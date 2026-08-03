این اطلاعات نشان می‌دهد پزشکیان، مجتبی خامنه‌ای را در صندلی عقب یک خودرو و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است. پزشکیان در میانه اردیبهشت ماه، در نشستی با نمایندگان اصناف، گفت دیداری دو ساعت‌ونیمه با مجتبی خامنه‌ای داشته است.

او گفت این دیدار «در فضایی صمیمی» برگزار شده است.

اما منابع ایران‌اینترنشنال می‌گویند پس از درخواست‌های مکرر پزشکیان و تهدید او به استعفا، دفتر مجتبی خامنه‌ای با این دیدار موافقت کرد. بااین حال، به پزشکیان اطلاع داده شد که برخلاف روال معمول، ملاقات در اقامتگاه همیشگی رهبر انجام نخواهد شد.

بر این اساس، محافظان پزشکیان او را به مکانی مخفی در نقطه‌ای نامعلوم در تهران بردند تا در صندلی عقب یک خودرو تجاری با شیشه‌های دودی با مجتبی خامنه‌ای دیدار کند.

به‌گفته این منابع گفت‌وگوی آنها تنها چند دقیقه طول کشید و پس از آن، از رییس دولت چهاردهم خواسته شد محل را ترک کند.

محافظان مجتبی خامنه‌ای در این دیدار به پزشکیان اجازه ندادند با او دست بدهد. ملاقات در شرایطی انجام شد که دو طرف فقط می‌توانستند صدای یکدیگر را بشنوند.

به‌گفته منابع، این اتفاق‌ها باعث خشم مسعود پزشکیان شد و او چنین رفتاری را تحقیرآمیز تلقی کرد.

به‌گفته برخی در دفتر ریاست جمهوری، پزشکیان پس از بازگشت این پرسش را مطرح کرد که آیا فردی که در صندلی عقب خودرو با او ملاقات کرده، واقعا رهبر جمهوری اسلامی بوده است یا خیر؛ زیرا فقط صدای او را شنیده بود.

مشخص نیست این سخن ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت فردی که با او دیدار کرده، دچار تردید شده است.

به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، پزشکیان اخیرا درخواست دیدار دیگری با مجتبی خامنه‌ای، این بار در اقامتگاه رهبر، را مطرح کرده است؛ اما این درخواست فعلا رد شده است.

از حدود پنج ماه پیش که مجلس خبرگان مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، تاکنون هیچ فایل صوتی یا ویدیویی از او منتشر نشده است.

وبسایت روزنامه همشهری یک‌شنبه ۱۱ مرداد با انتشار ویدیویی کوتاه مدعی شد سرویس‌های اطلاعاتی خارجی می‌توانند با محاسبه انرژی صوتی، تحلیل فرکانس شبکه برق و بررسی نویزهای پس‌زمینه، فایل صوتی مجتبی خامنه‌ای را ردیابی و مخفیگاه او را پیدا کنند.

در این ویدیو همچنین گفته شد سازمان‌های جاسوسی خارجی می‌توانند با تحلیل رزونانس مجرای صوتی، به میزان جراحت یا اضطراب مجتبی خامنه‌ای پی ببرند؛ ادعایی که به تردیدها درباره وضعیت سلامت او دامن زد.

به‌رغم آنکه ترامپ سه هفته پیش گفت به احتمال ۹۰ درصد مجتبی خامنه‌ای کشته شده است، نخست‌وزیر اسرائیل به‌تازگی اعلام کرد که او زنده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ تیرماه در مصاحبه با برنامه اینترنتی «ماجرای جنگ» گفت: «در این دوره مجتبی خامنه‌ای را ندیده‌ام و فقط افراد معدودی با او ملاقات کرده‌اند.«

یک روز بعد، مسعود پزشکیان در یک سخنرانی گفت شمار دیدارها با مجتبی خامنه‌ای افزایش یافته است.

در همین حال، محمد باقر خرازی، برادر همسر مسعود خامنه‌ای، دیگر فرزند علی خامنه‌ای در ویدیویی که دوشنبه ۱۲ مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که هبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند،‌ استعفای او را خواهد پذیرفت. خرازی همچنین از قصد مجتبی خامنه‌ای برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

خرازی با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان ۲۸ بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کناره خواهد گرفت، گفت:«رهبر انقلاب (مجتی خامنه‌ای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را می‌پذیریم. رسما اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند، فتیله را پایین کشیدند و دیگر تهدید به استعفا نکردند.»

یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایران‌اینترنشنال خبر داده بود که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کناره‌گیری از سمت خود شد.

محمد باقر خرازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از قصد مجتبی خامنه‌ای برای اعمال تغییراتی در تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

او گفت رهبر انقلاب می‌خواهند شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابه‌جا کنند، آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری.»

خرازی گفت: «ایشان سفت به میدان آمده است. شما حاج آقا مجتبی را نمی‌شناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلا تعارف ندارد.»