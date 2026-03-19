بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «مهم‌ترین تغییری که رخ داده، افزایش قدرت اسرائیل است. ما اسرائیل را به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل کرده‌ایم و برخی حتی می‌گویند در برخی حوزه‌ها به یک قدرت جهانی تبدیل شده است.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «این‌که برنامه موشک‌های بالستیک آن‌ها برای حمله به این اهداف در نقاط مختلف و گسترده مورد استفاده قرار گیرد، و اگر متوقف نشوند، این تازه آغاز ماجراست. آنچه از آن به‌عنوان «فرهنگ مرگ» در ایران یاد می‌شود، در تلاش است تا با بستن یک مسیر حیاتی دریایی بین‌المللی، یعنی تنگه هرمز، جهان را تحت فشار قرار دهد. اما این تلاش موفق نخواهد شد.»

نتانیاهو تاکید کرد: «اسرائیل نیز به شیوه خود، از طریق اطلاعات و ابزارهای دیگر، به تلاش‌های آمریکا برای باز نگه داشتن تنگه‌ها—تنگه هرمز—کمک می‌کند. اما می‌خواهم از شما بخواهم تصور کنید که اگر حکومت ایران دارای موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک هسته‌ای بود، چگونه می‌توانست کل جهان را تحت فشار قرار دهد. فقط تصور کنید چه اقداماتی ممکن بود انجام دهد. به آنچه اکنون انجام می‌دهند نگاه کنید و تصور کنید اگر موشک‌های بالستیک با برد بین‌المللی و کلاهک‌های هسته‌ای داشتند، چه می‌کردند. فقط تصور کنید که چنین وضعیتی تا چه اندازه می‌تواند تهدیدی بزرگ باشد.»

نتانیاهو گفت: «از آغاز جنگ در ۲۰ روز گذشته، اوضاع به‌سرعت در حال گسترش بوده است. ما در حال پیروزی هستیم و ایران به‌شدت تضعیف شده است. زرادخانه موشکی و پهپادی ایران به‌طور گسترده‌ای کاهش یافته و در حال نابودی است. صدها سکوی پرتاب آن‌ها از بین رفته است. ذخایر موشکی‌شان به‌شدت هدف قرار گرفته و همچنین صنایعی که این موشک‌ها را تولید می‌کنند نیز ضربه خورده‌اند و این بسیار مهم است.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «در مراحل اولیه، ما موشک‌ها و بخش زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای را نابود کردیم. اما اکنون تمرکز ما بر نابودی کارخانه‌هایی است که قطعات لازم برای ساخت این موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای را تولید می‌کنند. ما در حال از بین بردن پایه صنعتی آن‌ها هستیم، به شکلی که پیش از این انجام نداده بودیم.»

نتانیاهو تاکید کرد: «پدافند هوایی ایران عملاً از کار افتاده است. نیروی دریایی آن‌ها در کف دریا قرار دارد. امروز بخش دیگری از ناوگان آن‌ها را در دریای خزر هدف قرار دادیم. نیروی هوایی‌شان تقریباً نابود شده است. ساختار فرماندهی و کنترل ایران در وضعیت آشفتگی کامل قرار دارد. و می‌توانم بگویم که هنوز کارهای بیشتری باقی مانده و ما آن‌ها را انجام خواهیم داد.»

نتانیاهو گفت: «می‌خواهم به یک «خبر جعلی» دیگر اشاره کنم؛ اینکه گفته می‌شود اسرائیل به شکلی آمریکا را وارد درگیری با ایران کرده است. آیا واقعاً کسی فکر می‌کند که بتواند به رئیس‌جمهور ترامپ بگوید چه کاری انجام دهد؟ رئیس‌جمهور ترامپ همیشه تصمیمات خود را بر اساس آنچه برای آمریکا مفید می‌داند اتخاذ می‌کند، و به نظر من، آنچه برای نسل‌های آینده نیز مفید است. در این مورد، این منافع کاملاً روشن است، همان‌طور که دستاوردهای ما نیز روشن هستند. ما در هماهنگی نزدیک با رئیس‌جمهور ترامپ—همکاری نزدیک میان آمریکا و اسرائیل، میان نیروهای نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی—با سرعتی چشمگیر در حال دستیابی به اهداف خود هستیم.»

او گفت: «جمهوری اسلامی یک خطر برای اسرائیل و یک خطر برای جهان است. این حقیقت دارد. می‌دانید چه کسی هم این را گفته است؟ رئیس‌جمهور ترامپ. ۴۷ سال پیش، وقتی «اوباش جمهوری اسلامی» سفارت آمریکا را تصرف کردند، او گفت که این رژیم چقدر خطرناک است.»

نتانیاهو ادامه داد: «این افراط‌گرایان ایدئولوژیک و دیوانه، دلیل وجود خود را نابود کردن تمدن غرب و آمریکا می‌دانند. آن‌ها جان هزاران آمریکایی را در عراق و افغانستان گرفته و مجروح کرده‌اند، تفنگداران آمریکایی را در بیروت کشته‌اند، سفارت‌های شما را بمباران کرده‌اند و تلاش کرده‌اند رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را نه یک بار بلکه دو بار ترور کنند. اکنون آن‌ها با نفت دنیا را تحت فشار قرار می‌دهند. فقط تصور کنید اگر این دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشتند و توانایی رساندن آن به هر شهر آمریکا، هر شهر اروپا و سراسر جهان را داشتند، چه می‌کردند و چه توانایی‌ای داشتند.»

نتانیاهو گفت: «این یک خطر برای کل جهان است و مطمئناً یک خطر برای اسرائیل و برای آمریکا نیز هست. ما در این دیدگاه با رئیس‌جمهور ترامپ هم‌نظر هستیم؛ اسرائیل و آمریکا بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند.»