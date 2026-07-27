منابع مطلع: چند معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان در خطر قریب الوقوع اعدام هستند
چند مطلع به ایران اینترنشنال خبر دادند که روز دوشنبه پنجم مرداد یک داربست آهنی در فلکه علیخانی اصفهانی نصب شده و با توجه به استقرار نیروهای امنیتی در اطراف آن، نگرانی درباره اعدام چند معترض دیماه در ملاء عام افزایش یافته است.
پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان ۱۲ متهم محکوم به اعدام دارد. یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری از متهمان این پرونده به ایران اینترنشنال گفت که خانواده او برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده شدهاند. ابوالفضل سپاهی و علیرضا سپاهی دو بازداشتی دیگر اعتراضهای دی ماه که به اعدام محکوم شدهاند هم در خطر قریبالوقوع اجرای حکم قرار دارند. در هفته گذشته گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری در این پرونده اعدام شدند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان مربوط به اعتراضهای ۱۸ دیماه در این شهر است که مقامهای حکومت میگویند در درگیریهای این منطقه چهار نیروی بسیج و یگان ویژه کشته شدهاند
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای منطقهای نوشت تلاشهای قطر و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی«پیشرفت چشمگیری» داشته است. دونالد ترامپ نیز به پیشرفت گفتوگوها اشاره و همزمان تاکید کرد در صورت شکست دیپلماسی، دستور حملات نظامی گستردهتر را صادر خواهد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، شامگاه دوشنبه ۵ مرداد به وقت ایران، به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد میانجیها به رهبری قطر و پاکستان میکوشند اختلاف میان واشینگتن و تهران را کاهش دهند تا دو طرف بار دیگر به توافق موقتی بازگردند که دو هفته پیش در پی ازسرگیری حملات هوایی فروپاشید.
یکی از این مقامها پیشرفهای حاصلشده در تلاشهای میانجیگرانه را «چشمگیر» خواند و گفت میانجیها همراه با جمهوری اسلامی و عمان در حال کار روی طرحی برای ایجاد ساز و کار مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز هستند. این آبراه استراتژیک کانون آخرین دور حملاتی بود که ۱۷ تیر آغاز شد و به مدت ۱۳ روز ادامه داشت.
همزمان با انتشار این گزارش، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در آغاز سفر خود به میشیگان مذاکره با جمهوری اسلامی را «خوب» توصیف کرد و افزود: «ما همین الان در حال مذاکره هستیم. فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد و اگر بیفتد، خوب است. اگر نیفتد، به کاری که دو روز پیش انجام میدادیم، برمیگردیم.»
ساعاتی پیش از این تحولات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارشها درباره درخواست تهران برای مذاکره مستقیم با آمریکا را «خبرسازی» خواند و گفت میانجیگران پیامهایی را از سوی واشینگتن منتقل میکنند، اما هیچ مذاکرهای میان دو طرف جریان ندارد.
بقائی افزود گفتوگوهای تهران با عمان تنها بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای عبور کشتیها از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت: «درخواست مذاکرات مستقیم با آمریکا اصلا با ژن ما همخوانی ندارد.»
او وجود هرگونه آتشبس را نیز رد کرد و گفت گزارشها درباره پذیرش آتشبس ۱۰ روزه از سوی جمهوری اسلامی صحت ندارد.
شبکه خبری سیبیاس یکشنبه چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با «پیشرفت» همراه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفتوگوهای اخیر با مقامهای عمانی را «مفید» توصیف کرد و در عین حال گفت تغییری در وضعیت این آبراه ایجاد نشده است.
ترامپ: در صورت شکست مذاکرات، حملات از سر گرفته میشود
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در ایرفورس وان گفت آمریکا «تقریبا نیروهای نظامی» جمهوری اسلامی را نابود کرده و مقامهای تهران در نتیجه حملات سنگین خواهان مذاکره شدهاند.
او افزود: «تنها دلیلی که مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند ملاقات کنند این است که ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد کردهایم.» ترامپ وضعیت تنگه هرمز را نیز «بسیار خوب» توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا درباره موضع بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت دیدگاه دو طرف در مجموع به یکدیگر نزدیک است و تنها اختلاف اندکی میان آنها وجود دارد. او گفت جمهوری اسلامی در ۱۴ روز گذشته ضربه سختی خورده و از آمریکا خواسته است حملات را متوقف کند.
او درباره جبران خسارت شرکتهای کشتیرانی نیز گفت واشینگتن از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی که در اختیار و کنترل آمریکاست، برای پرداخت خسارت کشتیها استفاده خواهد کرد. او افزود از ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، درباره تصاویر ماهوارهای ارائهشده به جمهوری اسلامی سوال خواهد کرد.
ترامپ در مصاحبهای جداگانه با اکسیوس گفت آمریکا در حال انجام «مذاکرات بسیار جدی» با جمهوری اسلامی است و اگر این گفتوگوها موفق نشود، واشینگتن به «اقدامات نظامی بسیار قدرتمند» بازخواهد گشت.
ترامپ افزود جمعه حملات آمریکا را متوقف کرد، زیرا کشورهای میانجی و شماری از دولتهای منطقه از او خواستند فرصت دیگری به مذاکرات بدهد. او گفت: «همه کسانی که در مذاکرات با جمهوری اسلامی دخیلاند از من خواستند شلیک نکن.»
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از ایران خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای که دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر گزارش داد اسفندیاری و محمدی، دو تن از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند. میزان همچنین نوشت در پرونده میدان علیخانی اصفهان برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز اول مرداد از جمهوری اسلامی خواست فورا اجرای حکم اعدام این ۱۰ جوان را متوقف کند.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به پرونده باقریان جبلی، یکی از ۱۰ محکومی که همچنان با خطر اعدام روبهرو هستند، اشاره شده است.
به گفته کارشناسان، او تنها چند روز پیش از بازداشت ۱۸ ساله شده بود و کمتر از یک هفته پس از بازداشت، پیش از آغاز محاکمه، تلویزیون دولتی ویدیویی از اعتراف او به اعمال خشونت علیه ماموران امنیتی در جریان بازجویی پخش کرد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند در این ویدیو به نظر میرسید باقریان جبلی از مفهوم اتهام «محاربه» که مجازات آن اعدام است، آگاهی نداشت؛ موضوعی که این نگرانی را ایجاد میکند که آیا هنگام پخش این اعتراف به وکیل منتخب خود دسترسی داشته است یا خیر.
در این بیانیه آمده است اعترافات اجباری نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از دادگاه، اصل برائت را نقض میکند. کارشناسان افزودند پرونده باقریان جبلی نمونهای از صدور حکم اعدام پس از دادرسیهای ناعادلانه است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام، اجرای آن را متوقف کنند و از این فرصت برای تضمین رعایت کامل حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله تضمین دادرسی عادلانه و محدود کردن مجازات اعدام به جدیترین جرایم، بهره ببرند.
این کارشناسان تاکید کردند: «اعدامها تنها بر خشونت و اندوهی که مردم ایران متحمل شدهاند، میافزاید.» آنان در پایان اعلام کردند درباره این موضوع با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.
وزیر خارجه اوکراین، در پاسخ به اظهارات عباس عراقچی درباره شلیک اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، جمهوری اسلامی را «همدست مستقیم روسیه در تجاوز به اوکراین» خواند و گفت تهران نه میتواند خود را قربانی جلوه دهد و نه تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند.
آندری سیبیها دوشنبه پنجم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال ۲۰۲۲ با ارسال سلاح به روسیه از جنگ این کشور علیه اوکراین حمایت کرد؛ سلاحهایی که به گفته او برای کشتن اوکراینیها به کار میروند.
او تهدیدهای تهران را «غیرموجه و بیاساس» خواند و تصویری از توییت عراقچی را منتشر کرد که عبارت «دروغهای ایران» روی آن درج شده بود.
وزیر خارجه اوکراین افزود تهران تلاش میکند توجهها را از حملات روسیه به کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و تهدید ناشی از آن برای امنیت غذایی جهان منحرف کند، اما در این کار موفق نخواهد شد.
او همچنین نوشت حملات روسیه به آزادی کشتیرانی، موضوع نشست اضطراری دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و اوکراین انتظار دارد جامعه بینالمللی واکنشی قاطع نشان دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است.
عراقچی در این پست اقدام اوکراین را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و نوشته بود حمله «به تحریک اسرائیل» و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او همچنین اوکراین را به پاسخ متقابل تهدید کرد.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت تهران از همان سال نخست جنگ با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری تولید آنها به روسیه، عملا به اوکراین حمله کرده است.
او افزود: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد در حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داد که به گفته کییف برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند.
بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حملات یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین را تشدید کرده و از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
پس از حمله ارتش اوکراین به شناورهایی در دریای خزر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه کییف را تشدید کردهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، اقدام اوکراین را «خوشرقصی برای ارباب واقعیشان» خواند و گفت تهران «قطعا» به آن پاسخ خواهد داد.
او همچنین هشدار داد اقدام اوکراین میتواند «پیامدهایی» برای این کشور و منطقه داشته باشد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، نیز گفت کشتی «آنا» که در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت، «کاملا غیرنظامی» بود و برخلاف ادعای مقامهای اوکراینی، هیچ محموله نظامی حمل نمیکرد. او از روسیه خواست «پاسخ جدی» به این حمله بدهد.
در همین حال، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، هشدار داد هرگونه «شیطنت» اوکراین در منطقه و دریای خزر «پاسخ پشیمانکننده» در پی خواهد داشت. علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، نیز پیشتر گفته بود اقدام دولت اوکراین «بیجواب نخواهد ماند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در تحلیلی درباره این تحولات گفت مقامهای جمهوری اسلامی همزمان از استدلالهای حقوقی و سیاسی برای واکنش به حمله اوکراین استفاده میکنند، اما این مواضع با سابقه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین در تناقض است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد، فناوری تولید آنها و تجهیزات موشکی به روسیه، به یکی از مهمترین متحدان نظامی مسکو در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده است.
بهدنبال اقدام سپاه پاسداران در جلوگیری از عبور شش کشتی از تنگه هرمز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد این گذرگاه راهبردی همچنان بسته است و مذاکرات تهران و مسقط برای بازگشایی آن بدون نقشآفرینی واشینگتن، ادامه دارد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد شش شناور که قصد داشتند شبانه از «مسیر غیرتعیینشده» در تنگه هرمز عبور کنند، با شلیک هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران «متوقف شدند».
پیشتر نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «مقام آگاه» گزارش داد شش کشتی «متخلف» بامداد پنجم مرداد پس از خاموش کردن سامانههای ناوبری و موقعیتیاب خود، به «تحریک» ارتش آمریکا قصد عبور از «مسیر غیرقانونی و ناایمن» در جنوب تنگه هرمز را داشتند.
بر اساس این گزارش، یکی از این شناورها «دچار حادثه» شد و سایر کشتیها تحت آنچه فارس «مدیریت قاطع» جمهوری اسلامی خواند، به خلیج فارس بازگردانده شدند.
این رسانه حکومتی افزود: «مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخصشده توسط ایران است و مابقی مسیرها آلوده است و راه به جایی ندارد.»
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
بقایی: در حال حاضر چیزی به نام آتشبس وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجم مرداد در نشست خبری خود گفت تهران «هیچ مذاکرهای» با آمریکا ندارد و گفتوگوها تنها با عمان و با هدف بررسی «تمهیدات لازم برای عبور از تنگه هرمز» در جریان است.
بقایی افزود: «گفتوگوهایی که این چند روز داشتیم، منحصرا با عمان درباره سازوکار مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است. مذاکرات ایران و عمان ارتباطی با آمریکا ندارد؛ موضوعی دوجانبه است و همچنان هم ادامه دارد.»
او با تاکید بر بسته بودن این آبراه گفت که آمریکا همزمان با مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشتیها را به سمت مسیر «ناامن» در جنوب تنگه هرمز منحرف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین ایالات متحده را متهم کرد که از کشتیهای تجاری برای حمل تجهیزات نظامی استفاده میکند.
به گفته بقایی، در حال حاضر چیزی به نام آتشبس وجود ندارد و گزارشها درباره پذیرش آتشبس ۱۰ روزه از سوی تهران، نادرست است.
شبکه خبری سیبیاس نیوز چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با پیشرفت همراه بوده، اما دستیابی به توافق نهایی مستلزم زمان بیشتری است.
مقامهای عمانی دوم مرداد برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کرده بودند. این سفر همزمان با تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای توقف حملات به مواضع جمهوری اسلامی پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی انجام گرفت.
اظهارات بقایی درباره نبود هرگونه مذاکره با آمریکا در شرایطی مطرح شد که مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ کارزار نظامی را با هدف ایجاد فرصت برای پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.
خبرگزاری رویترز پنجم مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد تصمیم ترامپ برای توقف حملات بر پایه توصیه فرماندهان ارشد ارتش اتخاذ شده، زیرا آنان معتقد بودند این کارزار با هدف بر هم زدن کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز، به سقف اثربخشی خود رسیده و اهداف بالقوه برای ادامه عملیات رو به پایان است.
بر اساس این گزارش، دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز نسبت به کاهش ذخایر سامانههای پدافند هوایی مورد استفاده برای حفاظت از پایگاههای ایالات متحده در منطقه، ابراز نگرانی کرده بود.
ثبت جهانی دژ الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو با استقبال گسترده افکار عمومی در ایران همراه شده و همزمان، نقش حمیده چوبک، باستانشناس و سرپرست کاوشهای این مجموعه، در شناسایی، حفاظت و ثبت جهانی این اثر تاریخی، مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.
پرونده «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» چهارم مرداد در چهلوهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی، بهعنوان سیامین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
چوبک از سال ۱۳۸۰ کاوشهای باستانشناسی در قلعه الموت را آغاز کرد؛ پژوهشهایی که طی ۲۵ سال و در قالب ۱۶ فصل کاوش ادامه یافت.
او علاوه بر کاوش در خود قلعه، محوطههای پیرامونی و چندین دژ وابسته را مورد بررسی قرار داد و با آشکارسازی بخشهای مدفون قلعه، کاربری قسمتهای مختلف آن را شناسایی کرد.
او در جریان این کاوشها، زندان، سردر اصلی، رصدخانه و صحن مرکزی قلعه را از زیر خاک بیرون آورد و مولاسرا، محل استقرار حسن صباح و دیگر رهبران اسماعیلی، را یافت.
چوبک همچنین سامانههای انبارداری، آبیاری و راههای ارتباطی مجموعه را شناسایی کرد و با انجام مطالعات گیاهشناسی، برخی روایتهای رایج درباره مصرف حشیش در دوره حسن صباح را به چالش کشید.
بررسی شش قلعه مجاور نیز نشان داد این استحکامات در دوره خود بهصورت یک شبکه یکپارچه اداره میشدهاند.
چوبک همچنین از اجرای پروژههایی مانند احداث جاده، تلهکابین و برخی ساختوسازها در عرصه تاریخی الموت جلوگیری کرد و مانع زمینخواری و کوهخواری در این منطقه شد.
از تپهای خاکی تا ثبت جهانی
چوبک که بهعنوان مدیر پایگاه میراث جهانی الموت فعالیت میکند، دوشنبه پنجم مرداد گفت این محوطه پیش از آغاز کاوشها در سال ۱۳۸۰، بر اثر سالها فرسایش و رهاشدگی به تپهای خاکی تبدیل شده بود و تنها بخشهایی از دیوارهای آن دیده میشد.
او افزود طی ۲۵ سال گذشته، ساختارهای اصلی قلعه مورد شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت قرار گرفتند که هدف آن، آمادهسازی پرونده به منظور ثبت جهانی این اثر بود.
چوبک با اشاره به جایگاه تاریخی الموت گفت این مجموعه تنها یک دژ نظامی نبوده، بلکه مرکز حکومت، دانش و فرهنگ در دوره اسماعیلیان به شمار میرفته است.
به گفته این باستانشناس، حضور دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، وجود کتابخانه و فعالیتهای علمی، بیانگر جایگاه فرهنگی این مجموعه فراتر از کارکرد نظامی آن است.
بازتاب گسترده در رسانهها و شبکههای اجتماعی
پایگاه خبری عصر ایران چهارم مرداد در گزارشی با عنوان «۲۵ سال تلاش و عاشقی برای میراث فرهنگی ایران»، از نقش چوبک در حفاظت و معرفی دژ الموت قدردانی کرد.
عصر ایران نوشت چوبک عمر خود را صرف پژوهش و حفاظت از این مجموعه تاریخی کرده و اکنون سالها تلاش او با ثبت جهانی این اثر به ثمر نشسته است.
در این گزارش آمده است: «شاید ثبت جهانی الموت تنها یک خبر باشد، اما برای زنی که بیش از یکچهارم قرن زندگیاش را پای این کوه و این قلعه گذاشت، این لحظه پایان یک مسیر طولانی و آغاز ماندگاری نام الموت در حافظه جهانی است.»
این رسانه به دیگر فعالیتهای علمی چوبک، از جمله سرپرستی کاوشهای باستانشناسی در شهر تاریخی جیرفت و حوزه جازموریان اشاره کرد و افزود این پژوهشها به شناسایی مسجد، بازار، میدان، گورستان، شبکه آبرسانی و کارگاههای صنعتی این محوطههای تاریخی انجامید.
فعالیتهای چوبک در شبکههای اجتماعی نیز با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبهرو شد.
زینب کریمیان که خود را «روزمرهنویس» معرفی کرده است، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از نقش چوبک در ثبت جهانی الموت قدردانی کرد و در مقابل، حضور پررنگ مقامهای جمهوری اسلامی در مراسم ثبت جهانی و کمرنگ ماندن نقش این باستانشناس را مورد انتقاد قرار داد.
او با انتشار تصویری از لحظه اعلام ثبت جهانی دژ الموت و اشک شوق چوبک نوشت: «ثبت جهانی قلعه الموت حاصل ۲۵ سال ایستادگی خانم چوبک بود، اما باز هم ردیف اول را مدیران مردی پر کردند که چند صباحی وزیر و معاون وزیرند و او گوشهنشین بود.»
در ادامه این پیام آمده است: «تاریخ نام صندلینشینان را فراموش میکند، اما نام کسانی را که برای این سرزمین عمر گذاشتند، نه.»