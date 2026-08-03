لغو ناگهانی حمله به جمهوری اسلامی؛ ابهام در راهبرد آمریکا، نگرانی در اسرائیل
شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور گزارش داد تصمیمهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای لغو کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی در آخرین لحظه، به آمادگی عملیاتی اسرائیل آسیب میزند و توان نیروهای نظامی و امنیتی این کشور را فرسوده میکند.
این مقام امنیتی گفت: «برای دومین بار در کمتر از یک هفته، آمریکا اسرائیل را از حملهای برنامهریزیشده که میتوانست کل خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد، مطلع کرد، اما این عملیات در آخرین لحظه و بدون ارائه هیچ توضیحی، لغو شد.»
بر اساس این گزارش، طی هفتههای گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنشها و احتمال آغاز یک درگیری منطقهای در آمادهباش قرار داشتند.
یک مقام اسرائیلی دیگر نیز در گفتوگو با کان هشدار داد تغییرات مکرر در تصمیمها و مواضع رییسجمهوری آمریکا، برنامهریزی راهبردی و بلندمدت را برای اسرائیل به جد دشواری کرده است.
۱۱ مرداد، ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
اسرائیل و «راه رفتن در تاریکی»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد مقامهای ارشد سیاسی این کشور وضعیت ناشی از لغو حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی را به «راه رفتن در تاریکی» تشبیه کردهاند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل از تصمیم ترامپ برای لغو حمله گسترده به جمهوری اسلامی اطلاعی نداشت و حتی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تنها پس از انتشار پیام ترامپ در تروثسوشال از این تصمیم آگاه شدند.
کانال ۱۲ افزود مقامهای اسرائیلی پس از اعلام تصمیم ترامپ تلاش کردند دریابند که آیا این اقدام بخشی از یک عملیات فریب است یا اینکه رییسجمهوری آمریکا واقعا بهطور موقت از اجرای حمله عقبنشینی کرده است.
حدود یک ساعت پس از آغاز این بررسیها، محافل سیاسی و نظامی اسرائیل به این جمعبندی رسیدند که میتوان سطح آمادهباش و هشدار را کاهش داد.
این ارزیابی حاکی از آن بود که مقامهای اسرائیلی در نهایت لغو حمله را قطعی دانستند.
روزنامه اماراتی گلفنیوز ۱۱ مرداد نوشت تصمیم آمریکا برای توقف حملات برنامهریزیشده علیه حکومت ایران، خطر گسترش فوری جنگ را کاهش داده است، اما هنوز نمیتوان آن را نشانه پایان درگیریها یا برقراری آتشبسی پایدار دانست.
نگرانی از تقویت موقعیت تهران
منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، ۱۲ مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت لغو حمله آمریکا به حکومت ایران و بیاطلاعی مقامهای اسرائیلی از این تصمیم، نارضایتی افکار عمومی اسرائیل را برانگیخته است.
او افزود در اسرائیل این نگرانی وجود دارد که ادامه مذاکرات و تعویق اقدام نظامی، در حالی که تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، فرصت بیشتری در اختیار تهران قرار دهد.
به گفته این تحلیلگر، در شرایط کنونی زمینه برای اقدام یکجانبه اسرائیل علیه حکومت ایران فراهم نیست.
امیر هشدار داد ترامپ اکنون بیش از هر زمان دیگری بر تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی اسرائیل تاثیر میگذارد و تغییرات ناگهانی در رویکرد او، محاسبات راهبردی اسرائیل را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۲ مرداد با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال تهران، لغو حمله اخیر را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ ایران خواند و نوشت در موارد پیشین، حملات علیه جمهوری اسلامی چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا از نیروهای خود خواسته است برای مقابله با جمهوری اسلامی، طرحهای «خلاقانه و غیرمتعارف» ارائه کنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای نظامی، نشاندهنده محدود بودن گزینههای پیش روی دونالد ترامپ برای واداشتن تهران به پذیرش توافق است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، یکی از افسران بخش اطلاعات فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) هفتم مرداد در ایمیلی خطاب به گروه گستردهای از تحلیلگران نظامی نوشت: «ما بهدنبال راههای تازه، خلاقانه و غیرمتعارف برای اعمال فشار و مجازات ایران هستیم.»
سیانان به نقل از مقامهای نظامی آمریکا این اقدام را «غیرمعمول» توصیف کرد و نوشت سنتکام در حال بررسی همه گزینههاست و به این جمعبندی رسیده که باید در راهبرد خود بازنگری کند.
تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در بیانیهای اعلام کرد این نهاد سابقهای طولانی در بهرهگیری از ایدههای نوآورانه دارد و برد کوپر، فرمانده سنتکام، همواره از اعضای تیم خود، صرفنظر از درجه نظامی، میخواهد پیشنهادهایشان را برای دستیابی به «بالاترین سطح عملکرد عملیاتی» مطرح کنند.
۱۱ مرداد، ترامپ اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
با این حال، سیانان گزارش داد رییسجمهوری آمریکا همچنان گزینه تشدید کارزار نظامی علیه حکومت ایران را بررسی میکند.
حملات نمادین یا عملیات گسترده؟
دو منبع آگاه از روند برنامهریزیهای نظامی به سیانان گفتند ارتش آمریکا در حال بررسی حمله به کوه کلنگ گزلا و دیگر مراکزی در ایران است که گمان میرود مواد یا تجهیزات هستهای در آنها نگهداری میشوند.
با این حال، این منابع تاکید کردند حتی قدرتمندترین تسلیحات متعارف آمریکا نیز به تنهایی احتمالا قادر به نابود کردن این تاسیسات نخواهند بود، زیرا بخش عمده آنها در اعماق زمین قرار دارند.
به گفته آنها، از بین بردن این مراکز احتمالا به عملیات زمینی نیاز دارد؛ گزینهای مخاطرهآمیز که ترامپ تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است.
سیانان افزود ترامپ همزمان در حال بررسی حملاتی نمادین است؛ عملیاتی که یکی از منابع آن را به «نمایش آتشبازی» تشبیه کرد و ممکن است شامل حمله به همان اهداف سال گذشته یا مراکز مشابه باشد تا امکان خروج آمریکا از جنگ فراهم آید.
این در حالی است که به نوشته سیانان، چنین حملاتی بعید است مهمترین چالش کنونی در مذاکرات تهران و واشینگتن، یعنی ادعای جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز، را حلوفصل کند.
یک منبع آگاه گفت: «در نهایت، رییسجمهوری آمریکا بهدنبال دستیابی به توافق است؛ بنابراین همواره تلاش میکند راهی پیدا کند که هم فشار را افزایش دهد و هم بتواند از این جنگ خارج شود.»
او اضافه کرد: «وقتی گزینههای متعارف رو به پایان است، به ایدههای خلاقانه نیاز دارید؛ بهویژه در چنین شرایطی.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن ۱۲ مرداد با هدف دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز و سپس پرونده هستهای جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد در نشستی خبری، هرگونه مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
محدودیت قدرت هوایی آمریکا
دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پیشتر بهطور علنی اذعان کرد حملات هوایی بعید است به تنهایی همه اهدافی را که ترامپ برای جنگ ایران در نظر گرفته، محقق کند.
او ماه گذشته در جلسه استماع کنگره گفت: «قدرت هوایی محدودیتهای خود را دارد.»
این در حالی است که گزینههای مختلف برای تشدید درگیری ماههاست به ترامپ ارائه شده و همزمان تجهیزات و نیروهای نظامی بیشتری نیز به منطقه اعزام شدهاند.
به گزارش سیانان، یکی از طرحهای سنتکام، بمباران سنگین مواضع جمهوری اسلامی به مدت یک تا دو هفته با هدف تضعیف توان موشکی حکومت ایران است.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۱ مرداد نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رویارویی با جمهوری اسلامی موضعی یکسان ندارند و در حالی که امارات متحده عربی از واشینگتن خواسته است رویکردی سختگیرانهتر در پیش بگیرد، عربستان سعودی همچنان بر کاهش تنشها تاکید دارد.
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی برای خبرگزاری رویترز نوشت سودهای کلان صنعت پالایش در پی جنگ ایران، درآمد شرکتهای بزرگ نفتی را بهطور چشمگیری افزایش داده و بخشی از صنعت انرژی را که بسیاری از سرمایهگذاران آن را کمبازده میدانستند، دوباره در کانون توجه قرار داده است.
بر اساس این مطلب که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، بخش پالایش، با وجود نقش کلیدی در زنجیره تامین انرژی، سالها کمجاذبهترین حوزه صنعت نفت برای شرکتهای غربی بوده است.
هزینههای بالای بهرهبرداری، نوسان شدید حاشیه سود، افزایش «هزینههای کربنی» و رقابت پالایشگاههای تحت حمایت دولتها در خاورمیانه، آفریقا و آسیا، بسیاری از غولهای نفتی را به کاهش سرمایهگذاری در این بخش سوق داده است.
«هزینههای کربنی» به مالیات، مجوزهای انتشار و دیگر هزینههایی گفته میشود که دولتها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از صنایع آلاینده، از جمله پالایشگاهها، دریافت میکنند.
روند عقبنشینی از سرمایهگذاری در پالایشگاهها از اواخر دهه ۲۰۱۰، بهویژه در اروپا، سرعت گرفت؛ زیرا دولتها و شرکتها با اتکا به رشد سریع خودروهای برقی پیشبینی میکردند تقاضا برای سوخت تا دهه ۲۰۳۰ کاهش یابد و نیاز به توسعه ظرفیت پالایش کمتر شود.
در نتیجه، ظرفیت پالایش پنج شرکت بزرگ نفتی غربی شامل بیپی، شورون، اکسونموبیل، شل و توتالانرژیز از ۱۶.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵، معادل ۲۲ درصد ظرفیت جهانی، به ۱۰.۴ میلیون بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافت؛ رقمی که تنها ۱۳ درصد از پالایش نفت خام جهان را تشکیل میدهد.
در این میان، شرکت شل بیشترین کاهش را تجربه کرده و تعداد پالایشگاههای خود را از ۴۰ واحد به ۷ پالایشگاه رسانده است.
با این حال، در پی تشدید درگیریهای نظامی در مناطق نفتخیز طی یک سال گذشته، وضعیت صنعت پالایش بهطور محسوسی بهبود یافته است.
تحلیلگران معتقدند این رونق در بلندمدت با تغییر الگوی مصرف نفت و کاهش تدریجی تقاضا برای سوختهای فسیلی، دوام نخواهد داشت.
جنگ ایران یکی از مهمترین عوامل رونق صنعت پالایش بوده است. بسته ماندن تنگه هرمز برای چند ماه و محدود شدن دسترسی پالایشگاهها به نفت خام، همزمان با حملات تهران به پالایشگاههای خاورمیانه، حاشیه سود پالایش بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به رکوردی بیسابقه رساند.
اختلال در عرضه نفت خام خاورمیانه، پالایشگاهها بهویژه در آسیا را ناچار به کاهش تولید کرد.
چین با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، برای جبران افت واردات، فعالیت پالایشگاههای خود را بهشدت کاهش داد و صادرات سوخت را متوقف کرد.
برآیند این تحولات در سهماهه دوم سال جاری میلادی حدود پنج میلیون بشکه در روز، معادل نزدیک به شش درصد از ظرفیت پالایش جهان پیش از جنگ، را از مدار خارج کرد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، میانگین پالایش نفت جهان به حدود ۷۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از زمان همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.
در همین حال، حملات مداوم پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، ظرفیت پالایش این کشور را بهشدت کاهش داد و مسکو را وادار به توقف صادرات گازوئیل کرد؛ اقدامی که به جهش قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی انجامید.
همزمانی جنگ ایران و حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، سودآوری پالایشگاهها را بهطور کمسابقهای افزایش داد. کمبود فرآوردههای نفتی، قدرت قیمتگذاری شرکتهای بزرگ نفتی را تقویت کرد و بسیاری از پالایشگاهها را به فعالیت با حداکثر ظرفیت رساند.
پالایشگاههای آمریکا که در جریان این بحران به بزرگترین تامینکنندگان سوخت جهان تبدیل شدند، در هفته منتهی به دوم مرداد، با ۹۷ درصد ظرفیت فعالیت کردند؛ رقمی بالاتر از میانگین بلندمدت حدود ۹۰ درصدی این کشور.
شاخص حاشیه سود پالایش شرکت بیپی که یکی از معیارهای سنجش سودآوری صنعت پالایش در جهان است، از ۱۷ دلار به ازای هر بشکه در سهماهه نخست به ۳۰ دلار در سهماهه دوم افزایش یافت.
این شاخص در مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۲ دلار بود و میانگین آن در سهماهه سوم تاکنون به ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
اکسونموبیل در سهماهه دوم سال ۵.۵ میلیارد دلار سود از بخش پاییندستی خود به ثبت رساند که بهترین عملکرد این شرکت از سال ۲۰۲۲ بهشمار میرود. شورون نیز با ثبت ۴.۹ میلیارد دلار سود در «بخش پاییندستی»، بالاترین درآمد خود در این بخش طی دهه جاری را گزارش کرد.
بخش پاییندستی صنعت نفت به پالایش نفت خام، تولید فرآوردههای نفتی و توزیع و فروش آنها به مصرفکنندگان گفته میشود.
شل اعلام کرد سود تعدیلشده بخش فرآوردههای نفتی این شرکت به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم در دهه جاری است. شبکه پالایش این شرکت در سهماهه دوم با نرخ بهرهبرداری ۱۰۲ درصدی فعالیت کرد.
پاتریک پویان، مدیرعامل توتالانرژیز، هم عملکرد بخش پالایش این شرکت را «استثنایی» توصیف کرد.
تحلیلگران معتقدند عواملی که سودآوری پالایشگاهها را افزایش دادهاند، در کوتاهمدت از میان نخواهند رفت.
هرچند بازگشایی کامل تنگه هرمز در صورت حلوفصل پایدار تنش میان تهران و واشینگتن و ازسرگیری فعالیت پالایشگاههای چین میتواند بازار سوخت را متعادلتر کند، اما زمان تحقق این سناریو هنوز مشخص نیست.
جنگ ایران نگرانیها درباره امنیت انرژی را تشدید کرده و دولتها را به افزایش ذخایر راهبردی نفت خام و فرآوردههای نفتی برای مقابله با اختلالهای احتمالی عرضه سوق داده است.
برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد ذخایر جهانی نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه ۵.۱ میلیون بشکه کاهش یافته و پیشبینی میشود در سهماهه سوم نیز روزانه ۲.۲ میلیون بشکه دیگر افت کند.
به همین دلیل، بازسازی ذخایر بنزین، گازوئیل و سوخت جت احتمالا سالها طول خواهد کشید و تقاضا برای پالایش را در سطح بالایی نگه میدارد.
آلن گلدر، معاون ارشد بخش پالایش شرکت مشاورهای وود مکنزی، پیشبینی کرد حاشیه سود و نرخ بهرهبرداری پالایشگاهها تا پایان دهه جاری، بهدلیل تداوم رشد تقاضای نفت و محدود بودن پروژههای جدید پالایشگاهی، همچنان بالا باشد.
گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز نقش گردانندگان سایتهای شرطبندی فارسیزبان را در شبکه پولشویی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی کرده است. شبکهای که چهرههای مشهور اینستاگرامی، ویترین آن هستند.
در خانه لاکجریاش، مسیر حرکت دوربین تا اتاقخواب را پولپاشی میکند و با خودروهای گرانقیمت و جت خصوصی، به انبوه دنبالکنندگانش در اینستاگرام، رویای ثروتمندشدن میفروشد.
او محمدجواد سبحانی، مشهور به ساشا، فرزند سفیر پیشین جمهوری اسلامی در ونزوئلاست.
ساشا هم در جوار کعبه عکس دارد، هم در کنار محمدجواد ظریف و محمود احمدینژاد و هم با انبوهی از دختران جوان. اما شهرت اصلی او نه از اینها، که از تبلیغ سایتهای فارسی قمار آمده است.
پویان مختاری، خواننده و اینفلوئنسر، ضلع دیگر این ویترین پرزرقوبرق است. مردی که منشا پولهای هنگفت و زندگی اشرافی خود را «فضل خداوند» میداند.
اما پشت این ویترین رنگارنگ، شبکهای پنهان از سایتهای قمار، صرافیهای رمزارز و شرکتهای صوری قرار دارد. شبکهای که رد پولهای آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کیف پولهای سپاه پاسداران میرسد.
این گزارش با اتکا به تحقیق ویژه رویترز و اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آن افزوده، تهیه شده است.
مرکز یکی از مهمترین بخشهای این شبکه، نه برجی مجلل، بلکه دفتری در محله دیره دبی است؛ بالای یک هتل ارزانقیمت و پشت تابلوی یک شرکت ساعتفروشی.
داخل دفتر، چند ساعت فرسوده، یک دستگاه پولشمار و یک میز دیده میشود.
کارکنانش میگویند حتی نام مدیر شرکت را نشنیدهاند، اما از همین نشانی، صرافی بدون مجوز «شلبیت» به مدیریت سیاوش کیوانپور، از اردیبهشت ۱۴۰۳ دستکم چهار میلیارد دلار رمزارز جابهجا کرده است.
شلبیت همچنین با صرافی تحریمشده نوبیتکس و کیف پولهایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران نسبت داده، تعامل مستقیم داشته است.
یکی از مشتریان اصلی شلبیت، شبکهای شامل بیش از دو هزار وبسایت فارسی قمار است. بیش از ۶۰ اینفلوئنسر، کاربران را به این سایتها میکشانند؛ سایتهایی با نامها و ظاهرهای متفاوت که بررسیهای فنی نشان میدهند اجزای یک شبکه واحدند.
جمهوری اسلامی قمار را جرم میداند، اما همین سایتها به سامانه پرداخت الکترونیکی داخل ایران دسترسی دارند.
پول از شبکه بانکی داخلی وارد چرخه قمار میشود و سپس از مسیر رمزارز، صرافیهای دیجیتال و حسابهای خارجی، از مرزها عبور میکند.
بر پایه روایت منابع آگاه، سپاه پاسداران حدود یک دهه پیش، همزمان با رونق قمار آنلاین، وارد این بازار شد، رقبای اصلی را کنار زد و اینفلوئنسرها را به ویترین جذب مشتری تبدیل کرد.
این شبکه به سپاه پاسداران امکان میدهد پولهای عظیم را خارج از نظام بانکی جهانی جابهجا کند و تحریمها را دور بزند.
ردیابی تراکنشها، انتقال دستکم ۱۲۵ میلیون دلار مرتبط با بانک مرکزی و صدها میلیون دلار به صرافی بایننس را نشان میدهد.
بخش عمده این پول، حتی پس از جریمهشدن شلبیت از سوی نهاد ناظر دبی، به بایننس منتقل شده است.
بایننس میگوید شلبیت حساب مستقیمی در این صرافی نداشته و حسابهای مرتبط، پس از بررسی مسدود و به مقامهای قضایی گزارش شدهاند.
نهاد ناظر دبی نیز دوم مرداد، شلبیت را به نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم و دستور توقف فوری فعالیتهایش را صادر کرد.
سبحانی، مختاری و کیوانپور پیشتر در یک پرونده واحد مربوط به سایتهای قمار محکوم شده بودند؛ سبحانی و مختاری به دو سال و کیوانپور به سه ماه حبس.
مختاری فروردین امسال به ظن تامین مالی گروههای ایرانی متهم به اقدام علیه امارات، در دبی بازداشت شد. او را پس از ۳۵ روز اخراج کردند و داراییهایش، از جمله خانه پنج میلیون دلاریاش، ضبط شد.
مختاری بعدتر فاش کرد با هویت جعلی و گذرنامه وانواتو در امارات زندگی میکرده است؛ سپس در تیرماه به ایران بازگشت و پس از انتشار تصویری از مسیر بازگشت، دیگر خبری از او منتشر نشد.
سبحانی میگوید فقط تبلیغات پولی انجام داده و هرگونه نقش در پولشویی یا همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را رد میکند.
مختاری هم وابستگی به سپاه پاسداران را انکار کرده و هر دو میگویند شلبیت و مدیر آن را نمیشناسند.
در یک سوی این زنجیره، کاربری نشسته که پولش را روی یک صفحه قمار میگذارد. در سوی دیگر، رمزارزی از مرزها عبور میکند و تحریمها دور زده میشود.
میان این دو، اینفلوئنسرهایی ایستادهاند که با نمایش پول، جت خصوصی و خودروهای لوکس، برای یک شبکه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران مشتری جمع میکنند. اینفلوئنسرهایی با پولهایی که به خون آغشتهاند و بوی خون میدهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، لغو حمله برنامهریزیشده اخیر پس از تهدید به حملات گسترده را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ با ایران خواند. این رسانه نوشت در موارد پیشین حملات چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
این گزارش تحلیلی که بامداد دوشنبه ۱۲ مرداد به وقت ایران منتشر شد، با اشاره به پست دونالد ترامپ در اواخر شنبه ۱۰ مرداد، مبنی بر توقف حملات گسترده، تصمیم اخیر او را در چارچوب این الگو بررسی کرد. ترامپ در آن پست اعلام کرده بود عملیات برنامهریزیشده علیه ایران را برای فرصت دادن به مذاکرات درباره پایان جنگ و ازسرگیری تردد کشتیهای باری از تنگه هرمز لغو کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، هرچند این تغییر موضع ناگهانی به یکی از ویژگیهای اصلی این جنگ پنج ماهه بدل شده ، اما در موارد پیشین حملات تازه با وجود اظهارات ترامپ، چند روز یا حتی چند ساعت پس از اعلام او از سر گرفته شدهاند.
این خبرگزاری برای نشان دادن الگوی مورد نظر، تصمیمها و اظهارات ترامپ در ۱۸ فروردین، یکم و ۲۸ اردیبهشت، ۲۱ و ۲۷ خرداد، ۱۶ تیر، پنجم مرداد و ۱۰ مرداد را مرور کرد.
آمریکا و جمهوری اسلامی ۱۹ فروردین بر سر یک آتشبس دو هفتهای توافق کردند تا به درگیریهای شدیدی پایان دهند که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود.
ترامپ که تهدید کرده بود پلها، نیروگاهها و زیرساختهای حیاتی را بهطور گسترده بمباران خواهد کرد، کمتر از دو ساعت پیش از پایان مهلتی که برای تسلیم شدن تهران تعیین کرده بود، توافق با جمهوری اسلامی را اعلام کرد. ترامپ درباره پیامد چنین حملاتی گفت: «یک تمدن کامل از میان خواهد رفت.»
رییسجمهوری آمریکا اول اردیبهشت، یک روز پیش از پایان آتشبس، اعلام کرد توقف حملات برای مدتی نامحدود تمدید خواهد شد. او افزود میانجیگران از آمریکا خواستهاند برای ارائه پیشنهادهای بیشتر به مقامهای جمهوری اسلامی فرصت بدهد.
این آتشبس شکننده تا ۱۸ اردیبهشت دوام آورد؛ زمانی که آمریکا نفتکشهای متعلق یا مرتبط به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
ترامپ ۲۸ اردیبهشت نیز پس از چند روز تهدید شدید علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله نظامی گستردهای را که برای آن برنامهریزی شده بود، بهدلیل آغاز «مذاکرات جدی» متوقف میکند.
او آن زمان گفت: «به نظر میرسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که به توافق برسند. اگر بتوانیم بدون اینکه جهنم را با بمباران بر سرشان خراب کنیم به نتیجه برسیم، بسیار خوشحال خواهم شد.»
پس از شکست مذاکرات، آمریکا ششم خرداد حملات خود را از سر گرفت.
ترامپ ۲۰ خرداد، پس از دو روز حملات متقابل، جمهوری اسلامی را به تشدید درگیریها تهدید کرد. او گفت آمریکا «امشب ایران را بسیار سخت هدف قرار خواهد داد» و «کنترل کامل» صنایع نفت و گاز این کشور را در دست خواهد گرفت.
چند ساعت بعد، او در شبکههای اجتماعی از پیشرفت در مذاکرات خبر داد و حملات را لغو کرد.
آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ خرداد یک یادداشت تفاهم امضا کردند که پایان دائمی درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز را پیشبینی میکرد. با امضای این توافق، یک مهلت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی درباره آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی آغاز شد.
ترامپ احتمال کنار گذاشتن این توافق را منتفی ندانست و گفت: «این یک یادداشت تفاهم است و اگر از آن خوشم نیاید، شلیک و بمباران را از سر میگیریم.»
این توافق نیز پایدار نماند. آمریکا ۱۷ تیر، پس از حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، دور تازهای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
ترامپ در آن زمان برای شرکت در اجلاس رهبران ناتو در آنکارا، پایتخت ترکیه، به سر میبرد. او پس از آنکه گفت معتقد است آتشبس پایان یافته، بار دیگر تهران تهدید کرد «کار را یکسره خواهیم کرد».
توقف دوباره پس از ۱۳ روز حمله
ترامپ دوم مرداد، پس از نزدیک به دو هفته حملات شدید و روزانه آمریکا به ایران، از توقف عملیات برای دادن فرصتی دیگر به مذاکرات خبر داد.
ارتش آمریکا طی ۱۳ روز، تاسیسات مهم نظامی و تجاری ایران را هدف قرار داده بود؛ در حالی که درگیریها بر سر مسیرهای کشتیرانی شدت میگرفت. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، به سوی کشورهای خاورمیانه که میزبان نیروهای آمریکاییاند، موشک و پهپاد پرتاب کرده بود.
ترامپ ۱۰ مرداد، پس از آنکه به خبرنگاران گفت آمریکا ایران را «بسیار سخت» هدف قرار خواهد داد، در شبکههای اجتماعی از لغو حملات برنامهریزیشده خبر داد. او گفت متحدان آمریکا در خاورمیانه بر سر چارچوب کلی توافقی برای پایان دادن به جنگ، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، به تفاهم رسیدهاند.
ترامپ نوشت: «بر اساس این درخواست، برای منفعت آینده جهان و نیز بقای ایرانی موفق و مرفه پذیرفتهام حمله را لغو کنم؛ مشروط بر اینکه بتوانیم بهسرعت به یک توافق برسیم.»
وزیر دفاع جمهوری اسلامی پس از اعلام ترامپ گفت ایران «نه غافلگیر شده و نه منفعل است» و در برابر تهدیدها در حالت آمادهباش باقی خواهد ماند.
رویترز گزارش داد در پی برخورد دو بالگرد آتشنشان که برای مهار حریق گسترده جنگلی بر فراز آتن اعزام شده بودند، دو شهروند یونانی و دانمارکی کشته شدند. آتشسوزیهای ناشی از موج گرمای بیسابقه در آتن، بیش از ۱۰۰ خانه را ویران و صدها نفر را وادار به ترک خانههایشان کرده است.
سازمان آتشنشانی یونان اعلام کرد در جریان این سانحه که یکشنبه ۱۱ مرداد رخ داد، دو خدمه دیگر بالگرد که یونانی و بریتانیایی هستند، از حادثه جان سالم به در بردند. به گفته این سازمان، تحقیق درباره علت برخورد دو بالگرد آغاز شده است.
اروپا تابستان امسال، پس از دورهای از موجهای گرمای بیسابقه و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. گروهی از دانشمندان محیط زیست بر این باورند که تغییرات اقلیمی این آتشسوزیها را تشدید کرده است.
در روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم مرداد، آتشسوزیهای ویرانگر در فرانسه و اسپانیا رو به کاهش نهاد و تا حد زیادی کنترل شد، اما پس از یک دوره آرامش نسبی در یونان، چندین آتشسوزی جنگلی در این کشور آغاز شد.
تحقیقات نشان میدهد آتشسوزی کنونی که در استان بویوتیای یونان آغاز شد و سپس به منطقه آتیک در شهر آتن گسترش یافت، احتمالا بر اثر جرقههای ناشی از کابلهای یک شبکه خصوصی انتقال برق ایجاد شده است. این شبکه، برق تولیدشده با توربینهای بادی را به شبکه اصلی برق انتقال میدهد.
به نوشته رویترز دو شهروند یونانی به ظن سهلانگاری بازداشت شدند و یک مظنون دیگر همچنان متواری است.
ویدیوهایی که از صحنه برخورد دو بالگرد در آتن منتشر شده است نشان میدهد دو بالگرد در ارتفاع پایین در حال نزدیک شدن به مسیر یکدیگرند که ناگهان ملخ اصلی بالگرد پایینی به بخش زیرین بالگرد دیگر برخورد میکند و بالگرد پایینی پس از آتش گرفتن، سقوط میکند. بر اساس این تصاویر، بالگرد دوم پس از تخلیه محموله آب خود از محل دور شد. رویترز نوشت نتوانسته است اصالت این ویدیوها را تایید کند.
در حال حاضر برای چند منطقه مسکونی در غرب منطقه آتیک و همینطور یک شهرک صنعتی در نزدیکی شهر ساحلی و تاریخی مِگارا که در ۴۰ کیلومتری غرب آتن قرار دارد، هشدار تخلیه صادر شده است. نیروهای امدادی یونان تلاش میکنند مانع پیشروی آتش از غرب آتن بهسوی مگارا شوند. این شهر حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.
تغییر مسیر آتشسوزی در فرانسه، مهار آتش در اسپانیا
شبکه تلویزیونی بافام گزارش داد آتشسوزی در منطقه وار در جنوبغرب فرانسه، پس از تغییر جهت باد مسیر خود را عوض کرد و به منطقهای جنگلی و صعبالعبور گسترش یافت.
این شبکه خبری سراسری در فرانسه افزود آتشسوزی تازهای نیز در حاشیه بزرگراهی نزدیک شهر تاریخی کارکاسون در جنوب فرانسه آغاز شد که ظاهرا عامل آن یک خودروی در حال سوختن بود.
ویدیوی پخششده از این شبکه ستونهای عظیم دود خاکستری و شعلههای آتش را در نزدیکی جاده نشان داد. مقامها اعلام کردند بزرگراه را بسته و یک پارک حیوانات در نزدیکی محل را تخلیه کردهاند.
در مرکز اسپانیا، آتشسوزیهایی که طی هفته گذشته دهها هزار هکتار را سوزاندند، عمدتا مهار شدند، هرچند آتشنشانان در برخی مناطق با شعلهور شدن دوباره آتش مقابله میکردند.
در استان کاسِرِس در غرب اسپانیا، حریقی که شنبه ۱۰ مرداد آغاز شد، مقامها را وادار کرد حدود ۸۰۰ نفر را تخلیه کنند. این افراد یکشنبه اجازه یافتند به خانههای خود بازگردند، اما از آنجا که آتش همچنان فعال بود، از آنان خواسته شد در خانه بمانند.
تعطیلی اجبار نیروگاه هستهای مجارستان به دلیل خشکسالی
دیگر کشورهای اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانههای بزرگ، از جمله راین و دانوب، دستوپنجه نرم میکنند. سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایینترین میزان ثبتشده رسید.
پیتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان، یکشنبه گفت این کشور با پنج روز بحرانی روبهرو است. خشک شدن دانوب، در آستانه آغاز یک موج گرمای جدید، تنها نیروگاه هستهای مجارستان را برای نخستین بار در بیش از چهار دهه گذشته به تعطیلی کشاند.
کاهش سطح آب در پی کمبود بارندگی، کشتیرانی و گردشگری در مجارستان را نیز مختل کرده و به اعمال محدودیت در مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا منجر شده است.
وزیر انرژی صربستان یکشنبه گفت سطح آب دانوب در این کشور به پایینترین میزان از سال ۱۹۸۵ رسید و تولید روزانه بزرگترین نیروگاه برقآبی صربستان را به تنها ۲۰ درصد ظرفیت آن کاهش داد.