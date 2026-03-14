شاهزاده رضا پهلوی: گارد جاویدان زمینه تضعیف و فروپاشی نهایی دستگاه سرکوب را فراهم کند
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به «دلاوران گارد جاویدان» از آنها خواست بهعنوان «نیروی پیشگام ملت» زمینه تضعیف و فروپاشی نهایی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را فراهم کنند. او گفت این فراخوان برای تظاهرات خیابانی نیست، بلکه دعوت به وارد آوردن «ضربههای هوشمندانه» به نیروهای سرکوب است.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به «دلاوران گارد جاویدان» گفت: «از شما، دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران، میخواهم که بهعنوان نیروی پیشگام ملت، به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را، که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است، بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود.»
او در عین حال تاکید کرد: «در نظر داشته باشید که این، فراخوانی برای تظاهرات خیابانی نیست؛ بلکه فراخوانی به شما، جوانان گارد جاویدان، برای وارد آوردن ضربههای هوشمندانه و مؤثر به سرکوبگران خسته و فرسوده است تا راه برای حضور میلیونی ملت ایران در خیابانها هموارتر شود.»
شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به گارد جاویدان گفت: « به شما، به شجاعت و فداکاریتان درود میفرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هستههای کوچک اما موثر در سراسر ایران جلوههایی درخشان از دلاوری آفریدهاید. آنچه شما کردهاید برای سدهها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که بهویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداختهاید هرگز فراموش نخواهد کرد.»
او افزود: «به شما گفته بودم که کمک در راه است. اکنون آن کمک رسیده است.»
شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به گارد جاویدان گفت: «در عین حال، حفظ جان خود را در اولویت قرار دهید چرا که حضور شما در نبرد نهایی برای حفاظت از سیل میلیونی جمعیت، لازم و ضروری است.»
او گفت: « شما از تبار رستم و کاوهاید و دشمنان شما از جنس ضحاک. در این نبرد خیر و شر، میان نور و تاریکی، شما در سوی درست تاریخ ایستادهاید و امید و دعای یک ملت بزرگ بدرقه راه شماست.»
شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود خطاب به گارد جاویدان افزود: «بیصبرانه در انتظار روزی هستم که در نخستین شهر آزادشده ایران در کنار شما بایستم و با هم پیروزی نهایی را رقم بزنیم.»
سامانه گذار آماده در دست گرفتن اداره کشور است
شاهزاده رضا پهلوی، ساعاتی پیش از این پیام، در یک پیام ویدیویی دیگر در روز شنبه ۲۳ اسفند اعلام کرد برای جلوگیری از گسست در اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، برنامهای با عنوان «پروژه شکوفایی ایران» تدوین شده و همزمان شناسایی افراد شایسته برای حضور در «سامانه گذار» در حال انجام است.
شاهزاده رضا پهلوی شنبه ۲۳ اسفند در پیام خود اعلام کرد برای آنکه ایران با سقوط جمهوری اسلامی دچار گسست در اداره کشور نشود، دو اقدام اساسی شامل «تدوین یک برنامه روشن برای اداره کشور در چارچوب پروژه شکوفایی ایران» و «شناسایی و برگزیدن زنان و مردان شایسته برای حضور در سامانه گذار و اجرای این برنامه» انجام شده است.
به گفته او، «در این فرایند، هممیهنان بسیاری با تجارب ارزشمند و تخصص مورد نیاز کشورمان، آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی کشور و خدمت به میهن اعلام کردند».
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه پیام خود گفت: «این روند در چارچوب کمیته بررسی و گزینش اعضای سامانه گذار انجام شده که مدیریت آن بر عهده دکتر سعید قاسمینژاد است.»
او با بیان اینکه «سامانه گذار، با هدایت من، آماده خواهد بود تا به محض سقوط جمهوری اسلامی، زمام اداره کشور را در دست گیرد» تاکید کرد با این اقدامات، در کوتاهترین زمان، نظم، امنیت، آزادی و زمینههای رونق و شکوفایی برای ایران فراهم خواهد شد.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین در گفتوگو با نشریه نیوزنیشن که ۲۳ اسفند منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره چارچوب زمانی برای فراخوان تظاهرات مردم ایران گفت: «از زمان کشتار هممیهنانم که غیرمسلح بودند و در برابر حکومتی قرار داشتند که در سرکوب آنها تردید نکرد، ما مجبور شدیم از مردم بخواهیم برای حفظ امنیت خود در خانههایشان بمانند تا زمانی که شرایط برابر شود و سپس این فرصت را داشته باشند که دوباره به خیابانها بازگردند و اوضاع را در دست بگیرند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای معتبر، اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفتوگوی خود تاکید کرد: «جدول زمانی برای فراخوان بهطور مستقیم به میزان خنثیسازی نیروهای سرکوبگر بستگی دارد. کارزارهای هوایی که در روزهای اخیر علیه حکومت آغاز شده، نشان دادهاند که نه تنها پایگاههای اصلی حکومت، بلکه عناصری نیز که حکومت از آنها علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است، هدف حمله بودهاند.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، در پایان این کارزار، قطعا فرصت دوبارهای ایجاد خواهد شد و زمان امنتری برای مردم فراهم میشود تا خیابانها را در دست بگیرند: «امیدوارم این آخرین فشار برای وادار کردن حکومت به فروپاشی نهایی و آغاز دورهای تازه برای ما باشد.»
ایراناینترنشنال به یک سند محرمانه دست یافته که نشان میدهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با نقل و جعل روایتهایی ازعلی خامنهای، نمایندگان مجلس خبرگان را تحت فشار گذاشته تا مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی معرفی کنند.
این سند تایید میکند که اطلاعات سپاه در روزهای منتهی به اعلام عمومی نام مجتبی خامنهای، پیامکهایی به نمایندگان مجلس خبرگان فرستاده تا به آنها بقبولاند که او باید رهبر شود.
جمهوری اسلامی ۱۸ اسفندماه رسما اعلام کرد که مجلس خبرگان، مجتبی خامنهای، پسر علی خامنهای، را به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی برگزیده است.
ایراناینترنشنال، شش روز پیشتر در ۱۲ اسفند، بهنقل از منابع خود برای اولین بار خبر داد که سپاه پاسداران با تحت فشار قرار دادن مجلس خبرگان، مقدمات انتخاب مجتبی خامنهای را فراهم کرده است.
در سند محرمانه اطلاعات سپاه، در تاریخ ۱۴ اسفندماه، گفته شده که پیامهای مورد نظر در روزهای گذشته به شماری از اعضای مجلس خبرگان ارسال شده است.
در این پیامها ادعا شده که خامنهای سه بار به علی اصغر حجازی، معاون دفتر علی خامنهای، و دیگر اعضای بیت گفته نظرات مجتبی همان نظر اوست. همچنان که از حسین فدایی، بازرس ویژه بیت، حرف مشابهی از خامنهای درباره پسرش نقل شده است.
اطلاعات سپاه از قول علی فدوی، رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه، آورده که خامنهای به او گفته: «من بعضی مطالب را از طریق مجتبی به شما میگویم.»
غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، هم مدعی شده که در روز خواستگاری مجتبی از دخترش، خامنهای به او گفته از بین فرزاندنش نظر مجتبی به او نزدیکتر است.
بخش دیگری از سند محرمانه سازمان اطلاعات سپاه، به توجیه موروثی شدن رهبری جمهوری اسلامی با انتخاب مجتبی اختصاص دارد.
دو سال پیش، محمدی عراقی، عضو مجلس خبرگان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت شنیده که مجتبی خامنهای جزو سه گزینه مدنظر خبرگان بوده اما خامنهای وقتی باخبر شد مخالفت کرد و گفت این کار شبهه موروثی بودن رهبری را مطرح میکند و بنابراین اصلا نباید بررسی شود.
حالا اطلاعات سپاه پاسداران در پیامهای خود به اعضای مجلس خبرگان که پس از سخنان محمدی عراقی، مجتبی و میثم خامنهای سراغ پدرشان رفتند و از او در این مورد پرسیدند و خامنهای گفت چنین حرفی نزده است.
سپاه از قول مجید یزدی، دبیر کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان هم آورده که متن جلسه را خوانده و به گفته او «حضرت آقا چنین نفرمودهاند.»
در این سند، همچنین بر همان نقل قولی تاکید شده که ۲۰ سال پیش، بعد از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴، مهدی کروبی، نامزد انتخابات، و علی اکبرناطق نوری، بازرس پیشین بیت، از قول خامنهای گفتند؛ اینکه مجتبی آقازاده نیست، آقاست.
دوشنبه گذشته، محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در تلویزیون جمهوری اسلامی همین نقل قول را تکرار کرد.
در بخش سوم سند محرمانه اطلاعات سپاه تلاش شده با جعل نقل قولهایی از خامنهای، مجتبی فردی دارای وجاهت فقهی معرفی شود. برای مثال از قول محمدعلی جزایری، عضو مجلس خبرگان، گفته شده که با مجتبی بحث علمی کرده و او چیزی از بقیه کم ندارد.
یا گفته شده که خامنهای در سالهای اخیر بارها از مجتبی پرسیده چرا بر عروه حاشیه نمیزنی؟ اشاره به کتاب عروهالوثقی نوشته محمدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع تقلید شیعه، که نوشتن حاشیه بر کتاب او، یکی از پیشنیازها برای رسیدن به عالیترین مراتب اجتهاد است
اما مهمترین بخش سند اطلاعات سپاه جایی است در آن اجرای پروژه دخالت سپاه در انتخاب رهبر سوم نظام فاش شده. اطلاعات سپاه گفته این کار نه تنها ایرادی ندارد بلکه واجب است، و باید این موارد حضوری به اعضای مجلس خبرگان توضیح داده شود، چون بهزعم این نهاد امنیتی در شرایط حاضر ایجاد خلل احتمالی در انتخاب مجتبی توجیهپذیر نبود.
در بند پایانی این سند که گروه سایبری لب دوختگان آن را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اطلاعات سپاه بهطور ضمنی تهدید کرده که اگر عضوی از مجلس خبرگان همچنان با مجتبی خامنهای مخالف باشد، سازمان موظف است دلیل مخالفت مشکوک او را بررسی کند.
پانزدهمین روز جنگ، بیش از هرچیز تحت الشعاع حملات به جزیره خارک بود. این جزیره استراتژیک نقشی کلیدی در صادرات نفت دارد. همزمان فرماندهان جمهوری اسلامی بر بستن تنگه هرمز تاکید کردند.
در شامگاه جمعه و بامداد شنبه ۲۳ اسفند، آمریکا تاسیسات نظامی جزیره خارک را هدف قرار داد. سنتکام در اطلاعیهای اعلام کرد تاسیسات ذخیرهسازی مینهای دریایی و موشک را در این جزیره هدف قرار داده است.
جزیره خارک که آمریکا اعلام کرد مواضع نظامی آن را هدف قرار داده، مرکز اصلی صادرات نفت ایران است و حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده «تمام اهداف نظامی» در خارک را «کاملا نابود کرده» و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همچنان در کشتیرانی در تنگه هرمز اخلال ایجاد کند، زیرساختهای نفتی نیز میتوانند هدف حمله قرار گیرند.
سپر انسانی از کارکنان صنعت نفت
همزمان با موج حملات آمریکا در جزیره خارک مخاطبان در پیامهایی خبر دادند حکومت با نگهداشتن اجباری کارمندان بخش نفت و پیتروشیمی در این جزیره به آنها اجازه خروج نمیدهد.
یک مخاطب در این زمینه گفت: «کارمندان و کارگران پتروشیمی و نفت همه درجزیره خارک هستند و میخواهند از آنجا خارج شوند اما حکومت اجازه خروج به آنها نمیدهد و آنجا گیر افتادند.»
انتقال ترس از مردم به سرکوبگران
شنبه، بسیاری از رسانههای رسمی، تصاویری از تشییع جنازه نیروهای سرکوب که در حملات به ایستهای بازرسی کشته شدند منتشر کردند.
همزمان حساب ارتش دفاعی اسرائیل در تلگرام با انتشار ویدیوی پناه گرفتن نیروهای سرکوبگر در تونل رسالت، نوشت: «عوامل بسیج که بدون ترس دست به سرکوب مرگبار علیه هموطنان خود میزدند، اکنون پنهان شدهاند و میترسند!»
ارتش اسرائیل در پایان تاکید کرد: «صدای هواگردهای ما را که در خیابان میشنوید گواه آن است که خیابانها از خشونت پاک میشوند و ترس از مردم ایران به سوی عوامل تروریستی بسیج منتقل شده است.»
از ابتدای جنگ اخیر، مرکز اصلی نیروهای سرکوب در تهران و برخی شهرهای بزرگ، همچنین مراکز تجمع نیروهای سرکوب نظیر پایگاه مقداد و ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آریامهر (آزادی) هدف قرار گرفته است.
تنگه هرمز
بحث بر سر اعمال محدودیت عبور و مرور از تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی در پانزدهمین روز جنگ همچنان ادامه داشت.
ترامپ تهدید کرد در صورت متوقف نشدن تهدیدات جمهوری در تنگه هرمز، ممکن است در تصمیم خود مبنی بر هدف قرار ندادن تاسیسات نفتی جزیره خارک تجدید نظر کند.
سفیر جمهوری اسلامی در هند، در گفت به برخی کشتیهای هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده شده است. در بریتانیا، ایوت کوپر، وزیر خارجه تامین امنیت انرژی را از جمله اهداف بریتانیا دانست.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپاه پاسداران، همچنان تهدیدات نسبت به کشتیهای عبوری از این تنگه را تکرار کردند.
در پانزدهمین روز جنگ، مناطقی از: تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، خارک، کرج، همدان، اهواز، بندرعباس، جهرم، سنندج، سیرجان، ارومیه، پرند و بندر بستانو هدف حملات هوایی قرار گرفت.
از جمله اهداف چشمگیر روز پانزدهم جنگ، محوطه صاایران در شیراز، ساختمان سازمان تحقیقات فضایی در تهران و ناوتیپ ذوالفقار ۱۱۲ در جزیره قشم بود.
حملات جمهوری اسلامی نیز به کشورهای منطقه ادامه داشت. عربستان سعودی از ردیابی و انهدام پهپادهای جمهوری اسلامی خبر داد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با تهدید دوباره امارات متحده عربی، گفت خاک این کشور منشاء حملات هوایی به جمهوری اسلامی است و بر این اساس، از مردم خواست بنادر امارات را ترک کنند.
اورشلیمپست در گزارشی به نقل از منابع امنیتی نوشت که شبکههایی از سلولهای مخفی شیعه در چند کشور خلیج فارس با حکومت ایران همکاری کرده و اطلاعات و مختصات اهداف نظامی و اقتصادی را در اختیار سپاه قرار دادهاند؛ موضوعی که نگرانیهای امنیتی در منطقه را افزایش داده است.
به نوشته این گزارش، یکی از نشانههای حضور عوامل وابسته به سپاه در برخی کشورهای خلیج فارس، انتشار ویدئوهایی از حملات موشکی یا پهپادی حکومت ایران است که حتی پیش از رسیدن موشک یا پهپاد به هدف ضبط و منتشر شدهاند. این ویدئوها بلافاصله پس از حمله در شبکههای اجتماعی مانند ایکس و اینستاگرام منتشر میشوند؛ حتی پیش از آنکه مقامات رسمی وقوع حمله را اعلام کنند.
انتقال مختصات اهداف به ایران به گفته یک منبع نظامی آگاه که نامش فاش نشده، سلولهای خفته حکومت ایران در کشورهای خلیج فارس از ملیتهای مختلف تشکیل شدهاند؛ از جمله شهروندان عرب، برخی اتباع آسیایی و نیز شهروندان شیعه این کشورها. این منبع به «مدیا لاین» گفته است که در میان این افراد اتباع هند، پاکستان و بنگلادش و همچنین شماری از شهروندان الجزایر و تونس نیز حضور دارند.
طبق این گزارش، این شبکهها مختصات پایگاههای نظامی و پالایشگاههای نفت را در کشورهایی مانند، عربستان، کویت، امارات، بحرین و قطر در اختیار حکومت ایران قرار دادهاند. علاوه بر این، اطلاعاتی درباره ساختمانهای مهم نظامی و غیرنظامی نیز منتقل شده است.
گزارش همچنین میگوید برخی از این شبکهها محل اقامت شماری از شهروندان آمریکایی در کشورهای خلیج فارس را نیز افشا کردهاند؛ موضوعی که باعث حمله به برخی ساختمانهای مسکونی، هتلها و دیگر املاک شده است. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به مراکز اقتصادی مهم، بانکها، پالایشگاههای نفت و کارخانهها نیز در میان این شبکهها دست به دست شده است.
انتشار گسترده ویدئوهای حملات در این گزارش آمده است که از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران، صدها حساب کاربری جدید در شبکههای اجتماعی ایجاد شدهاند که ویدئوهای حملات جمهوری اسلامی را به صورت زنده منتشر کرده و همزمان شایعات و اطلاعات گمراهکننده را پخش میکنند.
به گفته منابع مطلع، این ویدئوها- که برخی با تلفن همراه و برخی با دوربینهای حرفهای ثبت شدهاند- نشان میدهد تهیهکنندگان آنها از پیش از هدف قرار گرفتن این مکانها اطلاع داشتهاند. این رویدادها در چند کشور منطقه از جمله بحرین، کویت، قطر و امارات گزارش شده است.
هشدار دولتهای خلیج فارس در واکنش به این وضعیت، وزارتخانههای کشور و دفاع در چند کشور خلیج فارس از جمله کویت، قطر، بحرین، امارات و عربستان سعودی بیانیههایی صادر کرده و شهروندان را از فیلمبرداری از محل حملات جمهوری اسلامی یا انتشار اطلاعات درباره آنها منع کردهاند. این وزارتخانهها همچنین نسبت به فیلمبرداری از سامانههای دفاع هوایی، سایتهای موشکی و عملیات نظامی هشدار دادهاند.
حمایت برخی فعالان از جمهوری اسلامی این گزارش همچنین به اختلاف نظرها در میان برخی شیعیان منطقه اشاره میکند. برای نمونه، محمد حسن، یک شیعه بحرینی که در عراق زندگی میکند، گفته است از جمهوری اسلامی حمایت میکند و معتقد است اگر حکومت ایران سقوط کند، اسرائیل بر کشورهای عربی مسلط خواهد شد. او همچنین گفته است باید از کسانی که در کشته شدن علی خامنهای نقش داشتهاند انتقام گرفته شود.
در مقابل، برخی فعالان رسانهای منطقه انتشار ویدئوها را جاسوسی نمیدانند. یکی از فعالان رسانهای خلیج فارس که با حروف اختصاری «F.A.» معرفی شده، گفته است انتشار این تصاویر برای نشان دادن قدرت حکومت ایران است و اطلاعات نظامی مورد نیاز از طریق منابع عمومی مانند نقشههای آنلاین قابل دسترسی است.
شبکهای گسترده و غیرمتمرکز به گفته بدر العجی، تحلیلگر نظامی سعودی، کشورهای خلیج فارس مدتها از وجود چنین شبکههایی آگاه بودهاند، اما ساختار غیرمتمرکز آنها باعث شده شناسایی کامل آنها دشوار باشد. او گفته است اعضای این شبکهها اغلب تنها با رهبران خود در تماس هستند تا در صورت بازداشت یک نفر، سایر افراد شناسایی نشوند.
العجی همچنین گفته بسیاری از این افراد از نظر ایدئولوژیک به حکومت ایران وابستهاند و جمهوری اسلامی را «پدر معنوی» خود میدانند و به همین دلیل از مجازات احتمالی هراسی ندارند.
بازداشت شبکههای جاسوسی در هفتههای اخیر چند کشور خلیج فارس اقدام به بازداشت افراد مرتبط با این شبکهها کردهاند. قطر اعلام کرده است دو شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران را بازداشت کرده است. به گفته آژانس خبری قطر، یکی از این شبکهها تصاویر و مختصات پایگاههای نظامی را در اختیار داشت و شبکه دیگر قصد انجام عملیات خرابکارانه علیه تاسیسات حیاتی را داشت.
کویت نیز اعلام کرده چند نفر را به دلیل فیلمبرداری از تحرکات نظامی و حملات حکومت ایران بازداشت کرده است. وزارت کشور بحرین نیز تقریباً بهطور روزانه از بازداشت افرادی خبر میدهد که متهم هستند تصاویر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را منتشر کرده یا این حملات را ستایش کردهاند.
از جمله مهمترین موارد بازداشت، دستگیری چند تبعه آسیایی - از جمله پنج پاکستانی و یک شهروند بنگلادشی - در بحرین بوده است که اطلاعات مربوط به حملات حکومت ایران را ثبت و منتشر کرده بودند.
احتمال مجازات اعدام برای متهمان وزارت کشور بحرین همچنین اعلام کرده چهار شهروند بحرینی را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده و فرد پنجم که در خارج از کشور است شناسایی شده است. به گفته مقامات، این افراد با استفاده از تجهیزات تصویربرداری حرفهای تصاویر و مختصات اهداف را از طریق نرمافزارهای رمزگذاریشده برای سپاه ارسال کردهاند.
با آغاز روند محاکمه این افراد، دادستانی بحرین در نخستین جلسه دادگاه آنها را به جاسوسی برای حکومت ایران متهم کرده و خواستار اعمال شدیدترین مجازات شده است؛ مجازاتی که طبق قوانین این کشور میتواند به اعدام منجر شود.
به نوشته اورشلیمپست، قوانین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس معمولاً برای جرایمی مانند جاسوسی یا افشای اطلاعات حساس - بهویژه در زمان جنگ - مجازات اعدام را پیشبینی کردهاند، و به همین دلیل احتمال صدور چنین احکامی در این پروندهها وجود دارد.
میعاد ملکی، تحلیلگر امور مالی و تحریمها، در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس، نشان میدهد که جزیره خارک با وجود اندازه کوچک خود، یکی از حیاتیترین نقاط زیرساختی اقتصاد ایران و در عین حال یکی از نقاط کلیدی در معادله امنیتی تنگه هرمز به شمار میرود.
ملکی در این مطلب توضیح میدهد که جزیره خارک، نواری مرجانی به طول حدود پنج مایل در شمال خلیج فارس است، اما حدود ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران از طریق آن انجام میشود و بخش عمده حدود ۷۸ میلیارد دلار درآمد سالانه انرژی ایران از همین مسیر تامین میشود. به گفته او، به همین دلیل است که دونالد ترامپ از این جزیره به عنوان «جواهر تاج ایران» یاد کرده است.
در این تحلیل تاکید شده است که اگرچه نفت ایران تنها ۳ تا ۴ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میدهد، اما اهمیت واقعی بحران به تنگه هرمز مربوط میشود؛ آبراهی که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند. ملکی مینویسد تهدید این مسیر نه تنها صادرات ایران بلکه جریان انرژی کشورهای بزرگی مانند عربستان سعودی، عراق، کویت، قطر و امارات را نیز به خطر میاندازد. به گفته او، حملات اخیر به خارک را باید بیشتر در چارچوب حفاظت از جریان ۲۰ درصدی نفت جهان تحلیل کرد، نه صرفاً ضربه زدن به سهم محدود ایران در بازار جهانی.
او در ادامه با مقایسه ظرفیت پایانههای نفتی ایران توضیح میدهد که هیچ مرکز دیگری در این کشور به پای خارک نمیرسد. به گفته او، پایانه خارک ظرفیت انتقال حدود ۷ میلیون بشکه در روز و ذخیرهسازی ۲۸.۳ میلیون بشکه نفت را دارد و میتواند همزمان ۸ تا ۹ نفتکش بسیار بزرگ را پذیرش کند. در مقابل، ظرفیت پایانههای دیگر بسیار محدودتر است: جزیره لاوان حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت دارد، جزیره سیری حدود ۴.۵ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره دارد، عسلویه صرفاً برای میعانات گازی استفاده میشود و نه نفت خام، و پایانه جاسک در دریای عمان که قرار بود ظرفیت یک میلیون بشکه در روز داشته باشد، هنوز تنها حدود ۲ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره دارد. به گفته ملکی، این ارقام نشان میدهد که خارک عملاً تنها پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران است.
این تحلیل همچنین به اهمیت نظامی این جزیره اشاره میکند. به گفته ملکی، خارک که گاهی «جزیره ممنوعه» نامیده میشود، تحت حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و محل استقرار تیپ رزمی سطحی ۱۱۲ ذوالفقار از یگانهای نخبه نیروی دریایی سپاه است. این یگان از قایقهای تندرو مجهز به موشکهای ضدکشتی، مینهای دریایی و دیگر تجهیزات دریایی استفاده میکند.
ملکی مینویسد خارک علاوه بر پایانه نفتی، به عنوان یک سکوی عملیاتی نظامی در شمال خلیج فارس نیز استفاده میشود. از جمله تجهیزات مستقر در این منطقه میتوان به قایقهای موشکانداز کلاس ذوالفقار مجهز به موشکهای ضدکشتی نصر-۱ با برد حدود ۲۵ تا ۳۵ کیلومتر، قایقهای تندرو کلاس عاشورا با توانایی شلیک راکت و مینگذاری، سامانههای موشکی ساحلی، شبکههای راداری و زیرساختهای پهپادی اشاره کرد.
در کنار سپاه، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از منطقه بوشهر-خارک برای عملیات دریایی استفاده میکند. ملکی توضیح میدهد که اگرچه نیروی دریایی سپاه ادعای انحصار در جنگ مین را دارد، اما نیروی دریایی ارتش نیز از این منطقه برای عملیات مینگذاری با قایقهای تندرو و بالگردها بهره میبرد.
به گفته این تحلیلگر، حکومت ایران احتمالاً بین ۲ هزار تا ۶ هزار مین دریایی در اختیار دارد. او مینویسد تهران پیشتر «چند ده مین» در تنگه هرمز کار گذاشته و همچنان بخش عمده توان مینگذاری خود را حفظ کرده است. به گفته او، حتی یک عملیات محدود مینگذاری میتواند عبور کشتیها را برای چند روز مختل کند و ۳۰۰ مین میتواند تنگه هرمز را برای مدت طولانی عملاً مسدود کند.
ملکی همچنین اشاره میکند که سنتکام در روزهای اخیر ۱۶ شناور مینگذار ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز منهدم کرده و عملیات شناسایی انبارهای مین را آغاز کرده است. با این حال، به گفته او شناورهای مینگذار و قایقهای تندرو مستقر در خارک و بوشهر همچنان تهدیدی جدی برای عملیات مینروبی محسوب میشوند.
در همین چارچوب، ملکی توضیح میدهد که حمله به اهداف نظامی در خارک در حالی انجام شده که زیرساختهای نفتی این جزیره عمداً هدف قرار نگرفتهاند. به گفته او، نابودی قایقهای موشکانداز، قایقهای تندرو، سکوی پرتاب موشک، پهپادها و سامانههای ساحلی میتواند تهدید علیه ناوهای مینروب ائتلاف را کاهش دهد و به پاکسازی تنگه هرمز کمک کند.
او میافزاید که بدون حذف تهدیدهای موشکی و پهپادی حکومت ایران، اسکورت نفتکشها در تنگه هرمز برای نیروی دریایی آمریکا و متحدانش دشوار خواهد بود. به گفته او، از بین بردن توان نظامی حکومت ایران در مناطقی مانند خارک و بندرعباس میتواند راه را برای فعالیت ناوهای مینروب و پهپادهای ضد مین هموار کند تا آزادی کشتیرانی در این مسیر حیاتی دوباره برقرار شود.
ملکی در پایان مینویسد پیام واشینگتن روشن است: اگر [حکومت] ایران یا هر طرف دیگری تلاش کند عبور کشتیها از تنگه هرمز را مختل کند، هدف قرار دادن زیرساختهای نفتی نیز ممکن است در دستور کار قرار گیرد. به گفته او، در معادله انرژی جهانی ۳ تا ۴ درصد سهم نفت ایران قابل جایگزینی است، اما ۲۰ درصد نفتی که از تنگه هرمز عبور میکند قابل چشمپوشی نیست؛ و همین محاسبه در پس تصمیمهای نظامی اخیر قرار دارد.
نشریه فارن پالیسی گزارش داد که دونالد ترامپ شامگاه جمعه به وقت شرق آمریکا اعلام کرد به ارتش ایالات متحده دستور داده است اهداف نظامی جمهوری اسلامی در جزیره خارک را هدف قرار دهد؛ جزیرهای راهبردی در خلیج فارس که بخش عمده صادرات نفت ایران از طریق آن انجام میشود.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال گفت که سنتکام «یکی از قدرتمندترین عملیاتهای بمباران در تاریخ خاورمیانه» را اجرا کرده و تمام اهداف نظامی در جزیره خارک را «به طور کامل نابود کرده است».
رییسجمهوری آمریکا در عین حال اعلام کرد که به گفته خودش «به دلایل ملاحظات انسانی» تصمیم گرفته است زیرساختهای نفتی جزیره خارک را هدف قرار ندهد. او هشدار داد که اگر [حکومت] ایران یا هر طرف دیگری در عبور آزاد و امن کشتیها از تنگه هرمز اختلال ایجاد کند، ممکن است در این تصمیم تجدیدنظر کند.
فارن پالیسی مینویسد جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و تاسیسات آن نقش حیاتی در اقتصاد این کشور دارند. این جزیره که در فاصله حدود ۱۵ مایلی از ساحل ایران قرار دارد، سالانه حدود ۹۵۰ میلیون بشکه نفت خام را مدیریت میکند و حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از طریق آن انجام میشود.
به گزارش این نشریه، حمله به خارک تقریبا دو هفته پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران انجام شده است. در این مدت تهران بیش از دوازده کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داده است؛ آبراهی باریک که حدود ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند. این حملات باعث اختلال جدی در عبور کشتیها از این مسیر حیاتی شده و قیمت نفت را به شدت افزایش داده است. قیمت نفت برنت، شاخص جهانی نفت، روز جمعه به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید؛ افزایشی بیش از ۴۰ درصد نسبت به آغاز جنگ در اواخر فوریه.
فارن پالیسی همچنین گزارش داد که در روزهای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال حمله یا حتی تصرف جزیره خارک توسط آمریکا مطرح شده بود. با این حال کارشناسان هشدار دادهاند که چنین اقدامی میتواند خطرات جدی در پی داشته باشد.
گرگوری برو، تحلیلگر ارشد موسسه «یوروژیا گروپ»، به فارن پالیسی گفته است که تصرف خارک میتواند از نظر نظری صادرات نفت ایران را مختل کرده و اهرم فشار بیشتری در اختیار واشینگتن قرار دهد. با این حال او تاکید کرده است که ایران همچنان پایانههای صادراتی دیگری دارد، از جمله پایانه جاسک در شرق تنگه هرمز، و در صورت از دست دادن خارک نیز احتمالاً میتواند صادرات نفت خود را -هرچند با حجم کمتر- ادامه دهد.
به گفته این کارشناس، تصرف خارک همچنین خطرات نظامی قابل توجهی برای نیروهای آمریکایی در پی خواهد داشت، زیرا چنین اقدامی در خاک ایران میتواند واکنش «بسیار تهاجمی» تهران را به همراه داشته و نیروهای آمریکایی را در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار دهد.
در همین حال گزارشها حاکی از آن است که وزارت جنگ آمریکا نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه اعزام کرده است. از جمله ناو هواپیمابر «یواساس تریپولی» (USS Tripoli) و حدود ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی به منطقه اعزام شدهاند که میتواند گزینههای بیشتری برای اقدامات احتمالی آینده آمریکا فراهم کند.
فارن پالیسی همچنین یادآوری میکند که ترامپ سالها پیش نیز درباره احتمال تصرف جزیره خارک صحبت کرده بود. برایان کیلمید، مجری رادیو فاکسنیوز، در مصاحبه تازه خود از ترامپ پرسید آیا اکنون چنین اقدامی را مدنظر دارد یا نه، اما رییسجمهوری آمریکا از پاسخ مستقیم به این سوال خودداری کرد و گفت دلیلی ندارد درباره چنین تصمیمهایی به طور علنی صحبت کند.