روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به بررسی راهکارهای عملیاتی برای رفع انسداد تنگه هرمز پرداخت.

در حالی که صعود قیمت بنزین فشارهای سیاسی را بر واشینگتن دوچندان کرده، ترامپ در پی راهی برای برقراری دوباره جریان آزاد انرژی در این آبراه کلیدی است.

در این میان، یگان سی‌ویکم تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان اصلی‌ترین ابزار نظامی مطرح شده است.

این نیرو که یک واحد واکنش سریع ۲۲۰۰ نفره است، طبق گزارش این روزنامه، سوار بر ناو «یو‌اس‌اس تریپولی» از ژاپن راهی خاورمیانه شده و انتظار می‌رود تا هفته آینده به منطقه برسد.

استراتژی تصرف جزایر؛ چگونه نیروی دریایی آمریکا می‌تواند تنگه هرمز را باز کند؟

طبق تحلیل وال‌استریت ژورنال، یکی از گزینه‌های استراتژیک، تصرف یک یا چند جزیره در نزدیکی سواحل جنوبی ایران است.

مقام‌های فعلی و سابق آمریکایی به این روزنامه گفتند که واشینگتن می‌تواند از این جزایر به عنوان اهرم فشار در مذاکرات یا پایگاه‌هایی برای مقابله با حملات به کشتی‌های تجاری استفاده کند.

یگان واکنش سریع سی‌ویکم تفنگداران که از چهار عنصر اصلی رزمی (زمینی، هوایی، فرماندهی و لجستیک) تشکیل شده، تخصص ویژه‌ای در انجام حملات برق‌آسا از دریا و هوا دارد.

شکار موشک‌ها و پهپادها؛ نبرد در گلوگاه انرژی جهان

وال‌استریت ژورنال گزارش داد که نیروهای آمریکایی در تلاش‌اند تا با هدف قرار دادن سایت‌های پرتاب، کارگاه‌های تولید پهپاد و انبارهای مین‌های دریایی، توانایی تهران را برای تحدید تنگه هرمز نابود کنند.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اخیرا از بمب‌های نفوذکننده پنج هزار پوندی برای انهدام پناهگاه‌های بتنی موشک‌های ضدکشتی ایران استفاده کرده است.

با این حال، کارشناسان در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال تاکید کردند علی‌رغم هزاران سورتی پرواز، هنوز اطمینان کاملی از نابودی تمام توانمندی‌های دفاعی ایران وجود ندارد.

جزیره خارک و قشم؛ اهداف حیاتی برای تغییر موازنه قدرت

در بخش دیگری از گزارش وال‌استریت ژورنال، به اهمیت استراتژیک جزیره خارک اشاره شده که شاهرگ صادراتی نفت ایران است.

ژنرال بازنشسته، فرانک مک‌کنزی، به این روزنامه توضیح داد که تصرف این جزیره از سوی یگان سی‌ویکم تفنگداران دریایی آمریکا - به جای نابودی زیرساخت‌های آن - می‌تواند یک اهرم بزرگ برای چانه‌زنی به آمریکا بدهد؛ بدون اینکه به اقتصاد جهانی آسیب دائمی بزند.

همچنین جزایر قشم، کیش و هرمز، به دلیل موقعیت جغرافیایی و میزبانی از شناورهای تندرو، اهداف احتمالی دیگر این یگان هستند.

میان‌بر سیاسی

نکته پایانی و حائز اهمیت در گزارش وال‌استریت ژورنال، جنبه سیاسی این مانور نظامی است: «استقرار یگان سی‌ویکم تفنگداران دریایی آمریکا در جزایر ایرانی خلیج فارس، یک راهکار دیپلماتیک برای ترامپ ایجاد می‌کند.»

این اقدام به او اجازه می‌دهد مدعی شود که به وعده خود مبنی بر عدم ورود به جنگ زمینی در داخل ایران وفادار مانده است، در حالی که هم‌زمان با حضور در جزایر کلیدی، کنترل مسیر تردد انرژی در تنگه هرمز را به‌دست می‌گیرد.