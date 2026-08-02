علیرغم وعده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره پیشرفت در مسیر اجرای توافق صلح غزه، حملات اسرائیل برای دومین روز متوالی در نوار غزه ادامه یافت و به گفته منابع فلسطینی، دستکم ۱۵ نفر کشته شدند.
مقامهای بهداشتی فلسطینی اعلام کردند از بامداد یکشنبه ۱۱ مرداد، جنگندههای اسرائیلی شهر غزه در شمال، دیرالبلح در مرکز و خانیونس در جنوب نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد این حملات، بیشترین شمار کشتههای روزانه در هفتههای اخیر را بر جای گذاشته است.
این حملات در حالی رخ میدهد که ترامپ هشتم مرداد از «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» خبر داده و گفته بود حماس و دیگر گروههای مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردهاند.
در مقابل، الی کوهن، وزیر انرژی و عضو کابینه امنیتی اسرائیل، ۱۱ مرداد در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت دولت این کشور به حماس فرصت خواهد داد سلاحهای خود را زمین بگذارد، اما افزود نسبت به تحقق این موضوع «بسیار بدبین» است.
کوهن تاکید کرد هیچ توافقی برای توقف حملات به غزه وجود ندارد و اگر حماس خلع سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل این باریکه را در دست بگیرد؛ منطقهای که به گفته او، اکنون حدود ۷۰ درصد آن در کنترل نیروهای اسرائیلی است.
وزیر انرژی اسرائیل ادامه داد: «در توافقی که با ایالات متحده امضا کردهایم، موضع ما این است که حماس باید برچیده شود. این نخستین چیزی است که باید اتفاق بیفتد.»
۹ مرداد، غازی حمد، از مقامهای ارشد حماس، اعلام کرد اجرای توافق مورد نظر ترامپ برای برقراری صلح در غزه مشروط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس سال گذشته عمل کند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده است.
تداوم حملات در نقاط مختلف غزه
رویترز گزارش داد حمله به دیرالبلح دستکم چهار کشته بر جای گذاشت. در حملهای جداگانه به منطقه المواصی در نزدیکی خانیونس پنج نفر زخمی شدند و شماری از چادرهای آوارگان آتش گرفت.
مقامهای فلسطینی اعلام کردند یک زوج به همراه پسر ۹ سالهشان در حمله به یک خانه در منطقه المواصی جان باختند.
در حملهای دیگر در شهر غزه نیز یک زوج و فرزندشان کشته شدند. همچنین حمله به چادری در نزدیکی دفتر نمایندگی مصر در این شهر دو کشته بر جای گذاشت و ساعاتی بعد نیز دو نفر دیگر در بمباران محله زیتون در شرق شهر غزه جان خود را از دست دادند.
به گفته مقامهای فلسطینی، یک نفر دیگر نیز در نزدیکی جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک واحد مسکونی در دیرالبلح بهمنظور هدف قرار دادن دو فرمانده نیروهای «نخبه» حماس انجام شده است.
ارتش همچنین گفت حملات به شهر غزه و جبالیا نیز «عوامل نظامی» را هدف قرار داده و بررسی نتایج این عملیات همچنان ادامه دارد.
بر اساس آمار مقامهای بهداشتی غزه، از زمان برقراری آتشبس در مهرماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۲۳۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدهاند. از آنجا که حماس تاکنون شمار نیروهای کشتهشده خود را اعلام نکرده، امکان تفکیک تلفات نظامیان و غیرنظامیان وجود ندارد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، در همین بازه زمانی چهار سرباز این کشور کشته شدهاند.
حماس: اسرائیل در پی تحمیل واقعیتهای جدید میدانی است
باسم نعیم، از مقامهای ارشد حماس، ۱۱ مرداد در بیانیهای اعلام کرد این گروه در مذاکرات «انعطافپذیری قابل توجهی» از خود نشان داده است.
او اسرائیل را متهم کرد که با تشدید حملات، درصدد ناکام گذاشتن تلاشهای سیاسی برای پایان دادن به جنگ و تحمیل «واقعیتهای جدید در میدان از طریق زور» است.
همزمان، محمد دحلان، از مقامهای پیشین جنبش فتح که در امارات متحده عربی اقامت دارد، در پیامی در فیسبوک نوشت جرد کوشنر، داماد ترامپ و از اعضای هیات مذاکرهکننده آمریکا، به او گفته که با مقامهای اسرائیلی برای توقف حملات به غزه در حال رایزنی است.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنهای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رویارویی با جمهوری اسلامی موضعی یکسان ندارند و در حالی که امارات متحده عربی از واشینگتن خواسته است رویکردی سختگیرانهتر در پیش بگیرد، عربستان سعودی همچنان بر کاهش تنشها تاکید دارد.
این روزنامه یکشنبه ۱۱ مرداد به نقل از مقامهای ارشد منطقهای نوشت امارات در روزهای اخیر با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره اتخاذ موضعی قاطعتر در برابر حکومت ایران رایزنی کرده است.
این مقامها معتقدند تا زمانی که آمریکا فشار بر تهران را افزایش ندهد، کنترل تنگه هرمز را در دست نگیرد و حتی گزینه عملیات زمینی را مدنظر قرار ندهد، سپاه پاسداران حاضر به مصالحه نخواهد شد.
در سوی دیگر، عربستان سعودی همواره از کاهش تنش با جمهوری اسلامی حمایت کرده است. ریاض پیشتر با طرح آمریکا برای بازگشایی نظامی تنگه هرمز مخالفت کرده بود؛ اقدامی که به نوشته والاستریت ژورنال، به شکاف دیپلماتیک میان دو کشور دامن زد.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی در نهایت از موضع خود عقبنشینی کرد، اما مقامهای آمریکایی معتقدند پیامدهای آن اختلاف همچنان بر روابط واشینگتن و ریاض سایه انداخته است.
ترامپ بامداد ۱۱ مرداد اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
ترامپ همچنان توافق را ترجیح میدهد؟
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت با وجود آنکه گزینه تشدید درگیری از سوی آمریکا همچنان روی میز است، مقامهای اسرائیلی معتقدند ترامپ ترجیح میدهد بهجای ورود به یک رویارویی تمامعیار، با تهران به توافق برسد؛ جنگی که هزینههای سنگینی برای کشورهای خاورمیانه به همراه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، نتایج نظرسنجیها نشان میدهد جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا «بهشدت نامحبوب» است و میتواند به شانس جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر آسیب بزند.
این روزنامه همچنین به نقل از یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت مقامهای تهران از «آسیبپذیری سیاسی» ترامپ آگاهاند و در صورت لزوم تلاش خواهند کرد از آن بهرهبرداری کنند.
او افزود در صورت شکست دیپلماسی، سپاه پاسداران در حال بررسی انجام حملات پیشدستانه است، حتی اگر آمریکا آغازگر درگیری نباشد.
همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد در گفتوگو با صداوسیما تهدید کرد هرگونه حمله احتمالی آمریکا به حکومت ایران، همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
او گفت: «همه بدانند که هرگونه جنایت و تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بهویژه علیه زیرساختها، حتما تبعاتی خواهد داشت که دامنگیر همگان میشود.»
بقایی به همکاری نظامی برخی کشورهای منطقه و آمریکا اشاره کرد و افزود: «ما حتما تهدید میکنیم. حتما به پشتوانه توانمندی نظامیمان هر جا که لازم باشد، تهدید میکنیم... کشوری که در تجاوز مشارکت کند، در ردیف طرف متجاوز قرار میگیرد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که کانال ۱۲ اسرائیل پیشتر گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قطر و آمریکا درباره سازوکار بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است.
با این حال، بقایی در مصاحبه خود بار دیگر تاکید کرد وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از یک کارشناس امنیتی گزارش داد جمهوری اسلامی از مسیرهای قانونی مهاجرت، از جمله ویزاهای کاری و تحصیلی، برای انتقال ماموران اطلاعاتی، تیمهای رصد و حتی عوامل ترور به بریتانیا استفاده میکند.
راجر مکمیلان، رییس پیشین بخش امنیت ایراناینترنشنال، یکشنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با ساندی اکسپرس هشدار داد برخی عوامل موثر جمهوری اسلامی سالهاست بهطور قانونی در بریتانیا زندگی میکنند و شماری از آنها در قالب «تاجران مورد احترام» در جامعه حضور دارند.
او افزود شماری از این افراد حتی امکان جذب و انتقال نیروی کار ماهر از خارج را دارند؛ ظرفیتی که به گفته او میتواند برای سوءاستفاده از نظام مهاجرتی بریتانیا و هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی، یهودیان و دیگر افراد مورد نظر حکومت ایران به کار گرفته شود.
مکمیلان ادامه داد: «افکار عمومی هنوز بهدرستی از ابعاد این تهدید آگاه نیست. نخستین گروه از این افراد دستکم ۲۵ سال پیش وارد بریتانیا شدهاند و اکنون کاملا در جامعه این کشور ادغام شدهاند و برخی نیز تابعیت بریتانیا را دریافت کردهاند.»
به گزارش ساندی اکسپرس، برخی از عوامل عملیاتی جمهوری اسلامی از کشورهای اروپای شرقی وارد بریتانیا شده، ماموریت خود را به انجام رسانده و تنها چند ساعت بعد این کشور را ترک کردهاند.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.
این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقامهای امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشتهاند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
سوءاستفاده از مسیرهای مهاجرتی
ساندی اکسپرس در ادامه گزارش داد سپاه پاسداران علاوه بر استفاده از مسیرهای قانونی، برخی نیروهای خود را از طریق قایقهای کوچک و بهصورت غیرقانونی وارد بریتانیا کرده است.
با این حال، مکمیلان گفت سپاه پاسداران برای انتقال عوامل خود نیازی به چنین روشی ندارد، زیرا میتواند آنها را از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا کند.
به گفته مکمیلان، اکنون این امکان فراهم آمده است که منابع مالی بازرگانان مرتبط با جمهوری اسلامی بررسی شود و در صورت اثبات ارتباط آنان با سپاه پاسداران، پلیس بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، آنها را بازداشت و تحت پیگرد قرار دهد.
او همچنین هشدار داد ویزای نیروی کار ماهر، ورود دانشجویان و فعالیت موسسههای خیریه، «دسترسی گستردهای با نظارت محدود» فراهم میکنند و میتوانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
چهارم مرداد، برخی منتقدان خواستار بازبینی فوری مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای معرفی متقاضیان ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی شدند.
این در حالی است که تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران همچنان ادامه دارد.
درخواست برای بازنگری در نظام ویزا
شبکه جیبینیوز ۹ مرداد گزارش داد گروهی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی از دولت بریتانیا خواستهاند با توجه به نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای مهاجرتی، نظام صدور ویزا را بازنگری و اصلاح کند.
به گفته آنان، برخی از ایرانیانی که با ویزاهای تحصیلی و کاری وارد بریتانیا شدهاند، فضایی از خودسانسوری و هراس را در میان بخشی از جامعه ایرانیان این کشور ایجاد کردهاند.
به گزارش جیبینیوز، تهران در ماههای اخیر از هر دو مسیر قانونی و غیرقانونی مهاجرت برای انتقال احتمالی عوامل خود به بریتانیا استفاده کرده است؛ از صدور ویزای نیروی کار ماهر از طریق نهادهای خیریه و رسانههای وابسته تا احتمال انتقال مخفیانه عوامل از مسیر قایقهای کوچک در کانال مانش.
پیشتر در سوم مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی عوامل مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود را مخفیانه راهی بریتانیا میکند.
روزنامه نیویورکپست در گزارشی مدعی شد مقامهای ارشد فیفا که از مذاکرات محرمانه درباره طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی خشمگین هستند، پس از شکست این طرح، در حال برنامهریزی برای شورشی داخلی با نام رمز «پروژه کشتن هیولا» با هدف برکناری جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، هستند.
نشانههای اختلاف در داخل فیفا از روز جمعه آشکار شد. کوین لامور، مدیر عملیات فیفا، به آسوشیتدپرس گفت مدیران ارشد این نهاد احساس میکنند اینفانتینو آنها را کاملا فریب داده است. او این معامله محرمانه را «دروغ از طریق پنهانکاری» توصیف کرد که به گفته او، اعتماد داخلی و اصول حکمرانی را از بین برده است.
در تازهترین واکنشها، چهار منبع ارشد فیفا به نیویورکپست گفتهاند مدیران ارشد این نهاد مستقر در زوریخ از مذاکرات محرمانه اینفانتینو برای فروش داراییهای تجاری فیفا به شدت خشمگین هستند و تلاش میکنند او را از ریاست کنار بگذارند.
یکی از مدیران این نهاد غیرانتفاعی سوئیسی گفت: «این بار دیگر از حد گذشته است. وقت آن رسیده که هیولا را بکشیم.»
منبع دیگری که در جریان این موضوع قرار دارد، گفت فیفا ممکن است رای عدم اعتماد برگزار کند، اما مدیران امیدوارند بتوانند اینفانتینو را وادار به استعفا کنند.
او افزود: «به او خواهند گفت که این روند برایش شرمآور خواهد بود و بهتر است پیش از آن کنارهگیری کند.»
مقامهای یوفا از شکست این معامله با شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی استقبال کردند، اما تاکید کردند اختلاف آنها با اینفانتینو پایان نیافته است. آنها خواستار پاسخگویی کامل درباره مذاکرات محرمانهای شدند که میتوانست کنترل بزرگترین رقابتهای فوتبال جهان را به سرمایهگذاران خارجی واگذار کند و عملا از او خواستند از سمت خود کنار برود.
یوفا در بیانیهای اعلام کرد: «رهبری کنونی فیفا نه تنها اعتماد یوفا، بلکه اعتماد بسیاری دیگر از اعضای خانواده فوتبال را نیز از دست داده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «نمیتوانیم به این روند ادامه دهیم؛ طرحهای محرمانهای که با شتاب، از سوی افرادی بینامونشان و با منافعی مشکوک برای فوتبال طراحی میشوند.»
طرح شکستخورده، انتقال فعالیتهای تجاری فیفا به یک واحد مستقل و واگذاری بخش بزرگی از سهام آن به شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی را پیشبینی میکرد. حامیان این طرح وعده داده بودند کشورهای کوچک عضو فیفا مبالغ قابل توجهی دریافت خواهند کرد.
هرچند خطر واگذاری بخشی از مالکیت فوتبال به سرمایهگذاران خصوصی فعلا از میان رفته است، اینفانتینو اکنون با انزوای سیاسی گستردهای روبهرو است؛ در حالی که همچنان برای حفظ قدرت تلاش میکند.
یوفا در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت: «این پیروزی متعلق به کل فوتبال است، اما نباید پایان ماجرا باشد. این پیشنهاد کنار گذاشته شده است، اما بازسازی اعتماد به فیفا تازه آغاز شده است.»
نیویورکپست در پایان گزارش خود نوشت این حملات، اینفانتینو را بیش از پیش در انزوای سیاسی قرار داده است؛ در شرایطی که مقامهای فوتبال اروپا به صورت محرمانه در حال یافتن نامزدی برای رقابت با او در انتخابات ماه مارس هستند.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، خبرگزاری ایلنا از گسترش «اقتصاد بقا» در کشور خبر داد و نوشت حتی کوچکترین داراییهای خانوارها به کالاهایی قابل معامله تبدیل شدهاند و فروش اقلامی مانند موی طبیعی، شیشه خالی عطر و کفشهای کارکرده رونق گرفته است.
ایلنا یکشنبه ۱۱ مرداد با بررسی آگهیها در سایت و اپلیکیشن «دیوار» نوشت در گذشته، خرید و فروش خانه، خودرو و کالاهای بزرگ نشانه گردش پول در اقتصاد ایران بود، اما اکنون حتی ابتداییترین وسایل یا داراییهای شخصی نیز وارد چرخه خرید، فروش یا اجاره شدهاند.
بر اساس این گزارش، آنچه در نگاه نخست عجیب یا حتی طنزآمیز به نظر میرسد، در واقع بازتاب کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و تلاش خانوارها برای تامین نقدینگی است؛ وضعیتی که در آن تقریبا هر چیزی میتواند ارزش معامله پیدا کند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
از اجاره لپتاپ تا فروش شیشه خالی عطر
در میان آگهیها، نمونههایی از درخواست اجاره لپتاپ برای انجام کارهای ساده مانند تایپ، استفاده از نرمافزارهای ورد و اکسل، و شرکت در کلاسهای آنلاین دیده میشود.
ایلنا نوشت: «بخشی از جامعه نهتنها برای خرید کالای دیجیتال جدید توان کافی ندارد، بلکه حتی داشتن یک ابزار ابتدایی کار هم برایش تبدیل به هزینه سنگین شده است... وقتی همین ابزار باید اجاره شود، یعنی شکاف دیجیتال فقط درباره اینترنت و سرعت اتصال نیست؛ درباره مالکیت ابزار کار هم هست.»
نمونههای دیگری از این آگهیها نیز به چشم میخورد؛ از فروش چند جفت کفش و لباس کارکرده در قالب یک بسته تا عرضه شیشههای خالی عطرهای برند، فروش موی طبیعی و حتی آگهیهای مربوط به اجاره سند، وثیقه یا فیش حقوقی.
ایلنا افزود: «اینها در نگاه اول شاید سوژههای پراکنده و حتی عجیب به نظر برسند، اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، یک تصویر واضحتر میسازند: اقتصاد خانوارها به نقطهای رسیده که هر چیزی میتواند تبدیل به دارایی، ابزار معامله، راه فرار از تنگنا یا دستکم منبعی برای نقد کردن فوری شود.»
در ماههای اخیر، سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و فشارهای معیشتی امان شهروندان را بریده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
بازاری برای هر آنچه قابل نقد شدن است
ایلنا در ادامه نوشت بازار لباس و کفش دستدوم پدیدهای تازه به شمار نمیرود، اما برخی آگهیهای جدید حاکی از آن است که این بازار دیگر صرفا به سبک زندگی پایدار یا خرید اقلام «وینتج» مربوط نمیشود.
بر اساس این گزارش، بسیاری از فروشندگان چند قلم کالای کمارزش را در قالب یک بسته عرضه میکنند تا شانس فروش آنها افزایش یابد و خریداران نیز با بودجهای محدود، چند نیاز را همزمان برطرف کنند.
فروش موی طبیعی نیز سالهاست برای استفاده در اکستنشن و کلاهگیس رواج یافته، اما گزارش ایلنا از افزایش شمار این آگهیها در پلتفرمهای آنلاین حکایت دارد.
در این آگهیها ویژگیهایی مانند طول، رنگ، سلامت و ضخامت مو ذکر میشود و قیمتها از توافقی تا چند میلیون تومان متغیر است.
در کنار این موارد، آگهیهای مربوط به اجاره سند ملکی، وثیقه، کفالت، جواز کسب یا فیش حقوقی نیز دیده میشود؛ آگهیهایی که گاه برای وثیقههایی به ارزش چند میلیارد تا دهها یا حتی صدها میلیارد تومان منتشر شدهاند.
ایلنا نوشت: «این آگهیها از یک طرف نشاندهنده نیاز واقعی خانوادههایی است که برای آزادی موقت، مرخصی یا تامین وثیقه با مشکل روبهرو هستند. از طرف دیگر، بازاری پرریسک و حساس ایجاد میکنند.»
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند، روندی که نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
تصویری از «اقتصاد بقا»
به نوشته ایلنا، افزایش شمار داراییهای قابل معامله بازتاب فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهای ایرانی است.
بر پایه این گزارش، اگر در گذشته خانه، خودرو، طلا یا لوازم خانگی بهعنوان دارایی خانوارها به شمار میآمد، امروز حتی لپتاپی برای چند ساعت استفاده، شیشه خالی عطر، کفشهای فرسوده، موی طبیعی یا اعتبار یک فیش حقوقی نیز میتواند به منبع درآمد تبدیل شود.
این رسانه افزود: «در چنین بازاری، سه اتفاق همزمان رخ میدهد. اول اینکه مصرف از مالکیت فاصله میگیرد؛ فرد بهجای خرید، اجاره میکند. دوم اینکه کالا تا آخرین مرحله مصرف ارزشگذاری میشود. سوم اینکه اعتبار و اسناد رسمی هم شکل بازاری پیدا میکنند.»
پایگاه خبری رویداد۲۴ پیشتر با اشاره به تشدید بحران اقتصادی در ایران گزارش داد تورم نقطهای در تیرماه سال جاری در هشت استان سهرقمی شد.