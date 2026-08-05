دانشمندان خبر دادند بخش دوم موشک فالکون ۹ اسپیسایکس که پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده بود، ساعت ۱۰:۰۵ صبح چهارشنبه به وقت ایران با سرعت حدود هشت هزار و ۶۹۰ کیلومتر بر ساعت به سطح ماه برخورد میکند. این رویداد بار دیگر مساله زبالههای فضایی را برجسته کرده است.
این قطعه که ابعادی در حد یک اتوبوس مدرسه و حدود چهار تن وزن دارد، دیماه ۱۴۰۳ در ماموریت پرتاب فرودگر ماه شرکت فایرفلای اروسپیس به کار گرفته شد. شرکتی که نخستین فرود کاملا موفق یک فضاپیمای تجاری روی ماه را در کارنامه دارد.
اسپیسایکس، شرکت فضایی ایلان ماسک، اعلام کرد این برخورد عمدی نیست و انتظار میرود قطعه موشک به دهانه اینشتین در لبه غربی ماه اصابت کند؛ منطقهای که مشاهده آن از زمین معمولا دشوار است.
کارشناسان پیش از این گفتند که این برخورد ابری از غبار ماه ایجاد میکند که احتمالا در نور خورشید قابل مشاهده خواهد بود، اما دیدن آن با چشم غیرمسلح از زمین بسیار دشوار است.
تغییر مسیر بر اثر گرانش و فعالیت خورشیدی
بخشهای جداشونده موشک معمولا پس از رساندن محموله به مدار، به جو زمین بازمیگردند و در آن میسوزند یا در اقیانوس سقوط میکنند.
ماموریت ارسال فرودگر به ماه، برخلاف پرتابهای نزدیکتر به زمین، به نیروی پیشران بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل، بخش دوم موشک در فضا باقی ماند و در میان هزاران قطعه زباله فضایی سرگردان شد؛ زبالههایی که ماهوارههای فعال باید از آنها دوری کنند.
ستارهشناسان اوایل سال جاری میلادی دریافتند این قطعه که سوخت باقیماندهاش را تخلیه کرده و دیگر قابل کنترل نبود، در مسیری مداری قرار گرفت که به برخورد با ماه منتهی میشود.
جولیانا شایمن، مدیر برنامههای علمی ناسا و برنامه دراگون در اسپیسایکس، گفت ترکیبی از فعالیت خورشیدی و نیروهای گرانشی این قطعه را در مسیر برخورد با ماه قرار داد.
بیل گری، سازنده یک نرمافزار نجومی پرکاربرد، گفت این برخورد ممکن است از نظر علمی اهمیت داشته باشد و اطلاعاتی به دانش موجود بیفزاید، اما خطری برای کسی ایجاد نمیکند.
او افزود این رویداد بیدقتی در نحوه جمعآوری و دفع تجهیزات باقیمانده در فضا را برجسته میکند.
سابقه برخورد با ماه
برخورد زبالههای فضایی با ماه نادر است. اسفند ۱۴۰۰ نیز یکی از بخشهای جداشونده یک موشک چینی پس از پایان ماموریتی آزمایشی در ماه، با سطح آن برخورد کرد.
ناسا در سال ۲۰۰۹ عمدا بخشی از یک موشک را به سطح ماه کوبید تا تودهای از غبار و مواد سطح ماه را که بر اثر برخورد به هوا برخاست، بررسی کند.
این سازمان در دهه ۱۹۷۰ نیز چند بخش جداشونده موشک ساترن پنج را عمدا به سطح ماه کوبید تا اثرات لرزهای این برخوردها را بررسی کند.
در سالهای اخیر چند فرودگر نیز هنگام فرود روی ماه سقوط کردهاند؛ از جمله لونا-۲۵ روسیه در سال ۲۰۲۳ و چاندرایان-۲ هند و برشیت اسرائیل در سال ۲۰۱۹.
به گفته شایمن، ناسا و اسپیسایکس در حال بررسی راههایی برای جلوگیری از تکرار چنین برخوردهایی هستند.
ناسا قصد دارد در قالب برنامه آرتمیس از اواخر این دهه، پایگاهی روی ماه بسازد و ماموریتهای منظم فضانوردان به سطح آن انجام شود.
پژوهشی روی مگسگیرهای ابلق نشان میدهد پرندگان نر پس از جفتگیری آوازشان را تغییر میدهند شاید به این دلیل که جفت نخست از تلاش آنها برای جفتگیری مجدد باخبر نشود. با این حال مرغهای ماده که ترجیح میدهند با پرندگان نرِ بدون جفت زندگی کنند، از همین آواز حقیقت را درمییابند.
در این پژوهش به سرپرستی هلنه لامپه، رفتارشناس جانوری دانشگاه اسلو، پژوهشگران آواز ۱۷ مگسگیر ابلق نر وحشی را در دو مرحله ضبط کردند؛ یکبار پیش از یافتن جفت و بار دیگر پس از جفتگیری و رفتن به قلمروی دوم برای جلب مادهای دیگر.
نتیجه این پژوهش ۱۰ تیر در نشریه علمی «اتولوژی» منتشر شد. بر اساس این گزارش، بررسی این صداها با نرمافزار زیستآواشناسی نشان داد آواز نرها پس از جفتگیری کوتاهتر میشود و از حدود دو ثانیه به ۱.۷ ثانیه کاهش مییابد. آنها بخشهای آوایی تشکیلدهنده آواز را نیز کمتر تکرار میکنند.
لامپه به مجله ساینسنیوز گفت نرهای بدون جفت معمولا هجاهای آوازشان را با نظم مشخصی تکرار میکنند و یک یا دو هجا از هر آواز به آواز بعدی منتقل میشود، اما پس از تشکیل قلمروی دوم، این تکرار بهمراتب کمتر میشود.
مگسگیر ابلق نر پس از تخمگذاری جفت نخست، اغلب در فاصله چند صد متری قلمروی دیگری برپا میکند و در آنجا به جلب مادههای دیگر میپردازد. انتخاب یک نرِ دارای جفت برای ماده دوم هزینه دارد، زیرا نری که وقتش را میان دو لانه تقسیم میکند، در تغذیه و پرورش جوجهها کمک کمتری خواهد کرد.
آواز کوتاهتر برای لو نرفتن؟
پژوهشگران احتمال میدهند کاهش تکرار هجاها بیشتر پیامی خطاب به نرهای رقیب باشد؛ نوعی هشدار قلمرویی با این مضمون که «وارد نشوید». پیشتر یک پژوهش روی همین پرندهها نشان داده بود نرها در نزدیکی نرهای رقیب هجاها را کمتر تکرار میکنند، اما در حضور مادهها چنین تغییری نمیدهند.
پژوهشگران دانشگاه اسلو بر این باورند که کوتاهتر شدن آواز ممکن است کارکرد دیگری داشته باشد. جفت نخست میتواند آواز نر را تشخیص دهد و در صورت شنیدن آن، به قلمروی دوم پرواز کند و ماده رقیب را براند. از این رو، آواز کوتاهتر شاید احتمال لو رفتن نر را کاهش دهد.
پژوهشگران برای سنجش توانایی مادهها، آواز نرهای جفتدار و بدون جفت را در پرندهخانههای بزرگ روباز پخش کردند. از ۲۹ ماده، ۲۱ پرنده بیشتر به لانه کنار بلندگویی سر زدند که آواز یک نر بدون جفت را پخش میکرد. وقتی آواز نرهای بدون جفت دستکاری شد تا شبیه آواز نرهای جفتدار باشد، این ترجیح از میان رفت.
با این حال، پژوهشگران میگویند نباید از تعبیر «خیانتکار» چنین برداشت کرد که این پرندگان آگاهانه برای فریب مادهها نقشه میکشند. استیون نوویکی، بومشناس رفتاری دانشگاه دوک، به ساینسنیوز گفت این تغییرات نتیجه انتخاب طبیعی است که رفتارهای موثر در افزایش موفقیت تولیدمثلی نرها را تقویت میکند.
اماس ناو خبر داد آمریکا و اروپا فشار زیادی به عمان وارد میکنند تا شرطهای جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق موقت با هدف بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد. بر اساس این طرح، مسیر ورودی به تنگه هرمز و بخشی از مسیر خروجی در آبهای سرزمینی ایران و تحت کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود.
این شبکه خبری آمریکایی بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد به وقت ایران، به نقل از یک دیپلمات ارشد خاورمیانهای که مستقیما در جریان گفتوگوهای جاری میان تهران و مسقط است، نوشت واشینگتن و کشورهای اروپایی برای دستیابی به این توافق بر عمان فشار میآورند.
این رسانه نوشت جزییات نهایی توافق هنوز روشن نیست، اما ممکن است تهران در آستانه کسب کنترل بیشتری بر این آبراه راهبردی، در مقایسه با پیش از آغاز حملات دولت ترامپ به ایران در نهم اسفند باشد.
این دیپلمات دوشنبه ۱۲ مرداد به اماس ناو گفته بود نسخه کنونی توافق موقت، در صورت نهایی شدن، کنترل موقت مسیرهای ورود و خروج کشتیها از تنگه هرمز را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد.
او که برای تشریح این گفتوگوهای حساس نخواست نامش فاش شود، گفت: «محور گفتوگوها مسیر ورودی تنگه هرمز است که بهطور کامل از آبهای سرزمینی ایران میگذرد.»
به گفته این دیپلمات، مسیر خروجی عمدتا از آبهای سرزمینی عمان میگذرد، اما بخشی از آن در آبهای ایران قرار دارد و وجود همین بخش سبب میشود کنترل موقت این مسیر نیز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.
جورج پرکوویچ، کارشناس منع گسترش سلاحهای هستهای در بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، گفت تهران احتمالا از چنین توافقی بسیار خرسند خواهد شد، زیرا کنترل بیشتر بر تنگه هرمز همان اهرم فشاری است که جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد و خواهانش است.
دونالد ترامپ و مارکو روبیو، رییسجمهوری و وزیر خارجه آمریکا، بارها گفتهاند جمهوری اسلامی نباید در مقایسه با پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، کنترل بیشتری بر تنگه هرمز به دست آورد. روبیو در یکی از اظهار نظرهایش تاکید کرده بود این تنگه باید آبراهی بینالمللی و باز باقی بماند و تحت کنترل ایران یا هیچ کشور دیگری قرار نگیرد.
همزمان، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز است که بر اساس آن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شماری از کشورهای اروپایی بخشی از هزینه نگهداری و خدمات این آبراه را میپردازند.
این رسانه بریتانیایی شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد (به وقت ایران) به نقل از منابعی در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت قرار است این مبالغ از طریق «صندوقی با مشارکت داوطلبانه» تامین شود. شماری از کشورهای اروپایی عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در کنار کشورهای منطقه منابع مالی این صندوق را تامین خواهند کرد.
تکذیب مذاکره مستقیم تهران و واشینگتن
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سهشنبه ۱۳ مرداد در مصاحبه با شبکه سیانبیسی گفت واشینگتن «در حال گفتوگو با ایرانیهاست» و پیشبینی کرد توافق موقت ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است بهزودی حاصل شود.
بسنت گفت: «این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه به توافق برسیم و به سوی وضعیتی عادیتر در این درگیری حرکت کنیم.»
اندکی بعد از این اظهار نظر بسنت، روبیو در جمع خبرنگاران بر انجام مذاکرات میان آمریکا و عمان با جمهوری اسلامی خبر داد که بر افزایش شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت این مذاکرات پیشرفت داشته، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
با این حال، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به اماس ناو گفت سخنان بسنت درباره مذاکرات تهران و واشینگتن نادرست است.
این مقام گفت: «سخنان او نادرست است. ما در حال حاضر برای ایجاد سازوکاری مشترک بهمنظور نظارت بر تنگه هرمز، با سلطاننشین عمان مذاکره میکنیم.»
او افزود مقامهای عمانی به تهران اطمینان دادهاند که آمریکا آماده است از راهحلی که در مذاکرات ایران و عمان حاصل شود، حمایت کند.
این مقام گفت طرف عمانی به تهران اطلاع داده است آمریکا با هدف تامین امنیت تنگه هرمز، به هرگونه تفاهم دوجانبه احتمالی میان ایران و عمان احترام خواهد گذاشت.
او افزود: «تاکنون اجازه هیچگونه دخالت آمریکا در تصمیمگیریهای منطقهای یا مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز را ندادهایم.»
تابستان ۲۰۲۶ است و اروپا با یکی از شدیدترین بحرانهای همزمان اقلیمی و انرژی خود روبهروست. در بوداپست، سطح آب رودخانه دانوب به رکورد بیسابقهای سقوط کرده است. رودخانهای که زمانی شریان اصلی قاره بود، حالا آنقدر کمجان شده که قایقرانی و گردشگری در آن متوقف شدهاست.
این خشکسالی فقط گردشگری را متوقف نکرد. گرمای سوزان باعث شد مصرف برق هم به اوج برسد. همین گرما، رگهای حیاتی تولید برق را هم خشکانده است. نیروگاه هستهای «پاکس» در مجارستان که نیمی از برق آن کشور را تامین میکند، بهخاطر کمبود آب برای خنکسازی راکتورهایش، تولیدش را بهشدت کاهش داده و تا مرز خاموشی کامل پیش رفته است. در صربستان، نیروگاههای برقآبی تنها با یکپنجم ظرفیت واقعیشان کار میکنند.
بحران چنان بغرنج شده است که نیروی دریایی رومانی مجبور شد با ۱۸۰ کیلوگرم مواد منفجره، صخرههای بستر دانوب را متلاشی کند تا جریان آب را به سمت نیروگاه هستهای «چرناوودا» هدایت و از یک خاموشی سراسری جلوگیری کند.
همزمان در فرانسه، آتشسوزیهای ویرانگر در جنگلهای نزدیک بوردو، منطقهای بزرگتر از پاریس را به خاکستر تبدیل و دهها هزار نفر را آواره کرده است. آتشی که برای خاموش کردنش به همان منابع محدود آب نیاز است.
اینجا یک تضاد بزرگ آشکار میشود: برای زنده ماندن در زمین گرمشده، به انرژی و سرمایش نیاز داریم، اما تولید همین انرژی به آبی وابسته است که دیگر وجود ندارد، و درست در همین نقطه، تشنهترین فناوری بشر، هوش مصنوعی وارد میدان میشود.
«ابر» توهم است؛ واقعیت، یک ساختمان داغ و تشنه
بیشتر ما اینترنت و ابزارهای هوش مصنوعی را چیزی معلق و بیجرم در فضایی به نام «ابر» یا «کلود» تصور میکنیم. این فقط یک استعاره زیبای بازاریابی است. «ابرها» در واقع در ساختمانهایی به بزرگی استادیومهای ورزشی زندگی میکنند: ساختمانهایی به نام دیتاسنترها.
در این مراکز هزاران تراشه و پردازشگر فوقپیشرفته، شبانهروز محاسبات سنگین انجام میدهند و گرمایی تولید میکنند که اگر بلافاصله دفع نشود، سرورها در چند ثانیه از کار میافتند. یکی از ارزانترین و رایجترین راههای خنک نگهداشتن این سرورها، استفاده از آب است.
یک دیتاسنتر معمولی که برای ذخیرهسازی و ایمیل استفاده میشود و برق مصرفیاش معادل مصرف هزار خانه است، سالانه حدود ۲۶ میلیون لیتر آب مصرف میکند. اما دیتاسنترهای غولآسای هوش مصنوعی میتوانند روزانه بین ۳.۷ تا ۱۹ میلیون لیتر آب ببلعند. رقمی معادل مصرف روزانه یک شهر ۱۰ تا ۵۰ هزار نفری. نزدیک به ۸۰ درصد این آب برای همیشه از چرخه محلی خارج میشود، چون به بخار تبدیل میشود.
وقتی این ساختمانهای تشنه، بیبرنامه در مناطق کمآب ساخته میشوند، تعادل زیستی جوامع محلی را به هم میریزد. بورلی موریس، زنی بازنشسته در ایالت جورجیای آمریکا، در گفتوگو با نیویورکتایمز مدعی شده که ساخت یک دیتاسنتر عظیم متعلق به شرکت متا در نزدیکی خانهاش، سفره آب زیرزمینی و چاه شخصیاش را نابود کرده است. متا با انتشار یک مطالعهی مستقل این ادعا را رد کرده، اما تنش میان حق انسانها برای آب شرب و نیاز دیتاسنترها به خنکسازی، واقعیتی انکارناپذیر است.
یک چرخه باطل که هر روز تنگتر میشود
گرمایش زمین باعث خشکسالی میشود و خشکسالی مساوی است با کمآب شدن رودخانهها. همین کمبود آب، نیروگاههای هستهای و برقآبی را که برای کارکردنشان به آب نیاز دارند، به تعطیلی میکشاند. درست در همان لحظهای که تولید برق افت میکند، تقاضا برای برق بالا میرود؛ از یک طرف مردم برای فرار از گرما کولرهایشان را روشن نگه میدارند، از طرف دیگر همان گرما باعث میشود سرورهای دیتاسنتر داغتر شوند و به آب و برق بیشتری برای خنک ماندن نیاز پیدا کنند. علاوه بر همه اینها، مصرف هوش مصنوعی هم مستقل از فصل و آبوهوا، روزبهروز در حال رشد است. پس این فشار اضافه هم به طور مداوم روی دیتاسنترهاست.
نتیجه چیست؟ تولید برق کاهش یافته، اما تقاضا برای آن بیشتر شده است. برای جبران این کمبود، بخشی از شبکه برق به نیروگاههای فسیلی رجوع میکند، چون انرژیهای تجدیدپذیر، با وجود رشد چشمگیرشان در سالهای اخیر، هنوز نمیتوانند بهتنهایی جوابگوی جهش ناگهانی تقاضا باشند. نتیجه سوزاندن سوخت فسیلی بیشتر، گرمتر شدن زمین است؛ یعنی برگشت به همان نقطه شروع چرخه تخریب، این بار با شدتی بیشتر.
فرضیه معروف «یک بطری آب به ازای هر ایمیل» در نگاه اول اغراقآمیز به نظر میرسد. اما وقتی زنجیره تامین را بررسی میکنیم، تصویر واقعیتری را میبینیم.
خنککردن مستقیم سرورها برای یک دستور کوتاه، واقعا ناچیز است؛ چیزی حدود چند قطره آب. اما این تنها بخش کوچکی از ماجراست. سهم بزرگتر، پنهان است: تولید هر مگاواتساعت برق در نیروگاههای زغالسنگی، دهها هزار لیتر آب بخار میکند. یعنی بخش عمده آب، کیلومترها دورتر از دیتاسنتر، در برجهای خنککننده نیروگاهها تبخیر میشود. لایه دیگر هم ساخت اجزای این سرورهاست. کارخانههای نیمههادی روزانه میلیونها لیتر آب فوقپاک برای ساخت قطعات و تراشههای سرورها مصرف میکنند.
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا ریورساید با جمع زدن این سه لایه یعنی خنکسازی مستقیم سرورها، آب مصرفی در شبکه تولید برق و آب مصرفی تولید تراشهها، تخمین زدهاند که نوشتن یک ایمیل ۱۰۰ کلمهای یا یک گفتوگوی کوتاه حاوی ۲۰ سوال با یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی، در مجموع معادل تبخیر حدود نیم لیتر آب شیرین است؛ تقریبا معادل یک بطری نیم لیتری آب معدنی. حالا این عدد را در میلیاردها تراکنش روزانه در سراسر جهان ضرب کنید.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، از هر چهار نفر در جهان، یک نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. نزدیک به چهار میلیارد انسان دستکم یک ماه از سال را با کمبود شدید آب میگذرانند. با روند فعلی اقلیمی، تا سال ۲۰۴۰ تقریبا یکچهارم کودکان جهان در مناطقی با تنش آبی بسیار شدید زندگی خواهند کرد.
همزمان، گزارشهای رسمی میگویند تقاضای جهانی آب برای هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷ میتواند به رقمی معادل نیمی از کل مصرف سالانه آب انگلستان برسد.
این به معنای لزوم توقف فناوری نیست، بلکه زنگ خطری جدی برای اصلاح مسیر توسعه آن است. راهحلهایی وجود دارد که غولهای فناوری باید سریعتر به سمتشان بروند: سیستمهای خنککننده بسته که هدررفت آب را تا حد زیادی کاهش میدهند. فناوریهای نوینی مثل خنکسازی غوطهوری در مایع که مصرف آب را تقریبا صفر میکنند، الزام قانونی به استفاده از پسابهای صنعتی بهجای آب شرب شهری برای خنکسازی، و انتقال دیتاسنترها به مناطق خنکتر یا تامین کامل انرژیشان از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید.
اگر سیاستگذاران قوانین شفافیت مصرف منابع را جدی نگیرند و غولهای فناوری را به بهینهسازی ملزم نکنند، در فصول گرم آینده، جوامع محلی ممکن است ناچار به انتخابی دراماتیک شوند: آب باقیمانده را به گلوی خشکیده شهروندان بدهند، یا به سرورهایی که دارند ایمیلهای اداریمان را مینویسند.
پایگاه خبری ساینسدیلی گزارش داد مغز انسان کاهش وزن را تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد و با افزایش اشتها و کاهش مصرف انرژی میکوشد از ذخایر چربی بدن محافظت کند؛ سازوکاری تکاملی که میتواند علت بازگشت وزن پس از رژیم لاغری را توضیح دهد.
برخلاف این تصور رایج که کاهش وزن تنها به اراده و سبک زندگی بستگی دارد، پژوهشهای جدید نشان میدهد مغز و بدن برای مقابله با کاهش وزن بهگونهای برنامهریزی شدهاند که از ذخایر انرژی محافظت کنند.
بهنوشته ساینسدیلی، پس از کاهش وزن، هورمونهای گرسنگی افزایش مییابند، میل به غذا بیشتر میشود و بدن انرژی کمتری مصرف میکند.
این واکنشها بخشی از سازوکاری است که طی تکامل برای کمک به بقای انسان در دورههای کمبود غذا شکل گرفته است.
یافتههای پژوهشگران حاکی از آن است که برای نیاکان انسان، ذخیره چربی یک مزیت حیاتی به شمار میرفت.
کمبود چربی میتوانست به معنای گرسنگی و مرگ باشد و انباشت بیش از حد آن نیز توانایی حرکت و شکار را کاهش میداد. به همین دلیل، مغز در طول تکامل سامانههای پیچیدهای را برای حفظ ذخایر انرژی توسعه داد.
در دنیای امروز، اگرچه غذا بهوفور در دسترس است و فعالیت بدنی دیگر شرط بقا نیست، همان سازوکارهای تکاملی همچنان فعالاند و کاهش وزن را دشوار میکنند.
بهگفته پژوهشگران، زمانی که فرد وزن کم میکند، مغز این تغییر را به منزله تهدیدی برای بقا در نظر میگیرد. در نتیجه، اشتها افزایش مییابد، میل به خوردن بیشتر میشود و همزمان سرعت مصرف انرژی در بدن کاهش پیدا میکند.
مطالعات نشان میدهد مغز نوعی «حافظه زیستی» از وزن بدن دارد. این ویژگی که زمانی به انسان کمک میکرد پس از دورههای قحطی دوباره به وزن طبیعی خود بازگردد، اکنون میتواند به مانعی برای حفظ کاهش وزن تبدیل شود.
پژوهشگران میگویند اگر فرد برای مدتی طولانی اضافهوزن داشته باشد، مغز ممکن است همان وزن بالاتر را بهعنوان وضعیت طبیعی جدید ثبت کند و برای حفظ آن بکوشد.
به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از پایان رژیم غذایی دوباره وزن از دسترفته خود را بازیابی میکنند.
این یافتهها نشان میدهد بازگشت وزن لزوما ناشی از کمبود اراده یا بیانضباطی نیست، بلکه نتیجه عملکرد طبیعی سامانههای زیستی است که طی میلیونها سال تکامل برای محافظت از بدن شکل گرفتهاند.
بهدنبال تشدید موج گرما در اروپا، ایتالیا برای نخستین بار در سال جاری همه ۲۷ شهر بزرگ خود را در بالاترین سطح هشدار گرما قرار داد. همزمان، گرمای بیسابقه به آتشسوزیهای گسترده و افت سطح آب رودخانههای مهم اروپا دامن زده است.
وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد با ادامه چهارمین موج گرمای تابستان، پنجشنبه ۱۵ مرداد همه ۲۷ شهر بزرگ این کشور در وضعیت «هشدار قرمز» قرار خواهند گرفت.
بهگزارش رویترز، سهشنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ مرداد، ۲۵ شهر در این سطح هشدار قرار دارند و دو شهر مسینا و رجو کالابریا در جنوب ایتالیا نیز از پنجشنبه از سطح هشدار نارنجی به قرمز تغییر وضعیت میدهند.
هشدار قرمز به معنای شرایط اضطراری بالقوه برای سلامت عمومی است؛ وضعیتی که در آن تداوم دمای بسیار بالا میتواند برای همه افراد، حتی جوانان و افراد سالم، خطر جدی ایجاد کند.
مقامهای محلی از شهروندان خواستهاند بین ساعت ۱۱ صبح تا ۶ عصر از قرار گرفتن در معرض گرما و تابش مستقیم خورشید خودداری کنند، تا حد امکان در فضاهای سرپوشیده بمانند و مایعات کافی بنوشند.
سخنگوی وزارت بهداشت ایتالیا گفت امسال نخستین بار است که همه ۲۷ شهر بزرگ کشور بهطور همزمان در وضعیت هشدار قرمز قرار میگیرند.
او در عین حال نتوانست تایید کند که آیا چنین شرایطی در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است یا خیر.
دمای هوا در برخی مناطق ایتالیا به ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان هفته کاهش محسوسی در گرما رخ ندهد.
کارشناسان هواشناسی علت این موج گرما را تقویت سامانه پرفشار جنبحارهای شمال آفریقا بر فراز دریای مدیترانه میدانند؛ سامانهای که بخشهای وسیعی از اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اروپا در هفتههای اخیر چندین موج گرما را تجربه کرده است؛ رویدادی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، فشار بر نظامهای درمانی را افزایش داده و به رشد آمار مرگومیر ناشی از گرما انجامیده است.
آتشسوزیهای گسترده و افت کمسابقه سطح آب رودخانهها
رویترز ۱۳ مرداد گزارش داد با فروکش کردن آتشسوزیها در بخشهایی از یونان، ساکنان مناطق شمالغرب آتن به خانههای سوخته و چشماندازهای ویرانشده بازگشتهاند.
با وجود مهار نسبی آتش، صدها آتشنشان همچنان برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره آتش در تپهها و درههای صعبالعبور یونان در آمادهباش هستند.
همزمان، نیروهای محلی با پشتیبانی هواپیماهای آبپاش و تیمهای اعزامی از فرانسه و رومانی در سه جبهه در غرب آتن و اطراف خلیج کورینت، مشغول مهار آتشسوزیهایی هستند که از ۹ مرداد آغاز شدهاند.
مقامهای یونان اعلام کردند بادهای گرم و خشکی که از دریای اژه میوزند، عملیات اطفای حریق را دشوار کردهاند و در برخی مقاطع حتی مانع پرواز هواپیماهای آبپاش شدهاند.
در شهر ساحلی پورتو ژرمنو در حدود ۶۰ کیلومتری شمالغرب آتن، ویوی جیالیا، شهروند ۴۵ ساله، پس از بازگشت به خانه ویرانشده خانوادهاش به رویترز گفت: «انگار قلبم را از سینه بیرون کشیدهاند.»
در جریان یکی از حوادث مرگبار عملیات اطفای حریق، دو نفر از خدمه یک بالگرد آتشنشانی ۱۱ مرداد در نزدیکی منطقه ساحلی پساتا، حدود ۴۰ کیلومتری آتن، بر اثر برخورد با یک بالگرد دیگر جان باختند.
اروپا بهدنبال گرمای بیسابقه و کمبود بارندگی، تابستان امسال با موجی از آتشسوزیهای گسترده جنگلی روبهرو شده است؛ رخدادی که بسیاری از دانشمندان آن را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی مرتبط میدانند.
فرانسه و اسپانیا بیشترین آسیب را از موج آتشسوزیهای جنگلی متحمل شدند، اما تا پایان هفته گذشته بخش عمده آتشسوزیها در این دو کشور تحت کنترل درآمد.
همزمان با ادامه موج گرما، سطح آب برخی از مهمترین رودخانههای اروپا بهشدت کاهش یافته است.
رودخانه راین در چندین نقطه از آلمان و هلند به پایینترین سطح ثبتشده خود رسیده است.
دیگر رودخانههای مهم اروپا نیز که نقشی حیاتی در حملونقل، صنعت و کشاورزی دارند، از جمله رود دانوب که از ۱۰ کشور عبور میکند و همچنین رود پو در ایتالیا، با افت بیسابقه سطح آب مواجه شدهاند.