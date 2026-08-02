آسنسیو با دو اتهام روبه‌رو است: انتشار ویدیوی خصوصی بدون رضایت و به اشتراک گذاشتن ویدیوی جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی.

او همراه با سه بازیکن سابق آکادمی رئال مادرید، فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، محاکمه خواهد شد.

این سه نفر به ضبط و انتشار ویدیوهای دارای محتوای جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی و یک زن دیگر متهم هستند.

قاضی پرونده روز پنجشنبه، در جلسه مقدماتی پیش از آغاز دادگاه، تمامی درخواست‌های وکلای مدافع چهار متهم را رد کرد. دادگاه قرار است روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۶ شهریور در گران کاناریا برگزار شود.

وکلای مدافع خواستار حذف برخی مدارک، از جمله اطلاعات به‌دست‌آمده از تلفن‌های همراه متهمان که پلیس اسپانیا ضبط کرده بود، شده بودند.

بر اساس اسناد دادگاه که اتلتیک می‌گوید مشاهده کرده است، قاضی اعلام کرد ضبط تلفن‌های همراه «نیازی به رضایت مالکان آنها ندارد. همه متهمان پیش از بازداشت، از اطلاعات خود در فضای ابری نسخه پشتیبان تهیه کرده و سپس محتوای تلفن‌هایشان را حذف کردند؛ اقدامی که به‌وضوح تلاشی برای مختل کردن روند تحقیقات درباره وقایع گزارش‌شده بود.»

این پرونده به فیلمبرداری، بدون رضایت، از یک رابطه جنسی در بخش خصوصی یک باشگاه ساحلی در جزایر قناری در خرداد ۱۴۰۲ و همچنین انتشار همان ویدیو، باز هم بدون رضایت، مربوط می‌شود.

اتهام آسنسیو

آسنسیو متهم نیست که در وقوع این رابطه یا فیلمبرداری آن نقشی داشته باشد، اما گفته می‌شود او درخواست دریافت این ویدیوها را کرده و آنها را به دوست دیگری نشان داده است؛ اقدامی که بر اساس ماده ۷۷ قانون کیفری اسپانیا می‌تواند دو جرم علیه حریم خصوصی محسوب شود.

این مدافع ۲۳ ساله بر اساس بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۹۷ قانون کیفری اسپانیا، به افشای تصاویر ثبت‌شده بدون رضایت و انتقال آنها به اشخاص ثالث متهم شده است.

هر دو شاکی اکنون شکایت خود را از آسنسیو پس گرفته‌اند، اما قاضی اعلام کرده است که آنها باید این موضع را در دادگاه نیز تکرار کنند تا از نظر حقوقی معتبر شناخته شود. هر دو شاکی همچنان علیه سه متهم دیگر، یعنی فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، اتهام مطرح کرده‌اند.

آسنسیو همواره بی‌گناهی خود را اعلام کرده است. او در ماه مه ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای گفت: «من در هیچ رفتاری که آزادی جنسی هیچ زنی، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، را نقض کرده باشد، مشارکت نداشته‌ام.»

دادستانی اسپانیا در تابستان سال گذشته برای آسنسیو درخواست دو سال و نیم حبس و برای هر یک از سه متهم دیگر نیز درخواست مجازات زندان کرده بود.

اتلتیک می‌نویسد در خلاصه پرونده‌ای که از دادستانی گرفته، آمده است که هر دو شاکی در نتیجه این اتفاق‌ها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شده‌اند.

آسنسیو که اهل لاس پالماس در جزایر قناری است، تاکنون ۸۰ بار برای رئال مادرید به میدان رفته است. او پیش‌تر به تیم ملی اسپانیا دعوت شده، اما هنوز نخستین بازی خود را انجام نداده است.

این اتهام‌ها چگونه مطرح شد؟

شکایت نخست را دختر کم‌سن‌تر، همراه با مادرش، روز ۶ سپتامبر ۲۰۲۳ در دفتر گاردیا سیویل در شهر سانتا ماریا د گویا، در نزدیکی لاس پالماس در شمال گران کاناریا، ثبت کرد. پس از آن، شاکی دوم نیز شکایت خود را ارائه داد.

بر اساس اظهارات این دو نفر که همان سال در رسانه‌های اسپانیایی منتشر شد، آنها همان روزی که متوجه شدند از آنها فیلمبرداری شده، از بازیکنان خواسته بودند ویدیوها را حذف کنند.

یکی از دو شاکی نیز در گفت‌وگویی بدون ذکر نام با روزنامه دیاریو آاس در سپتامبر ۲۰۲۳ گفت بازیکنان به آنها گفته بودند ویدیوها را حذف خواهند کرد، اما در عوض آنها را «به تلفن‌های همراه دیگر منتقل کردند.»

بر اساس اظهارات منتشرشده، این دو نفر تا ماه اوت متوجه نشده بودند که ویدیوها همچنان وجود دارد و در حال دست‌به‌دست شدن است. آنها زمانی از حذف نشدن ویدیوها مطلع شدند که یکی از آشنایانشان به آنها گفت این ویدیو را دیده است.

روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، چند مامور گاردیا سیویل با لباس شخصی به محل تمرین رئال مادرید رفتند و از مانوئل فرناندس، مدیر آکادمی باشگاه، خواستند آنها را تا رختکن همراهی کند.

سه بازیکن بازداشت شدند و در ابتدا از آسنسیو فقط به عنوان شاهد تحقیق شد، اما هنگام ثبت اظهارات، وضعیت او از شاهد به مظنون تغییر کرد.