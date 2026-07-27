حمله با چاقو به سه زن در شمال پاریس؛ پلیس مهاجم را بازداشت کرد
پلیس فرانسه مردی را که در شمال پاریس با دو چاقوی آشپزخانه به سه زن حمله کرده و دو نفر از آنها را بهشدت زخمی کرده بود، بازداشت کرد. به گزارش رویترز ضارب به هنگام مهار شدن به دست رهگذران گفت: «الله به من دستور داد.» هویت و انگیزه ضارب هنوز روشن نیست.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، دوشنبه پنجم مرداد گفت قربانیان این حمله سه زن ۱۹، ۲۴ و ۳۶ ساله بودند.
به گفته او، دو نفر از آنها بهشدت زخمی شدند و در وضعیت وخیم قرار دارند؛ یکی از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه شکم هدف ضربات چاقو قرار گرفت.
پلیس پاریس اعلام کرد این حمله حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی در محدوده «پورت دو کلیشی» در شمال پایتخت فرانسه رخ داد و هر سه زن به بیمارستان منتقل شدند.
ژوفروی بولار، شهردار منطقه هفدهم پاریس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از سه زنی که در این حمله زخمی شدند، باردار است.
مهاجم: «این الله بود که به من دستور داد»
ویدیویی منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس که رویترز صحت آن را تایید کرده است، مردی با موهای بلند مشکی و لباس ورزشی کرمرنگ را نشان میدهد که در هر دست یک چاقوی بزرگ دارد و به زن جوانی حمله میکند. رویترز نتوانسته است تایید کند که این زن زخمی شده است یا خیر.
در بخش دیگری از این ویدیو، مهاجم در حالی دیده میشود که رهگذران او را روی زمین مهار کردهاند و دو چاقوی بزرگ نیز در نزدیکی او روی گذرگاه عابر پیاده افتاده است.
رویترز گزارش داد این مرد هنگام مهار شدن گفت: «این الله بود که به من دستور داد.»
وزیر کشور فرانسه گفت این فرد را یک مامور پلیس خارج از ساعت کاری بازداشت کرد و از اقدام «شجاعانه» او تقدیر کرد.
خیره دلابد، پیشخدمت ۵۴ ساله یک رستوران، به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیدیم مردی با دو چاقو از کنارمان رد شد و به سه زن حمله کرد.»
او افزود یک رهگذر با چمدان کوچکش به مهاجم ضربه زد و او را نقش زمین کرد. سپس یکی از کارکنان رستورانی در همان نزدیکی با گذاشتن صندلی روی او به مهارش کمک کرد.
وزیر کشور فرانسه گفت هویت و انگیزه مهاجم هنوز مشخص نیست و او هنگام بازداشت اظهاراتی «نامنسجم» بیان کرده است.
دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه نیز اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا تحقیقات قضایی درباره این حمله را با محوریت تروریسم آغاز کند یا خیر.
حملات با چاقو؛ از برلین تا نیویورک
حمله دوشنبه در پاریس در ادامه مجموعهای از حملات اخیر با سلاح سرد و خودرو در اروپا و آمریکا رخ داد؛ حملاتی که در برخی موارد احتمال ارتباط آنها با افراطگرایی یا جرایم ناشی از نفرت در حال بررسی است.
تنها دو روز پیش، یک مرد ۲۱ ساله که مقامهای آلمانی او را دارای سابقه فعالیتهای افراطگرایانه اسلامگرا معرفی کردند، با یک ون به جمعیت حاضر در جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی افتخار جامعه کوئیر در برلین، حمله کرد و سپس با سلاح سرد به رهگذران یورش برد.
در این حمله یک زن حدود ۶۰ ساله لهستانی کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. پلیس برلین اعلام کرد این مظنون پس از آنکه با سلاح سرد به سوی ماموران حرکت کرد، به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، هویت مهاجم را «عبدالبَلّوط»، شهروند ۲۱ ساله آلمان با ریشه لبنانی معرفی کرد و گفت او پیشتر به اتهام آمادهسازی برای ارتکاب یک اقدام خشونتآمیز علیه امنیت کشور محکوم شده بود.
دادستانها نیز اعلام کردند پرونده او به تلاش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی (داعش) و انتشار محتوای تبلیغاتی این گروه در شبکههای اجتماعی مربوط میشد.
این حمله همچنین به بحثی سیاسی در آلمان درباره نحوه نظارت بر محکومان جرایم مرتبط با افراطگرایی دامن زده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، وعده داد دولت در واکنش به این حمله اقدامات لازم را انجام خواهد داد و خواستار بررسی علت آزاد بودن مهاجم، با وجود محکومیت قبلی و قرار داشتن تحت نظارت، شد.
دوم مرداد نیز دو مرد در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. یکی از قربانیان مردی یهودی بود که هنگام حمله کیپا بر سر داشت و دیگری مردی آسیاییتبار و غیر یهودی بود.
پلیس نیویورک با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان اعلام کرد مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد «اللهاکبر» سر داده و او را با پیچگوشتی زخمی کرده است. هر دو قربانی در وضعیت باثبات به بیمارستان منتقل شدند.
پلیس یک مظنون ۵۱ ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی احتمال یهودستیزانه بودن حملات و همچنین نقش مشکلات سلامت روان در رفتار اوست. مقامهای آمریکایی میگویند انگیزه این حملات هنوز بهطور قطعی مشخص نشده است.
وزیر خارجه اوکراین، در پاسخ به اظهارات عباس عراقچی درباره شلیک اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، جمهوری اسلامی را «همدست مستقیم روسیه در تجاوز به اوکراین» خواند و گفت تهران نه میتواند خود را قربانی جلوه دهد و نه تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند.
آندری سیبیها دوشنبه پنجم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال ۲۰۲۲ با ارسال سلاح به روسیه از جنگ این کشور علیه اوکراین حمایت کرد؛ سلاحهایی که به گفته او برای کشتن اوکراینیها به کار میروند.
او تهدیدهای تهران را «غیرموجه و بیاساس» خواند و تصویری از توییت عراقچی را منتشر کرد که عبارت «دروغهای ایران» روی آن درج شده بود.
وزیر خارجه اوکراین افزود تهران تلاش میکند توجهها را از حملات روسیه به کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و تهدید ناشی از آن برای امنیت غذایی جهان منحرف کند، اما در این کار موفق نخواهد شد.
او همچنین نوشت حملات روسیه به آزادی کشتیرانی، موضوع نشست اضطراری دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و اوکراین انتظار دارد جامعه بینالمللی واکنشی قاطع نشان دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است.
عراقچی در این پست اقدام اوکراین را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و نوشته بود حمله «به تحریک اسرائیل» و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او همچنین اوکراین را به پاسخ متقابل تهدید کرد.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت تهران از همان سال نخست جنگ با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری تولید آنها به روسیه، عملا به اوکراین حمله کرده است.
او افزود: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد در حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داد که به گفته کییف برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند.
بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حملات یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین را تشدید کرده و از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
پس از حمله ارتش اوکراین به شناورهایی در دریای خزر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه کییف را تشدید کردهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، اقدام اوکراین را «خوشرقصی برای ارباب واقعیشان» خواند و گفت تهران «قطعا» به آن پاسخ خواهد داد.
او همچنین هشدار داد اقدام اوکراین میتواند «پیامدهایی» برای این کشور و منطقه داشته باشد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، نیز گفت کشتی «آنا» که در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت، «کاملا غیرنظامی» بود و برخلاف ادعای مقامهای اوکراینی، هیچ محموله نظامی حمل نمیکرد. او از روسیه خواست «پاسخ جدی» به این حمله بدهد.
در همین حال، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، هشدار داد هرگونه «شیطنت» اوکراین در منطقه و دریای خزر «پاسخ پشیمانکننده» در پی خواهد داشت. علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، نیز پیشتر گفته بود اقدام دولت اوکراین «بیجواب نخواهد ماند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در تحلیلی درباره این تحولات گفت مقامهای جمهوری اسلامی همزمان از استدلالهای حقوقی و سیاسی برای واکنش به حمله اوکراین استفاده میکنند، اما این مواضع با سابقه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین در تناقض است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد، فناوری تولید آنها و تجهیزات موشکی به روسیه، به یکی از مهمترین متحدان نظامی مسکو در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده است.
با گسترش آتشسوزیهای جنگلی در فرانسه و اسپانیا، بیش از ۳۲۰ هزار نفر خانههای خود را ترک کردهاند. آتش اکنون به ۱۵ کیلومتری بوردو رسیده و مقامها هشدار دادهاند بازگشت موج گرمای تازه میتواند مهار حریق را دشوارتر کند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد مقامهای فرانسه اعلام کردند حدود ۲۲۰ هزار نفر، از جمله ساکنان محلی و گردشگران، از مناطق در معرض خطر تخلیه شدهاند. در اسپانیا نیز به گفته مقامها، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر دستور ترک خانههای خود را دریافت کردهاند.
ژروم استف، شهردار شهر سِستاس در حومه بوردو، گفت: «این آتشی با ابعادی است که تا امروز مشابه آن را ندیدهایم.»
در اسپانیا، بهبود شرایط جوی در طول شب از گسترش آتشسوزیهای بزرگ مرکز کشور کاست. با این حال، حریق استان کاستیون همچنان از کنترل خارج است و هواشناسی درباره موج گرمای تازه در هفته جاری هشدار داده است.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، گفت این آتشسوزیها نتیجه وضعیت اضطراری اقلیمی است که موجهای گرما را مکررتر و کشور را آسیبپذیرتر کرده است.
آتشسوزیهای «نسل ششم» از شدیدترین و مهارنشدنیترین حریقهای جنگلیاند و میتوانند در هر ساعت هزاران هکتار را بسوزانند. دانشمندان آنها و موجهای گرمای شدید را با تغییرات اقلیمی مرتبط میدانند.
ماریا آنخلس سرانو، از ساکنان استان کاستیون که به دلیل آتشسوزی خانهاش را ترک کرده، به رویترز گفت بیش از هر چیز نگران نابودی طبیعت است و افزود: «خسارتهای مادی جبران میشوند، اما این فقدان عاطفی دردناک است.»
رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، گفت آتشسوزیهای اطراف بوردو ضربهای جدی به اقتصاد منطقه وارد کرده است. بوردو یکی از مراکز اصلی تولید شراب و از قطبهای مهم گردشگری فرانسه است.
دولت امانوئل مکرون دوشنبه وضعیت آتشسوزیها را در نشست هیات وزیران بررسی کرد. پس از این نشست، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گفت آتشسوزی بزرگ استان ژیروند از شب گذشته دیگر گسترش نیافته، اما «به هیچوجه مهار نشده» و خطر همچنان پابرجاست.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرد مکرون برای دیدار با آتشنشانان و مقامهای محلی به مناطق آسیبدیده از آتشسوزی در جنوبغرب این کشور سفر خواهد کرد.
این دفتر افزود آتشسوزی در غرب بوردو از چهارشنبه تاکنون ۴۲ هزار هکتار جنگل کاج را سوزانده و ۲۴۰ خانه را ویران کرده است. شدت حریق پس از بارش نمنم باران در طول شب کاهش یافته است.
در اسپانیا، سه آتشسوزی بزرگ همچنان در مناطق کوهستانی شمالغرب مادرید فعالاند. مقامها میگویند حریقهای استانهای مادرید، تولدو و آویلا تاکنون ۷۷ هزار هکتار را سوزاندهاند و آتشسوزی آویلا بزرگترین حریق ثبتشده در تاریخ معاصر این کشور است.
فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، گفت: «دوشنبه و سهشنبه برای مهار این آتشسوزی سرنوشتسازند. از چهارشنبه، شرایط جوی برای عملیات اطفای حریق بسیار نامساعدتر خواهد شد، اما همچنان امیدواریم.»
اداره هواشناسی فرانسه پیشبینی کرده است که پس از بهبود شرایط جوی در روز دوشنبه، دمای هوا در منطقه بوردو تا پایان هفته بار دیگر به ۳۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
بر اساس پایشگر اقلیمی رویترز، میانگین بیشینه دمای ماه ژوییه (تیر و مرداد) در بوردو و آویلا به ۳۲ درجه سانتیگراد رسیده که نزدیک به شش درجه بیشتر از میانگین بیشینه دمای این ماه در فاصله سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.
در چارچوب سازوکار حفاظت مدنی اتحادیه اروپا، یونان و ایتالیا هر کدام دو فروند هواپیمای آبپاش کانادایر و پرتغال نیز بیش از ۱۰۰ نیروی نظامی همراه با تجهیزات به اسپانیا اعزام کردهاند.
وزارت کشور اسپانیا همچنین اعلام کرد دو هواپیمای دیگر از ترکیه برای کمک به عملیات اطفای حریق اعزام خواهند شد.
سوئیس نیز در پی درخواست پاریس، دو بالگرد سوپر پوما و خدمه آنها را برای کمک به عملیات اطفای حریق به فرانسه اعزام کرده است.
دادههای شرکت کپلر نشان میدهد پس از حمله حوثیهای یمن به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یکشنبه تردد کشتیها از تنگه بابالمندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد که بر اساس این دادهها، چهارم مرداد تنها ۱۱ کشتی حامل محمولههای کالا از تنگه بابالمندب عبور کردند که پایینترین میزان در چند ماه گذشته بود.
از هفته گذشته، فعالیت حوثیهای همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرده است. این گروه اعلام کرده قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد؛ اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش میدهد.
این درگیری پیشتر جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز را بهشدت محدود کرده است.
اختلال در کشتیرانی باعث شد قیمت محمولههای فیزیکی نفت خام در خاورمیانه، اروپا و آفریقا، هفته گذشته به بالاترین سطح در دو ماه اخیر برسد.
از میان کشتیهایی که چهارم مرداد از بابالمندب عبور کردند، هفت فروند نفتکش بودند که سه فروند از آنها وارد دریای سرخ شدند.
دو فروند از این نفتکشها از نوع نفتکشهای بسیار بزرگ حامل نفت خام، موسوم به «ویالسیسی» بودند که برای بارگیری نفت خام عربستان سعودی به سوی بندر ینبع حرکت میکردند. کشتی سوم نیز به روسیه مرتبط بود.
چهار کشتی که چهارم مرداد از دریای سرخ خارج شدند شامل نفتکش بسیار بزرگ «نیو اکسپلورر» با پرچم هنگکنگ بود که دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به مقصد بندر نینگبو در شرق چین حمل میکرد.
یک نفتکش دیگر یک میلیون بشکه نفت خام روسیه را به مقصد چین حمل میکرد و نفتکش دیگری نیز حدود ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام عربستان سعودی را به مقصد پاکستان انتقال میداد.
یک نفتکش بسیار بزرگ دیگر با پرچم هنگکنگ به نام «نیو پرل» نیز با محموله دو میلیون بشکهای نفت خام عربستان سعودی، از مسیر تنگه بابالمندب در حال خروج از دریای سرخ و حرکت به سوی بندر ژوشان در شرق چین است.
نیو پرل چهارمین ابرنفتکش چینی است که از زمان اعلام محاصره دریایی از سوی حوثیها، دریای سرخ را ترک میکند.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، اعلام کرد این گروه سوم مرداد تاسیسات آرامکو، متعلق به شرکت دولتی نفت عربستان سعودی را در شهرهای جیزان و ینبع هدف قرار داده است.
چهارم مرداد هفت کشتی از این تنگه عبور کردند که سه فروند از آنها نفتکشهای حامل فرآوردههای نفتی مرتبط با ایران بودند و از تنگه خارج شدند.
سوم مرداد تنها سه کشتی، در حالی که سامانههای فرستنده موقعیت خود را خاموش کرده بودند، از تنگه هرمز عبور کردند.
این کشتیها شامل یک نفتکش بسیار بزرگ در مسیر قطر برای بارگیری نفت، یک نفتکش حامل گاز مایع در مسیر بندر الرویس امارات متحده عربی برای بارگیری محموله و یک نفتکش حامل نفتای قطر به مقصد ژاپن بودند.
دوم مرداد نیز هفت کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند. از جمله این کشتیها، دو نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام عراق و امارات متحده عربی و یک نفتکش حامل نفت کوره بودند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به تهدیدهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری ساخت آنها به روسیه، عملا از همان ابتدای جنگ اوکراین وارد مناقشه شده و به این کشور حمله کرده است.
زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اوکراین گفت این حمله پیشتر رخ داده، اما «به شکلی متفاوت».
او افزود: «ایران از همان سال نخست جنگ، فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد. هزاران فروند از این پهپادها را تحویل داد و سپس مجوز تولید آنها را نیز واگذار کرد.»
رییسجمهوری اوکراین ادامه داد: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، هدف قرار داد.
از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی با تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد حمله اوکراین را یک «ماجراجویی خطرناک» و «اقدامی مطلقا غیرقانونی و نمایشی برای جلب توجه» خواند و تهدید کرد این رویداد «قطعا از طرف ما بیپاسخ نخواهد ماند».
او افزود: «بزرگترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند و مراقب باشند که اقدامات رژیم اوکراین میتواند پیامدهایی داشته باشد که دامنگیر بخشهای مختلف جهان شود.»
بقایی ادامه داد: «کسانی که پشتیبان دولت اوکراین هستند، باید پاسخگو باشند. تبعات اینگونه اقدامات غیرقابل پیشبینی خواهد بود.»
زلنسکی: جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست
زلنسکی در بخش دیگری از مصاحبه خود، نسبت به هرگونه اقدام شتابزده هشدار داد و اعلام کرد هرچند کییف میکوشد ضمن در پیش گرفتن احتیاط، از گشوده شدن جبههای تازه در جنگ جلوگیری کند، اما «پنهان کردن واقعیت هیچ فایدهای ندارد».
او گفت: «ایران و کره شمالی همین حالا هم به ما حمله کردهاند. امیدوارم این حملات را تشدید نکنند، اما ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم و بدانیم که نمیتوان به آنها اعتماد کرد.»
او افزود تهران و پیونگیانگ از همان ابتدای جنگ، بیآنکه کییف اقدامی تنشزا انجام داده باشد، به مسکو سلاح رساندند.
مقامهای محلی روسیه اعلام کردند حملات هوایی اوکراین به شهرهای روستوف-نا-دونو و بلگورود در جنوب روسیه، دو کشته و ۱۷ زخمی بر جای گذاشته است. در اوکراین نیز مقامهای محلی گفتند حملات تازه روسیه، یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.
یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه هدف حمله در روسیه، دوشنبه پنجم مرداد در پیامی در تلگرام گفت در روستوف-نا-دونو، مرکز مهم صادراتی در نزدیکی دریای آزوف، یک زوج از یک خانواده کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
حال دو تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
او افزود سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه، از جمله انبارها، آتشسوزی ایجاد کرد و موج انفجار، شیشههای یک ساختمان مسکونی را شکست.
در بلگورود، شهری که مانند روستوف-نا-دونو در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد، مقامهای منطقهای اعلام کردند حمله پهپادی ۱۲ نفر، از جمله دو کودک را زخمی کرد و موجب آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی شد.