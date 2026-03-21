کابینه بریتانیا ۲۹ اسفند در نشستی تصمیم گرفت دامنه مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های خود را گسترش دهد و این استفاده شامل حملات علیه آن دسته از مواضع جمهوری اسلامی که تنگه هرمز را هدف قرار می‌دهند، نیز بشود.

به گفته سخنگوی دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، کابینه موافقت کرد از این پایگاه‌ها برای «عملیات دفاعی آمریکا» علیه اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز استفاده شود.

پیشتر، لندن اجازه داده بود نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های بریتانیا برای جلوگیری از شلیک موشک‌های حکومت ایران که تهدیدی علیه منافع یا جان شهروندان بریتانیایی به شمار می‌آمدند، استفاده کنند.

تصمیم اخیر لندن کمی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا جمعه در شبکه‌های اجتماعی، کشورهای عضو ناتو را به‌دلیل حمایت نکردن‌شان از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد و آنها را «بزدل» خواند و تاکید کرد که آمریکا این موضوع را از یاد نخواهد برد.

در پی اعلام موافقت بریتانیا در روز جمعه، ترامپ گفت که این کشور باید زودتر دست به چنین اقدامی می‌زد.

آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند و کانادا، به همراه ژاپن که عضو ناتو نیست، پنج‌شنبه ۲۸ اسفند در بیانیه‌ای مشترک اعلام آمادگی کرده بودند که به «تلاش‌های مناسب برای تضمین عبور امن از تنگه» بپیوندند.

افزایش اقدامات دفاعی بریتانیا در منطقه

وزارت دفاع بریتانیا همچنین گزارش داد که شامگاه جمعه جنگنده‌های تایفون و اف-۳۵ این کشور، با پشتیبانی سوخت‌گیری هوایی، به انجام گشت‌های هوایی دفاعی بر فراز اردن، قطر، امارات متحده عربی و بحرین ادامه دادند.

در بیانیه این وزارتخانه آمده که بریتانیا اکنون در این منطقه بیش از هر زمان دیگری در ۱۵ سال گذشته هواپیمای جنگی در حال پرواز دارد و خلبانان بریتانیایی اکنون از ۷۰۰ ساعت پرواز در منطقه فراتر رفته‌اند.

بر اساس این بیانیه، بریتانیا با ۵۰۰ نیروی اضافی در حال پشتیبانی از فعالیت‌های دفاع هوایی در پایگاه‌های خود در قبرس است.

همچنین این کشور تعدادی از کارشناسان نظامی را به فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام اعزام کرده تا به برنامه‌ریزی و تدوین گزینه‌ها برای راه‌هایی جهت بهبود امنیت در تنگه هرمز کمک کنند.

آمادگی پنتاگون برای اعزام نیروی زمینی

هم‌زمان چند منبع آگاه به سی‌بی‌اس نیوز گفتند که مقامات پنتاگون آمادگی‌های دقیقی برای اعزام نیروهای زمینی آمریکا به خاورمیانه انجام داده‌اند.

این منابع افزودند که فرماندهان ارشد نظامی درخواست‌های مشخصی ارائه کرده‌اند تا برای چنین گزینه‌ای آماده شوند، و ترامپ در حال بررسی اقداماتی در این زمینه است.

این منابع همچنین گفتند که ارتش جلساتی برگزار کرده است تا آماده شود که در صورت تصمیم رییس‌جمهوری برای به‌کارگیری نیروهای زمینی آمریکایی، چگونه با احتمال بازداشت سربازان و نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی برخورد شود؛ از جمله این‌که ایرانیان بازداشت‌شده به کجا منتقل خواهند شد.

رویترز نیز جمعه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ارتش ایالات متحده در حال اعزام هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه است.

سه مقام آمریکایی به این خبرگزاری گفتند که کشتی USS Boxer، یک کشتی تهاجمی آبی‌ـ‌خاکی، به همراه واحد اعزامی تفنگداران دریایی آن شامل حدود ۲۵۰۰ تفنگدار و ناوهای جنگی همراه به منطقه اعزام خواهد شد.

آنها نگفتند که ماموریت این نیروها دقیقا چه خواهد بود.

رییس‌جمهوری آمریکا جمعه گفت که این کشور می‌تواند همین اکنون از جنگ علیه جمهوری اسلامی خارج شود اما این گزینه «قابل قبولی» نیست و اگر حضور آمریکا طولانی‌تر باشد، جمهوری اسلامی «هرگز» نمی‌تواند توان نظامی خود را بازسازی کند.

دو مقام گفتند که هنوز تصمیمی درباره اعزام نیرو به داخل خود ایران اتخاذ نشده، اما پیشتر یک مقام آمریکایی و سه منبع مطلع به رویترز گفتند که نیروهای آمریکایی ممکن است وارد سواحل ایران یا مرکز صادرات نفت در جزیره خارک شوند.