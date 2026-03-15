در هفته‌های اخیر و پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و واکنش متعاقب تهران، نگرانی‌ها درباره احتمال حمله به جوامع یهودی در نقاط مختلف جهان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار بامداد شنبه ۲۳ اسفند در مدرسه‌ای واقع در یک محله مسکونی مرفه در جنوب آمستردام رخ داد و به یک ناودان و دیوار بیرونی ساختمان آسیب زد، اما هیچ‌کس در آن زخمی نشد.

فمکه هالسما، شهردار آمستردام، این حادثه را «اقدامی بزدلانه و تجاوزکارانه علیه جامعه یهودیان» توصیف کرد.

او گفت یهودیان در این شهر به شکلی فزاینده با یهودستیزی روبه‌رو هستند. وضعیتی که به گفته هالسما، «غیرقابل قبول» است.

افزایش نگرانی‌های امنیتی

این مدرسه تنها مدرسه‌ای در هلند است که به‌طور مشخص برای یهودیان ارتدوکس فعالیت می‌کند و به دلیل تهدیدهای پیشین، بخش زیادی از آن با دیواری فلزی و نوک‌تیز محافظت می‌شود.

پیش از این و پس از ایجاد آتش‌سوزی عمدی در حمله به یک کنیسه در مرکز شهر روتردام هلند در شامگاه ۲۲ اسفند، تدابیر امنیتی در کنیسه‌ها و نهادهای یهودی در این کشور افزایش یافت.

در بلژیک، همسایه جنوبی هلند، نیز ۱۸ اسفند انفجاری رخ داد و باعث آتش‌سوزی در یک کنیسه در شهر لیژ شد.

این مجموعه انفجارها، به نگرانی‌ها درباره امنیت مراکز یهودی در اروپا دامن زده است.

نخست‌وزیر هلند:‌ حمله‌ای هولناک بود

روب یتن، نخست‌وزیر هلند، حمله به مدرسه یهودی آمستردام را «هولناک» خواند و گفت این حادثه به‌درستی موجب «ترس و خشم» در جامعه یهودیان شده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که امنیت نهادهای یهودی به‌طور کامل در کانون توجه دولت قرار دارد.

از سوی دیگر، همزمان با این تحولات، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اقدام اوکراین در کمک به اسرائیل با حمایت‌های پهپادی، تمام خاک اوکراین را با استناد بر منشور ملل متحد، به هدفی مشروع و قانونی برای جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند.»

ولودیمر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، ۲۲ اسفند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از دیدار خود با شاهزاده رضا پهلوی در محل سفارت اوکراین در پاریس خبر داد و نوشت در این دیدار، وضعیت ایران و تحولات منطقه و همچنین عملیات ایالات متحده علیه «رژیم تروریستی» جمهوری اسلامی به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.