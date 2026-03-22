وب‌سایت اکسیوس شنبه اول فروردین نوشت که با نیامدن پیام ویدیویی از مجتبی خامنه‌ای، ابهام درباره نقش او و وضعیت جسمانی‌‌اش افزایش یافت.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی معتقدند نشانه‌هایی از زنده بودن مجتبی وجود دارد، اما مدرکی در دست نیست که او زمام امور را در دست دارد.

در شرایطی که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی از ۹ اسفند ۱۴۰۴، هیچ فیلم، صدا و دست‌نوشته‌ای از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده، رسانه‌ها در ایران یک پیام مکتوب و طولانی دیگر را به نام او منتشر کردند .

در این پیام که با عنوان «پیام نوروزی» رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، او ابتدا عید فطر را به‌خصوص «به مسلمانان جهان» تبریک گفت و مانند پدرش، از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه به‌عنوان کودتا یاد کرد.

پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای همچنین حاوی مواضعی درباره جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نیز بود.

اکسیوس نوشت: «اینکه مجتبی در سایه باقی مانده، چندان غافلگیرکننده نیست. پس از کشته شدن پدرش، اسرائیل آشکارا اعلام کرده که او اکنون در صدر فهرست اهدافش قرار دارد.»

از سوی دیگر پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفته است که مجتبی در حمله‌ای که به کشته شدن پدرش انجامید، «مجروح و احتمالاً دچار تغییر شکل ظاهری» شده است .

با این حال، سه هفته سکوت مجتبی، بدون حتی یک پیام ویدیویی از پیش ضبط‌شده، هرچه بیشتر جلب توجه می‌کند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وضع جسمی خامنه‌ای و ناتوانی او در برقراری ارتباط مستمر با مقام‌ها و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی، موجب واکنش انتقادی در میان طیفی از روحانیون حاکم شده است.

اکسیوس نوشت که ایالات متحده و اسرائیل، اطلاعاتی در اختیار دارند که نشان می‌دهد مجتبی همچنان زنده است؛ از جمله شواهدی مبنی بر تلاش مقام‌های ایرانی برای تنظیم دیدارهای حضوری با او (که به‌دلیل ملاحظات امنیتی ناموفق بوده‌اند).

سومین رهبر جمهوری اسلامی ۲۱ اسفند در پیامی مکتوب بر تداوم رویارویی با اسرائیل و آمریکا تاکید کرد.

ابهام درباره وضعیت مجتبی در چندین نشست توجیهی-اطلاعاتی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مطرح شد.

به گفته یک مقام آمریکایی، تیم امنیت ملی ترامپ همچنان در حال بررسی این موضوع است که واقعا چه کسی در تهران تصمیم‌گیر اصلی است.

یک مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفت: «هیچ مدرکی نداریم که او واقعا کسی باشد که دستور می‌دهد.»

یک مقام آمریکایی نیز گفت: «وضعیت فراتر از عجیب است. فکر نمی‌کنیم ایرانی‌ها این همه زحمت بکشند تا یک فرد مرده را به‌عنوان رهبر انتخاب کنند، اما در عین حال هیچ مدرکی نداریم که او واقعا زمام امور را در دست گرفته باشد.»

به گفته مقام‌های اسرائیلی، رهبران ارشد در ایران مانند افراد تحت تعقیب عمل می‌کنند؛ میان خانه‌های امن جابه‌جا می‌شوند و از ارتباطات دیجیتال پرهیز دارند.

یک مقام ارشد عرب نیز به اکسیوس گفت: «سپاه پاسداران در حال در دست گرفتن ایران است و آن‌ها افراطی‌اند. به‌شدت ایدئولوژیک هستند و آماده‌اند بمیرند و به خامنه‌ایِ پدر بپیوندند.»