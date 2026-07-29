این مقام اسرائیلی در یک جلسه توجیهی با تعدادی از رسانه‌ها گزارش‌ها درباره بروز شکاف راهبردی میان دو رهبر را رد کرد و گفت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره هدف نهایی تفاهم دارند، هرچند تصمیم نهایی درباره چگونگی برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی با رییس‌جمهوری ایالات متحده است.

او در این جلسه که خبرنگار ایران‌اینترنشنال نیز در آن حضور داشت، تاکید کرد ترامپ و نتانیاهو یکدیگر را کاملا درک می‌کنند و تفاهم دارند.

دیدار سه‌شنبه ششم مرداد، نخستین ملاقات نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه در نهم اسفند ۱۴۰۴ بود. این دیدار در حالی برگزار شد که ترامپ همچنان برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، اما هم‌زمان بازگشت به عملیات نظامی گسترده را نیز در نظر دارد.

چند ساعت پس از این دیدار، جمهوری اسلامی برای نخستین بار از زمان توقف حملات آمریکا به ایران در روز جمعه دوم مرداد، یک پایگاه آمریکایی در اردن را هدف حمله موشکی قرار داد.

سه راه در قبال جمهوری اسلامی

به گفته این مقام ارشد اسرائیلی، ترامپ و نتانیاهو سه گزینه اصلی در قبال جمهوری اسلامی را بررسی کردند: دستیابی به توافق با تهران؛ ادامه فشار اقتصادی و تحریم‌ها، همراه با حملات محدود و پراکنده و بدون ورود به جنگی تمام‌عیار؛ یا آغاز کارزاری نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی.

این مقام گفت: «همه این گزینه‌ها را به‌طور مفصل و بسیار صریح بررسی کردیم. هدف این نبود که یک گزینه را بر گزینه‌های دیگر ترجیح دهیم، بلکه می‌خواستیم نتایج مطلوب هر کدام از آنها را بررسی کنیم.»

او تاکید کرد اسرائیل خواهان وارد شدن شدیدترین فشار ممکن بر اقتصاد جمهوری اسلامی است و معتقد است فشار اقتصادی، هم‌زمان با حفظ تهدید نظامی، می‌تواند حکومت را در موقعیتی دشوارتر قرار دهد.

به گفته این مقام اسرائیلی، ترامپ در این جلسه درباره تاثیر جنگ با جمهوری اسلامی بر بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد. نتانیاهو به ترامپ گفت حکومت ایران عمدتا می‌کوشد از تنها اهرمی که برایش باقی مانده، یعنی تنگه هرمز، برای واداشتن آمریکا به دادن امتیاز استفاده کند.

به گفته مقام اسرائیلی، نتانیاهو نگرانی‌های ترامپ را نادیده نگرفت، اما به او گفت راه‌هایی برای افزایش بیشتر فشار بر اقتصاد ایران وجود دارد؛ اقتصادی که هم‌اکنون نیز تحت فشار شدیدی قرار دارد.

مجتبی خامنه‌ای زنده است

این مقام اسرائیلی در این جلسه به زنده بودن مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، نیز اشاره و تاکید کرد او زنده است، اما هیچ‌کس نمی‌تواند شهادت دهد او را دیده است.

او افزود نظر مجتبی خامنه‌ای درباره «همه‌چیز» بسیار منفی است اما مشخص نیست دستورهایی که به او نسبت داده می‌شود، واقعا از سوی خود او صادر می‌شود یا نه.

او همچنین گفت: «او به اطرافیانش گفته بدون تاییدش هیچ کاری انجام ندهند و حتی گفته می‌شود یک بار نیز وقتی از دستورش پیروی نکردند، عصبانی شد.»

دیدار با شاهزاده رضا پهلوی

این مقام ارشد اسرائیلی همچنین تایید کرد که نتانیاهو سه‌شنبه ششم مرداد در حاشیه مراسم یادبود لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفت‌وگو کرد. او در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره محتوای این گفت‌وگوها از ارائه جزئیات خودداری کرد و افزود نمی‌تواند در این باره اظهار نظر کند.

کوه کلنگ؛ سانتریفیوژها منتقل شده‌اند اما غنی‌سازی انجام نمی‌شود

مقام ارشد اسرائیلی گفت برخلاف برخی گزارش‌های منتشرشده پیش از دیدار روز ششم مرداد، نتانیاهو سند یا پرونده مشخصی درباره تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در اختیار ترامپ قرار نداد.

به گفته او، اسرائیل برآورد می‌کند هزاران سانتریفیوژ در این مجموعه زیرزمینی پنهان شده‌اند، اما در حال حاضر عملیات غنی‌سازی اورانیوم در آن‌جا انجام نمی‌شود.

این مقام گفت موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بخشی مهم از گفت‌وگو بود، اما نشست ترامپ و نتانیاهو برای انتقال اسناد خام اطلاعاتی برگزار نشده بود، زیرا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل از مجاری جداگانه صورت می‌گیرد.

نگرانی تهران از عملیات زمینی و کاهش توان موشکی

مقام ارشد اسرائیلی همچنین گفت حکومت ایران به‌شدت از احتمال ورود زمینی نیروهای آمریکایی یا اجرای یک عملیات محدود زمینی علیه تاسیسات زیرزمینی خود هراس دارد.

این مقام اسرائیلی ارزیابی کرد جمهوری اسلامی اکنون شمار محدودی موشک عملیاتی در اختیار دارد و توان تولید موشک آن تقریبا متوقف شده است.

«حکومت از مردم می‌ترسد»

مقام ارشد اسرائیلی جمهوری اسلامی را در «بدترین وضعیت اقتصادی و سیاسی» خود توصیف کرد و گفت تورم نزدیک به ۹۰ درصد و بحران سوخت «کمر حکومت را خم کرده است».

این مقام گفت اسرائیل از اجرای اعدام‌های گسترده و تقریبا روزانه در ایران آگاه است و سرکوب‌ها را نشانه ترس حکومت از شهروندان می‌داند: «حکومت از مردم ایران می‌ترسد.»