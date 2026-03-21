در نهمین روز اسفند ۱۴۰۴ (آخرین روز فوریه ۲۰۲۶)، هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن علی خامنه‌ای، دیکتاتور ایران ، در حمله اسرائیل، اعلام شد جلسه‌ای از شورای دفاع نیز هدف قرار گرفته است.

ارتش اسرائیل در ۲۴ اسفند (۱۶ مارس) تایید کرد چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی در این حمله کشته شدند.

در میان کشته‌شدگان، علی شمخانی، مشاور ارشد خامنه‌ای و دبیر شورای دفاع، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، حضور داشتند.

همچنین دو چهره مرتبط با «سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی» (سپند) - که جانشین مستقیم برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران پیش از سال ۱۳۹۲ محسوب می‌شود - نیز در این حمله کشته شدند.

این دو نفر، سرتیپ رضا مظفرنیا، رییس پیشین سپند، و سرتیپ حسین جبل‌عاملی، رییس جدید این سازمان بودند.

ایالات متحده بیش از ۳۰ نفر از عوامل سپند و چندین نهاد وابسته را تحریم کرده و این سازمان را به نظارت بر «فعالیت‌های تحقیق و توسعه دوگانه با کاربرد در سلاح‌های هسته‌ای و سامانه‌های انتقال آن» متهم کرده است.

در حالی که تهران دنبال کردن ساخت سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل) و قدرت‌های غربی از جمله آمریکا و متحدان اروپایی‌اش معتقدند غنی‌سازی در سطح بالا (تا ۶۰ درصد) هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد.

جمهوری اسلامی در حال حاضر حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت بمب در اختیار دارد.

به گزارش آکسیوس، آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر درباره اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای به‌دست آوردن و کنترل این ذخایر در مراحل بعدی جنگ، گفت‌وگو کرده‌اند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۸ اسفند گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، معتقد است تهران هرچه بیشتر به توانایی هسته‌ای نزدیک می‌شود. او این موضوع را غیرقابل قبول دانسته و همین امر به تصمیمش برای آغاز جنگ علیه تهران منجر شده است.

چرا نشست شورای دفاع می‌تواند به موضوع بمب اتمی مرتبط بوده باشد؟

چهار عامل نشان می‌دهد نشست شورای دفاع احتمالا به مرحله نهایی تصمیم‌گیری درباره ساخت سلاح هسته‌ای مربوط بوده است.

نخست، ترکیب حاضران در جلسه نشانه‌ای کلیدی است. حضور هم‌زمان رییس پیشین و رییس فعلی سپند در کنار وزیر دفاع - که مافوق آن‌ها محسوب می‌شود - نشان می‌دهد موضوع جلسه بیشتر به مسائل هسته‌ای مربوط بوده تا عملیات میدانی.

اگر تمرکز جلسه بر جنگ بود، انتظار می‌رفت فرماندهان عملیاتی یا میدانی در آن حضور داشته باشند، نه مقام‌های مرتبط با صنعت تسلیحات هسته‌ای.

دوم، علی شمخانی ماه‌ها پیش درباره سلاح هسته‌ای به‌طور علنی اظهارنظر کرده بود. او چهار ماه پیش از گزارش کشته شدنش، در مصاحبه‌ای گفته بود اگر می‌توانست به گذشته و دوران وزارت دفاع خود بازگردد، بمب اتمی می‌ساخت.

سوم، جایگاه‌های شمخانی او را در مرکز هماهنگی میان چندین نهاد قرار می‌داد. او به‌عنوان مشاور ارشد خامنه‌ای و دبیر شورای دفاع، و همچنین وزیر دفاع پیشین، ارتباطات گسترده‌ای با مقام‌های وزارت دفاع، از جمله بخش مسئول توسعه تسلیحات ویژه یعنی سپند داشت.

همچنین از او به‌عنوان فرمانده‌ای ارشد یاد می‌شد که بر افسران سپاه پاسداران درگیر در توسعه تسلیحات هسته‌ای نظارت داشت و حلقه اتصال این شبکه‌ها با شخص خامنه‌ای بود.

چهارم، شمخانی در یکی از آخرین اظهارات عمومی خود به شبکه المیادین لبنان گفته بود جنگ با آمریکا و اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است و جمهوری اسلامی باید برای آن آماده شود.

مجموع این عوامل می‌تواند نشان دهد نشستی که در این حمله هدف قرار گرفت، به مرحله نهایی تصمیم‌گیری درباره توسعه سلاح هسته‌ای مرتبط بوده است.

با این حال مشخص نیست که آیا اسرائیل از ارتباط این نشست با بررسی احتمال ساخت سلاح هسته‌ای آگاه بوده یا صرفا به این دلیل آن را هدف قرار داده که می‌دانسته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در آن حضور دارند.