وزارت امور خارجه آلمان جمعه دوم مرداد تاکید کرد وضعیت امنیتی ایران را به‌دقت زیر نظر دارد و به‌طور مستمر با سفارت خود در تهران درباره تحولات امنیتی و شرایط کارکنان در ارتباط است.

این وزارتخانه افزود تامین امنیت کارکنان سفارت در اولویت قرار دارد و تدابیر حفاظتی به‌طور مداوم بر اساس تحولات موجود بازبینی و به‌روزرسانی می‌شود.

طبق اعلام وزارت امور خارجه آلمان، سفارت این کشور در تهران در حال حاضر تنها قادر به ارائه خدمات محدود کنسولی است.

پیش‌تر یک دیپلمات آلمانی در مصاحبه با شبکه فونیکس گفته بود همه کارکنان سفارت آلمان در ایران، این کشور را ترک کرده‌اند.

اول مرداد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت به‌دنبال انتشار اخباری درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است.

تسنیم دلیل این تصمیم را «نگرانی از تنش‌های اخیر» عنوان کرد.

با این حال، ساعاتی بعد سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این خبر را تکذیب کرد و گفت سفارت فرانسه در تهران تخلیه یا تعطیل نشده است.

تاکید دوباره بر خروج شهروندان آلمانی از ایران

وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد توصیه برلین به شهروندان آلمانی برای خودداری از سفر به ایران و همچنین خروج از این کشور به قوت خود باقی است.

این وزارتخانه از اتباع آلمان در ایران خواست برای دریافت هشدارها و اطلاعیه‌های فوری سفارت در صورت وقوع تحولات امنیتی، در سامانه مدیریت بحران ثبت‌نام کنند.

برلین همچنین اعلام کرد به‌دلیل محدودیت‌های جمهوری اسلامی در صدور مجوزهای دیپلماتیک، سفارت آلمان در تهران در حال حاضر با ظرفیت کامل نیروی انسانی فعالیت نمی‌کند.

در روزهای اخیر، تنش‌های منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمام‌عیار بالا گرفته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، اول مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس اعلام کرد به تصمیم‌گیری برای آغاز یک کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ کارزاری که به گفته او، بزرگ‌تر از عملیات «خشم حماسی» خواهد بود.

وزارت دفاع آلمان دوم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد دو شناور نظامی خود را که قرار بود در ماموریتی در خلیج فارس مشارکت کنند، به‌دلیل تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و فروپاشی آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، از منطقه خارج می‌کند.

بر پایه این بیانیه، شناور مین‌روب «فولدا» و کشتی پشتیبانی «موزل» طی روزهای آینده بندر جیبوتی را ترک خواهند کرد و به محل استقرار اولیه خود در شرق دریای مدیترانه باز خواهند گشت. حدود ۱۴۰ نظامی در این دو شناور حضور دارند.