پس از بیش از دو هفته تحولات مکرر - از جمله مرگ علی خامنه‌ای، تعیین جانشین و جنگی که بخش‌های وسیعی از کشور را درگیر کرده - روزنامه‌های تهران بیش از پیش بر تلاش روزمره مردم برای گذران زندگی زیر سایه جنگ تمرکز کرده‌اند.

در مطبوعات، اکنون «اضطراب اقتصادی» در مرکز توجه قرار دارد.

روزنامه اقتصادی «دنیای اقتصاد» از «هشدار قرمز برای وضعیت اقتصادی» سخن گفته است، در حالی که روزنامه «جمهوری اسلامی» با لحنی عمل‌گرایانه‌تر تیتر زده است: «لزوم صداقت با مردم در شرایط اضطراری».

این روزنامه از مسئولان خواسته است «معیشت مردم را از سیاست جدا کنند».

اقتصاد در وضعیت هشدار؛ اختلاف روایت‌ها در رسانه‌ها

پوشش موضوع تنش و درگیری در تنگه هرمز نیز در صفحه‌های اول روزنامه‌ها جایگاه برجسته‌ای داشته است.

روزنامه «کیهان» که مدیرمسئول آن از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، وعده داد: «پاسخ ایران، دشمنان را از اقدام خود در این جنگ اراده‌ها پشیمان خواهد کرد.»

در مقابل، روزنامه «اطلاعات»، دیگر روزنامه نزدیک به دفتر رهبر حکومت ایران، از دولت خواست «از قحطی قریب‌الوقوع و کمبود کالا جلوگیری کند»؛ موضعی که تفاوتی آشکار با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» کیهان دارد.

مفهومی که سال‌ها از سوی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، ترویج می‌شد.

این روزنامه حتی پیشنهاد داد که در ایام نوروز که معمولا تا دو هفته به طول می‌انجامد، کالاهای اساسی سهمیه‌بندی شوند.

اقتصاددانانی که در چندین روزنامه مورد استناد قرار گرفته‌اند، بخشی از آشفتگی بازار را ناشی از سیگنال‌های سیاسی متناقض و همچنین تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت قیمت‌ها در روزهای پایانی سال دانستند.

سه جریان در مطبوعات؛ اجماع بر سر سالی سرنوشت‌ساز

دو مقاله مهم که در روزهای گذشته در روزنامه‌های «اطلاعات» و «جمهوری اسلامی» منتشر شدند، بازتاب‌دهنده فضای کلی کشور بودند.

«اطلاعات» با تاکید بر «اولویت نان و اخلاق بر منازعات سیاسی»، از جناح‌های سیاسی به‌دلیل تبدیل معیشت مردم به میدان رقابت حتی در زمان جنگ، انتقاد کرد و از مسئولان و رسانه‌ها خواست به درگیری‌های جناحی پایان دهند و بر تثبیت قیمت‌ها تمرکز کنند تا از فرسایش بیشتر اعتماد اجتماعی جلوگیری شود.

در مقابل، «جمهوری اسلامی» به مسئولان توصیه کرد مشاورانی که آن‌ها را گمراه می‌کنند و از مسائل واقعی مردم منحرف می‌سازند، کنار بگذارند.

به این ترتیب، سه جریان اصلی در مطبوعات شکل گرفت:

رسانه‌های تندرو مانند «کیهان» بحران را به جنگ نسبت داده و بر مقاومت تاکید کردند. روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله «اعتماد» و «شرق» از بن‌بست سخن گفتند و خواستار تغییرات اساسی، از جمله آشتی ملی شدند.

در همین حال، روزنامه‌های میانه‌روتر مانند «اطلاعات» و «جمهوری اسلامی»، این مقطع را آزمونی برای حکمرانی دانستند و بر شفافیت، پاسخگویی و کنترل موثر بازار تاکید کردند.

با وجود این اختلاف‌ها، تقریبا همه روزنامه‌ها بر یک نکته اتفاق نظر دارند: سال جدید در ایران که تا چند روز دیگر آغاز می‌شود، به احتمال زیاد برای اقتصاد کشور، رهبری آن و ثبات اجتماعی‌اش، تعیین‌کننده خواهد بود.