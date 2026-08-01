صدها هزار نفر شنبه ۱۰ مرداد در امتداد کانال‌های پایتخت هلند جمع شدند تا در مهم‌ترین برنامه «ورلد پراید» (افتخار جهانی) شرکت کنند. جشنی پرشور و در عین حال اعتراضی برای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس که برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان گفتند پس از حمله مرگبار هفته گذشته به مراسم «پراید» در برلین، برگزاری آن ضرورتی دوچندان یافت.

خبرگزاری رویترز نوشت که ده‌ها قایق آراسته به پرچم‌ها و بادکنک‌های رنگین‌کمانی در کانال‌های شهر حرکت کردند و جمعیت بزرگی با لباس‌های رنگارنگ از کناره‌های آب، آن‌ها را تشویق کردند.

برخی شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی یکی از آن‌ها نوشته شده بود «آمریکا را دوباره همجنس‌گرا کنیم» و دیگری شعار «عشق برابر، حقوق برابر» را نمایش می‌داد.

روی یکی از قایق‌ها نیز دو آدمک بادی شبیه ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار داشتند. این دو آدمک لباس‌های سنتی هلندی بر تن داشتند و در حالتی قرار گرفته بودند که گویی یکدیگر را می‌بوسند.

رژه کانال‌ها مهم‌ترین رویداد سالانه «پراید آمستردام» است.

برگزارکنندگان، آمستردام را به میزبانی «افتخار جهانی» امسال انتخاب کردند، زیرا ۲۵ سال از برگزاری نخستین ازدواج همجنس‌ها با به‌ رسمیت‌ شناختن قانونی در این شهر می‌گذرد.

شعار مجموعه برنامه‌هایی که در طول دو هفته در سراسر هلند برگزار می‌شود، «وحدت» است.

تدابیر امنیتی آشکار و پنهان

راب یتن، نخست‌وزیر هلند و نخستین نخست‌وزیر آشکارا همجنس‌گرای این کشور، نیز در مراسم حضور داشت.

نیروهای پلیس با دوچرخه، جت‌اسکی، قایق و خودرو، در محل گشت‌زنی می‌کردند تا این رویداد در امنیت برگزار شود.

فمکه هالسما، شهردار آمستردام، پس از حمله آخر هفته گذشته به مراسم «افتخار» در برلین اعلام کرده بود تدابیر امنیتی بیشتری اتخاذ خواهد شد، اما درباره جزییات آن‌ها توضیحی نداده بود.

در آن حمله، یک ون به میان جمعیت رانده شد و یک نفر را کشت و بیش از ۳۰ نفر را مجروح کرد.

پلیس آلمان بعدا مظنون حمله را با شلیک گلوله کشت.

تیم کاکس، شرکت‌کننده ۵۵ ساله، گفت که حضور نیروهای اضافی پلیس برایش آزاردهنده نیست، اما تاسف‌بار است که چنین تدابیری ضرورت دارد.

او افزود: «همه باید همان‌گونه که هستند، پذیرفته شوند.»

سخنگوی «افتخار آمستردام» گفت افزایش تدابیر امنیتی، تمرکز این رویداد بر فراگیری را تغییر نخواهد داد.

مارتین آلبرز، سخنگوی این مجموعه، گفت: «هدف تروریسم گسترش ترس است و ما نباید تسلیم آن شویم.»

حمله برلین و ضرورت ادامه پراید

رویترز در گزارش خود درباره ورلد پراید آمستردام از قول یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نوشت که حمله برلین انگیزه او را برای شرکت در رژه کانال‌ها افزایش داد.

تره شان گریفین، آمریکایی ۳۲ ساله، که چند سال است در هلند زندگی می‌کند، گفت: «تلاش می‌کنند شما را بترسانند و می‌خواهند فرار کنید و پنهان شوید. می‌خواهید پنهان شوم؟ من با صدایی بلندتر بیرون خواهم آمد.»

یولیانه فان در هایده، شرکت‌کننده ۲۵ ساله‌ای که سوار یکی از قایق‌ها بود، نیز به رویترز گفت حمله برلین نشان داد مراسم «افتخار» همچنان تا چه اندازه مهم و ضروری است.

هزاران نفر ششم مرداد در مراسم بزرگداشت قربانیان حمله برلین شرکت کردند و در «هومومونومنت» آمستردام گل گذاشتند. این بنای یادبود در کنار کانال و متشکل از مثلث‌هایی از جنس گرانیت صورتی، به یاد قربانیان سرکوب همجنس‌گرایان ساخته شده است.

کاسپار پیسترز، از انجمن اچ‌آی‌وی هلند، گفت حمله برلین در ذهن همه حاضران باقی خواهد ماند.

او افزود: «تا زمانی که انسان‌ها وجود دارند، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس نیز وجود خواهند داشت و هیچ میزانی از خشونت، حتی یک میلیون بمب، نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد.»