ترامپ عصر یکشنبه ۱۱ مرداد، هنگام بازگشت به واشینگتن دی‌سی در هواپیمای ویژه ریاست‌جمهوری، به خبرنگاران گفت: «اکنون در قالب مذاکره با طرف ایرانی گفت‌وگو می‌کنیم. مذاکرات فردا بعدازظهر آغاز می‌شود. به آن فرصت خواهیم داد.»

او درباره محل مذاکرات، ترکیب هیات‌های مذاکره‌کننده و مستقیم یا غیرمستقیم بودن گفت‌وگوها توضیحی نداد، اما ابراز امیدواری کرد این روند به توافق برسد و مانع کشته شدن شمار زیادی از مردم و اجرای یک حمله گسترده شود.

این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ترامپ شامگاه شنبه ۱۰ مرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی و شماری از کشورهای خاورمیانه خواستار فرصت شده‌اند تا توافقی را نهایی کنند که به بازگشایی «فوری، کامل و همه‌جانبه» تنگه هرمز و «پایان تهدید هسته‌ای ایران» منجر شود.

این پست پس از گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، منتشر شد. او در پستی که در تروث‌سوشال نوشت، نام کشورهای درخواست‌کننده را نبرد: «بر اساس این درخواست، برای منافع آینده جهان و همچنین بقای ایرانی موفق و شکوفا، موافقت کردم حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم به‌سرعت به توافق برسیم.» ترامپ افزود اسرائیل نیز به این تعهد پیوسته است.

رییس‌جمهوری آمریکا یکشنبه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و جمهوری اسلامی را کشورهایی معرفی کرد که خواستار لغو حمله شده بودند. به گفته او، نیروهای آمریکایی کاملا آماده اجرای عملیاتی بودند که قرار بود تقریبا در همان ساعت گفت‌وگوی او با خبرنگاران آغاز شود.

ترامپ ابعاد حمله برنامه‌ریزی‌شده را «عظیم» توصیف کرد و گفت: «این حمله با اختلاف بسیار، بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم می‌شد و برای ایران فاجعه‌بار بود.»

او در پاسخ به پرسشی درباره ضرب‌الاجل مذاکرات، زمان مشخصی تعیین نکرد و گفت آمریکا هر زمان بخواهد برای اقدام نظامی آماده است، اما توافق را ترجیح می‌دهد. ترامپ افزود از ولیعهد عربستان سعودی پرسیده است ریاض حمله را ترجیح می‌دهد یا توافق را و مقام‌های سعودی پاسخ داده‌اند که دستیابی به توافق را بسیار بیشتر ترجیح می‌دهند.

او هشدار داد گسترش درگیری می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری، از جمله موج جابه‌جایی جمعیت و وقوع «فاجعه»، برای کشورهای منطقه داشته باشد.

اختلاف بر سر مدیریت تنگه هرمز

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، یکشنبه به نقل از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش داد مذاکرات تهران و عمان درباره تنگه هرمز به مراحل نهایی رسیده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت این مذاکرات بر دستیابی به توافق درباره مسیری جدید برای عبور از تنگه هرمز متمرکز است. او افزود: «این مذاکرات ارتباطی با باز یا بسته بودن تنگه هرمز ندارد. این بحث جداگانه‌ای است.»

جمهوری اسلامی ششم مرداد تازه‌ترین پیشنهاد عمان درباره تقسیم مدیریت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرده بود . عمان با حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحی ارایه کرده بود که بر اساس آن، مسیرهای تردد دریایی میان جمهوری اسلامی و عمان تقسیم می‌شد و شرکت‌های کشتیرانی می‌توانستند مبالغی را داوطلبانه به تهران بپردازند.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ششم مرداد گفت در طرح عمان، ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی در اختیار جمهوری اسلامی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار عمان قرار می‌گرفت. به گفته او، این طرح به وضعیتی پایان می‌داد که در آن همه مسیرهای عبور از آب‌های سرزمینی عمان می‌گذشت.

غریب‌آبادی تاکید کرد پیشنهاد عمان نگرانی‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی را برطرف نمی‌کند و تهران حتی در صورت برقراری صلح نیز حاضر نیست ساز و کار پیش از جنگ، شامل تفکیک ترافیک دریایی و کریدور میانی، را دوباره بپذیرد.

ترامپ در صحبت یکشنبه خود با خبرنگاران گفت پس از دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز، گفت‌وگوها بر پرونده هسته‌ای یا آنچه او «هسته‌ای‌زدایی ایران» خواند متمرکز خواهد شد. هنوز روشن نیست مذاکراتی که به گفته او دوشنبه آغاز می‌شود چه ارتباطی با گفت‌وگوهای تهران و عمان دارد و چه طرف‌هایی در آن حضور خواهند داشت.