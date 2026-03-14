ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال گفت که سنتکام «یکی از قدرتمندترین عملیات‌های بمباران در تاریخ خاورمیانه» را اجرا کرده و تمام اهداف نظامی در جزیره خارک را «به طور کامل نابود کرده است».

رییس‌جمهوری آمریکا در عین حال اعلام کرد که به گفته خودش «به دلایل ملاحظات انسانی» تصمیم گرفته است زیرساخت‌های نفتی جزیره خارک را هدف قرار ندهد. او هشدار داد که اگر [حکومت] ایران یا هر طرف دیگری در عبور آزاد و امن کشتی‌ها از تنگه هرمز اختلال ایجاد کند، ممکن است در این تصمیم تجدیدنظر کند.

فارن پالیسی می‌نویسد جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و تاسیسات آن نقش حیاتی در اقتصاد این کشور دارند. این جزیره که در فاصله حدود ۱۵ مایلی از ساحل ایران قرار دارد، سالانه حدود ۹۵۰ میلیون بشکه نفت خام را مدیریت می‌کند و حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق آن انجام می‌شود.

به گزارش این نشریه، حمله به خارک تقریبا دو هفته پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران انجام شده است. در این مدت تهران بیش از دوازده کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است؛ آبراهی باریک که حدود ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند. این حملات باعث اختلال جدی در عبور کشتی‌ها از این مسیر حیاتی شده و قیمت نفت را به شدت افزایش داده است. قیمت نفت برنت، شاخص جهانی نفت، روز جمعه به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید؛ افزایشی بیش از ۴۰ درصد نسبت به آغاز جنگ در اواخر فوریه.

فارن پالیسی همچنین گزارش داد که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حمله یا حتی تصرف جزیره خارک توسط آمریکا مطرح شده بود. با این حال کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند خطرات جدی در پی داشته باشد.

گرگوری برو، تحلیلگر ارشد موسسه «یوروژیا گروپ»، به فارن پالیسی گفته است که تصرف خارک می‌تواند از نظر نظری صادرات نفت ایران را مختل کرده و اهرم فشار بیشتری در اختیار واشینگتن قرار دهد. با این حال او تاکید کرده است که ایران همچنان پایانه‌های صادراتی دیگری دارد، از جمله پایانه جاسک در شرق تنگه هرمز، و در صورت از دست دادن خارک نیز احتمالاً می‌تواند صادرات نفت خود را -هرچند با حجم کمتر- ادامه دهد.

به گفته این کارشناس، تصرف خارک همچنین خطرات نظامی قابل توجهی برای نیروهای آمریکایی در پی خواهد داشت، زیرا چنین اقدامی در خاک ایران می‌تواند واکنش «بسیار تهاجمی» تهران را به همراه داشته و نیروهای آمریکایی را در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار دهد.

در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت جنگ آمریکا نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه اعزام کرده است. از جمله ناو هواپیمابر «یواس‌اس تریپولی» (USS Tripoli) و حدود ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی به منطقه اعزام شده‌اند که می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای اقدامات احتمالی آینده آمریکا فراهم کند.

فارن پالیسی همچنین یادآوری می‌کند که ترامپ سال‌ها پیش نیز درباره احتمال تصرف جزیره خارک صحبت کرده بود. برایان کیلمید، مجری رادیو فاکس‌نیوز، در مصاحبه‌ تازه خود از ترامپ پرسید آیا اکنون چنین اقدامی را مدنظر دارد یا نه، اما رییس‌جمهوری آمریکا از پاسخ مستقیم به این سوال خودداری کرد و گفت دلیلی ندارد درباره چنین تصمیم‌هایی به طور علنی صحبت کند.