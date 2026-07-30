در این گزارش آمده است مقام‌های امنیتی و قضایی معلمان و فعالان تشکل‌های صنفی را با بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و پیگرد قضایی با اتهام‌های واهی، هدف قرار داده‌اند.

کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد آمار واقعی بیشتر است، زیرا بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، رسانه‌ای نشده و قطع ۸۸ روزه اینترنت نیز مستندسازی سرکوب را دشوار کرده است.

این گزارش فهرستی از ده‌ها معلم و فعال صنفی در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس و قزوین ارائه کرده است.

بر اساس این فهرست، شماری از معلمان و فعالان صنفی در استان‌های کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان نیز بازداشت، احضار یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است برای برخی معلمان احکام حبس، ممنوعیت خروج از کشور، تبعید، شلاق و خدمات عمومی اجباری صادر شده است.

ایران‌اینترنشنال ۱۰ تیر گزارش داد فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران تشدید شده است.

در آن گزارش به احضار، بازداشت، انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس و ملاقات، صدور احکام حبس و پرونده‌سازی برای معلمان در چند استان اشاره شد.

100 %

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت خود مصمم است صدای جامعه را خاموش کند و کارزار سرکوبگرانه علیه معلمان، که یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی مستقل و سراسری ایران را تشکیل می‌دهند، بخش کلیدی این راهبرد است.

در گزارش کمپین حقوق بشر ایران آمده است بسیاری از معلمان بازداشت‌شده برای مدت‌های طولانی در بازداشت خودسرانه و سلول انفرادی نگهداری شده و از دسترسی به وکیل، ارتباط با دنیای خارج و خدمات درمانی محروم بوده‌اند.

به گفته این نهاد، معلمان با اتهام‌های مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز ششم مرداد صدور احکام قضایی علیه معلمان و فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار توقف پرونده‌سازی، لغو احکام و رعایت حقوق قانونی آنان شد.

100 %

در گزارش کمپین حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع آمده است یکی از معلمان بازداشت‌شده در اراک با اتهام محاربه روبه‌رو شد، اما از این اتهام تبرئه و پس از چند ماه با وثیقه آزاد شد.

این گزارش از تشدید فشار بر معلمان زندانی خبر داد و نوشت مسعود فرهیخته چندین بار به سلول انفرادی منتقل شده و ابوالفضل خوران، با وجود ابتلا به کلستئاتوم و نیاز به جراحی، همچنان از درمان تخصصی و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است.

کمپین حقوق بشر ایران در پایان از یونسکو، سازمان بین‌المللی کار، نهاد آموزش بین‌الملل، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولت‌های متعهد به حقوق بشر خواست برای آزادی معلمان زندانی، پیگیری نقض حقوق آنان و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی، اقدام کنند.

فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در ایران در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند .