لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، دوشنبه پنجم مرداد گفت قربانیان این حمله سه زن ۱۹، ۲۴ و ۳۶ ساله بودند.

به گفته او، دو نفر از آن‌ها به‌شدت زخمی شدند و در وضعیت وخیم قرار دارند؛ یکی از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه شکم هدف ضربات چاقو قرار گرفت.

پلیس پاریس اعلام کرد این حمله حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی در محدوده «پورت دو کلیشی» در شمال پایتخت فرانسه رخ داد و هر سه زن به بیمارستان منتقل شدند.

ژوفروی بولار، شهردار منطقه هفدهم پاریس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از سه زنی که در این حمله زخمی شدند، باردار است.

مهاجم: «این الله بود که به من دستور داد»

ویدیویی منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس که رویترز صحت آن را تایید کرده است، مردی با موهای بلند مشکی و لباس ورزشی کرم‌رنگ را نشان می‌دهد که در هر دست یک چاقوی بزرگ دارد و به زن جوانی حمله می‌کند. رویترز نتوانسته است تایید کند که این زن زخمی شده است یا خیر.

در بخش دیگری از این ویدیو، مهاجم در حالی دیده می‌شود که رهگذران او را روی زمین مهار کرده‌اند و دو چاقوی بزرگ نیز در نزدیکی او روی گذرگاه عابر پیاده افتاده است.

رویترز گزارش داد این مرد هنگام مهار شدن گفت: «این الله بود که به من دستور داد.»

وزیر کشور فرانسه گفت این فرد را یک مامور پلیس خارج از ساعت کاری بازداشت کرد و از اقدام «شجاعانه» او تقدیر کرد.

خیره دلابد، پیش‌خدمت ۵۴ ساله یک رستوران، به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیدیم مردی با دو چاقو از کنارمان رد شد و به سه زن حمله کرد.»

او افزود یک رهگذر با چمدان کوچکش به مهاجم ضربه زد و او را نقش زمین کرد. سپس یکی از کارکنان رستورانی در همان نزدیکی با گذاشتن صندلی روی او به مهارش کمک کرد.

وزیر کشور فرانسه گفت هویت و انگیزه مهاجم هنوز مشخص نیست و او هنگام بازداشت اظهاراتی «نامنسجم» بیان کرده است.

دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه نیز اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا تحقیقات قضایی درباره این حمله را با محوریت تروریسم آغاز کند یا خیر.

حملات با چاقو؛ از برلین تا نیویورک

حمله دوشنبه در پاریس در ادامه مجموعه‌ای از حملات اخیر با سلاح سرد و خودرو در اروپا و آمریکا رخ داد؛ حملاتی که در برخی موارد احتمال ارتباط آن‌ها با افراط‌گرایی یا جرایم ناشی از نفرت در حال بررسی است.

تنها دو روز پیش، یک مرد ۲۱ ساله که مقام‌های آلمانی او را دارای سابقه فعالیت‌های افراط‌گرایانه اسلام‌گرا معرفی کردند، با یک ون به جمعیت حاضر در جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی افتخار جامعه کوئیر در برلین، حمله کرد و سپس با سلاح سرد به رهگذران یورش برد .

در این حمله یک زن حدود ۶۰ ساله لهستانی کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. پلیس برلین اعلام کرد این مظنون پس از آن‌که با سلاح سرد به سوی ماموران حرکت کرد، به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، هویت مهاجم را «عبدالبَلّوط»، شهروند ۲۱ ساله آلمان با ریشه لبنانی معرفی کرد و گفت او پیش‌تر به اتهام آماده‌سازی برای ارتکاب یک اقدام خشونت‌آمیز علیه امنیت کشور محکوم شده بود.

دادستان‌ها نیز اعلام کردند پرونده او به تلاش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی (داعش) و انتشار محتوای تبلیغاتی این گروه در شبکه‌های اجتماعی مربوط می‌شد.

این حمله همچنین به بحثی سیاسی در آلمان درباره نحوه نظارت بر محکومان جرایم مرتبط با افراط‌گرایی دامن زده است.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، وعده داد دولت در واکنش به این حمله اقدامات لازم را انجام خواهد داد و خواستار بررسی علت آزاد بودن مهاجم، با وجود محکومیت قبلی و قرار داشتن تحت نظارت، شد.

دوم مرداد نیز دو مرد در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. یکی از قربانیان مردی یهودی بود که هنگام حمله کیپا بر سر داشت و دیگری مردی آسیایی‌تبار و غیر یهودی بود.

پلیس نیویورک با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان اعلام کرد مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد «الله‌اکبر» سر داده و او را با پیچ‌گوشتی زخمی کرده است. هر دو قربانی در وضعیت باثبات به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس یک مظنون ۵۱ ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی احتمال یهودستیزانه بودن حملات و همچنین نقش مشکلات سلامت روان در رفتار اوست. مقام‌های آمریکایی می‌گویند انگیزه این حملات هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است.