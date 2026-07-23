بارو پنج‌شنبه اول مرداد در مصاحبه با رسانه فرانس انتر، «تعرض بسیار جدی و از پیش برنامه‌ریزی‌شده» جمهوری اسلامی علیه دیپلمات‌های فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که «این اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیه نمی‌تواند بدون پاسخ باقی بماند».

او افزود: «مقام‌های ایرانی نمی‌توانستند هیچ اتهامی به آن‌ها وارد کنند. تعرض به دیپلمات‌ها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است.»

به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامه‌های «حمایت از جامعه مدنی ایران» بودند؛ از جمله طرح‌هایی برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برخی خدمات سفارت، مانند دوره‌های آموزش زبان فرانسه.

بارو تاکید کرد: «پیام این تعرض این است که حکومت [جمهوری اسلامی] می‌کوشد به هر وسیله‌ای، فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد.»

این رویداد طی روزهای اخیر به تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است.

۳۱ تیر، محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد دیپلمات‌های فرانسوی شامگاه ۲۸ تیر با «متهمان امنیتی تحت تعقیب» دیدار کرده بودند و از محل ملاقات آن‌ها «اسناد ضدامنیتی» یافت شده است.

او هیچ توضیحی درباره هویت این «متهمان امنیتی» و ماهیت دیدار ادعایی آن‌ها با دیپلمات‌های فرانسوی ارائه نکرد.

تنهایی افزود ماموران جمهوری اسلامی به‌دنبال اطلاع از وابستگی این دو نفر به سفارت فرانسه، آن‌ها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و سپس به سفارت تحویل دادند.

در همین حال خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اول مرداد گزارش داد به‌دنبال انتشار اخباری درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است.

تسنیم دلیل این تصمیم را «نگرانی از تنش‌های اخیر» عنوان کرد.

دیپلمات‌های فرانسوی به پاریس بازگشتند

وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دو دیپلمات فرانسوی تهران را ترک کرده و به پاریس بازگشته‌اند.

بارو ضمن تشریح جزییات حادثه گفت: «آن‌ها پس از آنکه در مکانی خصوصی به‌طور خشونت‌آمیز از سوی ماموران امنیتی حکومت بازداشت شدند، در شوک به سر می‌برند. نزدیک به چهار ساعت در بازداشت بودند، بدون آنکه به وسایل ارتباطی خود دسترسی داشته باشند یا بتوانند با سفارت تماس بگیرند.»

به گفته او، یکی از این دو نفر که «مشاور فرهنگی» سفارت فرانسه بود، «مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفت».

وزیر امور خارجه فرانسه افزود این دو دیپلمات به ایران باز نخواهند گشت، اما به خواست خودشان، «تا پایان دوره ماموریت از پاریس به فعالیت ادامه خواهند داد».

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی اعمال خشونت علیه دیپلمات‌های فرانسوی را رد کرده و اظهارات بارو درباره این حادثه را «بی‌اساس» خوانده است.

یک منبع آگاه ۳۰ تیر به ایران‌اینترنشنال گفت در پی بازداشت و آزار فیزیکی این دیپلمات‌ها، مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش تعداد کارکنان سفارت این کشور در تهران هستند.

او خبر داد این رویداد به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه انجامیده است.

اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلمات‌های فرانسوی در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمام‌عیار بالا گرفته است.