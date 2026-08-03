مهم‌ترین تحول ۱۲ مرداد، آشکارتر شدن اختلاف روایت‌ها درباره ماهیت گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن و شرایط بازگشایی تنگه هرمز بود. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در آغاز روز گفت مذاکرات در حال پیشرفت است و او پیش از «سرنگونی جمهوری اسلامی»، آخرین فرصت را برای دستیابی به توافق در اختیار تهران گذاشته است. ترامپ افزود آمریکا آماده اجرای حمله‌ای بسیار گسترده بوده و مرحله نخست مذاکرات بر بازگشایی کامل تنگه هرمز و مرحله بعد بر «خلع سلاح هسته‌ای» جمهوری اسلامی متمرکز است.

در مقابل اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت تهران با واشینگتن مذاکره نمی‌کند و گفت‌وگوها صرفا با عمان و با هدف ایجاد مسیری موقت برای تردد ایمن کشتی‌ها در جریان است.

آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای گزارش داد پیشنهاد تازه میانجی‌ها شامل بازگشایی تنگه هرمز، توقف حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایتش در منطقه و در مقابل، پایان محاصره دریایی ایران و ازسرگیری صادرات نفت است.

مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آتش‌بس و مذاکره نیز متناقض بود. مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع، گفت جمهوری اسلامی برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه آتش‌بس را پذیرفته است، اما محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، اعلام کرد آتش‌بسی وجود ندارد و تهران اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهد داد. هیات‌رییسه مجلس خبرگان نیز اعتماد به آمریکا را «سراب» خواند و بر ادامه انتقام تاکید کرد. در مقابل، محمدجواد ظریف هشدار داد بسته ماندن طولانی‌مدت تنگه می‌تواند حتی با همراهی چین، اجماعی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند.

فشار نظامی و دریایی آمریکا ادامه یافت. سنتکام اعلام کرد از آغاز محاصره سواحل و بنادر جنوب ایران، ۴۴ کشتی تجاری تغییر مسیر داده‌اند، دو کشتی از کار افتاده‌اند و دو شناور دیگر بازرسی شده‌اند. با این حال، سی‌ان‌ان گزارش داد روزانه سه تا پنج میلیون بشکه نفت همچنان از مسیر جنوبی تنگه هرمز، نزدیک سواحل عمان، عبور می‌کند. در دریای سرخ نیز شش ابرنفتکش عربستان سعودی در پی تهدید حوثی‌ها از ورود به باب‌المندب خودداری کردند. بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا در واکنش به احتمال کاهش تنش، حدود پنج درصد پایین آمد.

کشورهای منطقه تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش دادند. نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر با همتایان خود در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان و بحرین گفت‌وگو کرد و وزیران خارجه اردن و مصر نیز بر آزادی کشتیرانی و کاهش تنش تاکید کردند.

در ایران، قوه قضاییه از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرد مهدی روشنی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ملکشاهی، به اعدام محکوم شده است. وزارت امور خارجه نروژ از گزارش‌های مربوط به اعدام معترضان ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کند.