا ۹۰ دقیقه پرواز کنند، در حالی که نمونههای رایج چینی مانند DJI معمولا به ۴۰ دقیقه محدود هستند و با چالشهای امنیت اطلاعات نیز مواجهاند.
او افزود: «پهپادهای ما بسیار کمصدا هستند و همین ویژگی آنها را به گزینهای مناسب برای ماموریتهای پنهانی تبدیل میکند. به همین دلیل، در میان یگانهای ویژه نخبه از محبوبیت بالایی برخوردارند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از مذاکرات «سازنده» با تهران خبر داد و اعلام کرد هرگونه حمله به نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران به مدت پنج روز به تعویق خواهد افتاد. در سوی دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه گفتوگو با واشینگتن را تکذیب کردند.
ترامپ دوشنبه سوم فروردین در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «با خرسندی اعلام میکنم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران طی دو روز گذشته گفتوگوهای بسیار خوب و سازندهای درباره حلوفصل کامل و جامع خصومتهای ما در خاورمیانه داشتهاند.»
او افزود: «بر اساس لحن و فضای این مذاکرات عمیق، مفصل و سازنده که در طول هفته ادامه خواهد یافت، به وزارت جنگ دستور دادهام که هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد.»
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد این تصمیم مشروط به «موفقیت دیدارها و گفتوگوهای جاری» است.
پیام ترامپ در تروث سوشال بهصورت کامل با حروف بزرگ انگلیسی منتشر شد. در پی اعلام خبر مذاکره تهران و واشینگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.
ترامپ بامداد دوم فروردین ضربالاجلی ۴۸ ساعته برای بازگشایی کامل تنگه هرمز تعیین کرده و هشدار داده بود در غیر این صورت، نیروگاههای ایران هدف قرار خواهند گرفت.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند در صورت حمله آمریکا به نیروگاهها، زیرساختهای حیاتی و انرژی منطقه را هدف قرار خواهند داد.
شاهزاده رضا پهلوی دوم فروردین از رهبران آمریکا و اسرائیل خواست ضمن ادامه کارزار علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، از حمله به«زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی ایران» خودداری کنند.
در روزهای اخیر، اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سوم فروردین اعلام کرد اظهارات ترامپ در خصوص مذاکره تهران و واشینگتن، «در چارچوب تلاشها برای کاهش قیمت انرژی و کسب زمان برای اجرای طرحهای نظامی او» مطرح شدهاند.
این وزارتخانه افزود: «ابتکاراتی از سوی کشورهای منطقه برای کاهش تنش وجود دارد و پاسخ ما به همه آنها واضح است: ما طرفی نیستیم که این جنگ را آغاز کرده است و همه این درخواستها باید به واشنگتن ارجاع داده شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز به نقل از «یک منبع ایرانی» گزارش داد «هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی» با ترامپ وجود ندارد.
این رسانه حکومتی افزود رییسجمهوری ایالات متحده «پس از شنیدن اینکه اهداف ما تمام نیروگاههای غرب آسیا خواهد بود، عقبنشینی کرد».
تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه، به نقل از «یک مقام ارشد امنیتی» نوشت: «مذاکرهای در جریان نبوده و نیست و با این نحوه از جنگ روانی نه تنگه هرمز به شرایط ماقبل جنگ بازمی گردد و نه آرامش به بازارهای انرژی.»
ترامپ در حالی از «مذاکرات سازنده» تهران و واشینگتن طی دو روز گذشته خبر میدهد که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به تهدیدات خود علیه آمریکا و اسرائیل ادامه میدهند.
شورای دفاع جمهوری اسلامی سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد سیاست تهران در قبال تنگه هرمز بر اساس «فرمان» مجتبی خامنهای، رهبر جدید حکومت ایران، ادامه مییابد.
این نهاد همچنین تهدید کرد در صورت حمله به «سواحل یا جزایر ایرانی»، جمهوری اسلامی اقدام به مینگذاری در «کلیه معابر وصولی و خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و سواحل» خواهد کرد.
پیشتر خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد مسکو با بستن تنگه هرمز مخالف است.
در صحنه تحولات میدانی، گزارشها از ادامه حملات به مواضع جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران حکایت دارند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در جریان حملات بامداد سوم فروردین، تعدادی از «خانههای امن» در نقاط مختلف تهران از جمله اقدسیه، مجیدیه و چیذر هدف قرار گرفتند.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی، شعار دونالد ترامپ درباره «برقراری صلح از طریق قدرت» را مورد تایید قرار داد و گفت جمهوری اسلامی تنها «زبان زور را میفهمد».
گفتوگو با شهران طبری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی:
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، وقوع انفجاری مهیب را در شرق تهران در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.