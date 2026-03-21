خبرگزاری رویترز گزارش داد همزمان با ورود جنگ به هفته چهارم، اسرائیل حملات تازهای را علیه اهدافی در تهران و بیروت انجام داده و ایالات متحده نیز در حال اعزام حدود ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی به خاورمیانه است؛ تحولی که نگرانیها از گسترش دامنه درگیری را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به حکومت ایران در ۹ اسفند، بیش از دو هزار نفر کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل اعلام کرده در بیروت مواضع حزبالله را هدف قرار داده و پیش از حملات، به ساکنان برخی مناطق هشدار تخلیه داده است.
در لبنان نیز بیش از هزار نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر آواره شدهاند.
جمهوری اسلامی در حملات جمعه خود به کشورهای منطقه، یک پالایشگاه نفت در کویت را هدف قرار داد. اسرائیل نیز یکی از سخنگویان سپاه پاسداران را کشت.
جنگ میان آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران همچنان بدون نشانهای از پایان آن ادامه دارد.
ارتش اسرائیل ۲۹ اسفند اعلام کرد مراکز دولتی را در تهران هدف قرار داده است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داد علیمحمد نائینی، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران، کشته شده است. تازهترین مورد از دهها مقام ارشد دولتی و نظامی جمهوری اسلامی که بهدست اسرائیل کشته شدهاند.
ساعتی پیش از انتشار خبر کشته شدن نائینی، از او نقل قول شد: «تولید موشک در طول جنگ ادامه دارد و هیچ کمبودی در ذخایر وجود ندارد. شگفتانههایی برای دشمن داریم. هر میزان پیش برویم نبردها، نبردهای متحیرکننده، پیچیدهتر و همراه با شگفتانه خواهد بود.»
او به صنعت موشکی جمهوری اسلامی نمره ۲۰ داده و گفته بود: «هیچ نگرانیای در این رابطه وجود ندارد.»
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به حکومت ایران در ۹ اسفند، بیش از دو هزار نفر کشته شدهاند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در بیروت مواضع حزبالله را هدف قرار داده و پیش از حملات، به ساکنان برخی مناطق هشدار تخلیه داده است. در لبنان نیز بیش از هزار نفر کشته و بیش از یک میلیون نفر آواره شدهاند.
رویترز مینویسد همزمان با تشدید حملات، زیرساختهای حیاتی انرژی در ایران و کشورهای خلیج فارس هدف قرار گرفته و قیمت نفت حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که خطر شوک به اقتصاد جهانی را به همراه دارد. در این میان، تنگه هرمز- مسیر عبور حدود یکپنجم نفت و گاز مایع جهان - عملاً برای بخش عمدهای از کشتیرانی بسته شده است.
در واکنش به این وضعیت، کاخ سفید اعلام کرده برای کاهش فشار بر بازار، تحریمها را بهطور موقت تعلیق کرده تا امکان فروش حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران که در دریا متوقف مانده فراهم شود. همزمان گزارشهایی منتشر شده که حکومت ایران ممکن است به کشتیهای مرتبط با ژاپن اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد.
این گزارش همچنین به اختلافات میان آمریکا و متحدانش اشاره دارد. دونالد ترامپ متحدان ناتو را به دلیل عدم مشارکت در بازگشایی تنگه هرمز مورد انتقاد قرار داده، در حالی که کشورهایی مانند آلمان و فرانسه اعلام کردهاند که ابتدا باید درگیریها متوقف شود. در همین حال، واشینگتن تلاش دارد متحدان خود را برای مشارکت در تامین امنیت این گذرگاه راهبردی متقاعد کند.
در داخل آمریکا، رویترز به نقل از یک نظرسنجی گزارش داده که بخش قابل توجهی از افکار عمومی انتظار دارد این درگیری به یک جنگ زمینی گسترده منجر شود، هرچند حمایت از چنین اقدامی پایین است. با این حال، مقامات آمریکایی تاکید کردهاند هنوز تصمیمی درباره اعزام نیرو به داخل ایران اتخاذ نشده است.
رویترز همچنین به تحولات سیاسی در ایران اشاره کرده و گزارش داده که مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در پیامی [منسوب به او] از «وحدت و مقاومت» سخن گفته و مدعی وارد کردن «ضربه به دشمن» شده است. او از زمان کشته شدن علی خامنهای در نخستین روز جنگ، در انظار عمومی ظاهر نشده است.
به نوشته رویترز، در مجموع، این تحولات نشان میدهد که جنگ جاری نهتنها ابعاد نظامی، بلکه پیامدهای اقتصادی و سیاسی گستردهای در سطح منطقه و جهان ایجاد کرده و چشمانداز آن همچنان با عدم قطعیت همراه است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد که جنگ جاری علیه حکومت ایران اگرچه میتواند به برنامه هستهای این کشور آسیب جدی وارد کند، اما بهتنهایی قادر به از بین بردن کامل توان یا جاهطلبی هستهای تهران نیست. او در گفتوگویی با شبکه سیبیاس نیوز که متن آن پنجشنبه منتشر شد، گفت که این جنگ برنامه هستهای ایران را «بهطور قابلتوجهی عقب رانده»، اما راهحلی پایدار برای این مساله محسوب نمیشود.
گروسی با اشاره به تداوم چالشهای هستهای ایران پس از پایان درگیریها افزود که یکی از مهمترین نگرانیها، ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران است که «بسیار نزدیک» به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای است و همچنان باقی خواهد ماند. او همچنین تاکید کرد تا زمانی که بازرسان آژانس اجازه بازگشت به ایران را پیدا نکنند، ارزیابی دقیق میزان خسارات واردشده به تاسیسات هستهای ممکن نخواهد بود.
مدیرکل آژانس در ادامه گفت حتی در صورت تخریب تاسیسات، بازسازی آنها برای ایران «کاملاً ممکن» است، زیرا این کشور دانش فنی لازم را در اختیار دارد. او با اشاره به این موضوع که «نمیتوان آنچه را یاد گرفته شده، از یاد برد»، تاکید کرد که بازسازی زیرساختهای هستهای نیازمند زمان اما از نظر فنی قابل دستیابی است.
گروسی همچنین به بحثها درباره احتمال انتقال یا جمعآوری اورانیوم غنیشده توسط نیروهای ویژه اشاره کرد و این اقدام را «بسیار پیچیده و چالشبرانگیز» توصیف کرد. به گفته او، این مواد در قالب گازهای بسیار حساس نگهداری میشوند و وجود تجهیزات فریبدهنده نیز میتواند عملیات را دشوارتر کند.
او در پایان با اشاره به تماسهای خود با مقامات آمریکایی و ایرانی گفت که گفتوگوهایی در این زمینه در جریان است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.