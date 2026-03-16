روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های نفتی در عراق، بحرین، دبی و عربستان باعث شده قیمت نفت دوباره به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و بازارهای جهانی با شوک جدیدی روبه‌رو شوند.

بر اساس این گزارش، پنتاگون اعلام کرده شش روز نخست جنگ علیه حکومت ایران برای آمریکا حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته است، اما پیامدهای اقتصادی جنگ برای آمریکا و متحدانش بسیار گسترده‌تر بوده و اختلال در بازار انرژی موجب جهش قیمت‌ها شده است.

هاآرتص می‌نویسد پس از آنکه قیمت نفت خام به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید، دونالد ترامپ این افزایش را موقتی توصیف کرد. در همین حال کشورهای عضو گروه هفت اعلام کردند برای مهار بازار، ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را وارد بازار خواهند کرد و آمریکا نیز از برنامه اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز خبر داده است.

طبق این گزارش، از زمان آغاز جنگ قیمت نفت برنت حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت بنزین در آمریکا نیز حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. هم‌زمان بازارهای سهام جهان نیز با نوسان و افت روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ویژه در کشورهایی که واردکننده نفت هستند.

هاآرتص همچنین گزارش داد حملات به نقاط حساس زنجیره تامین نفت ادامه داشته است. عراق پس از حمله قایق‌های پهپادی ایران فعالیت در بنادر نفتی خود را متوقف کرد، عمان کشتی‌ها را از پایانه نفتی خود خارج کرد و بحرین نیز اعلام کرد حکومت ایران موشک‌هایی به مخازن نفتی این کشور شلیک کرده است. در دبی نیز یک پهپاد به ساختمانی اصابت کرده و عربستان از حملات بیشتری خبر داده است.

در ادامه گزارش آمده است افزایش قیمت نفت می‌تواند موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و حتی به افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ منجر شود. چنین وضعیتی هزینه وام‌گیری را بالا برده و مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ مساله‌ای که احتمال کند شدن رشد اقتصادی جهانی را افزایش می‌دهد.

به نوشته هاآرتص، اقتصادهای نوظهور که وابستگی زیادی به واردات نفت دارند بیش از دیگران آسیب‌پذیرند. در این میان هند به دلیل وابستگی به نفت خلیج فارس و حضور میلیون‌ها نیروی کار هندی در کشورهای منطقه ممکن است بیشترین تاثیر را از ادامه جنگ و بی‌ثباتی بازار انرژی بپذیرد.

