سخنگوی دولت بریتانیا پنج‌شنبه یکم مرداد، در واکنش به هشدار سپاه پاسداران گفت: «نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا از بریتانیا در برابر هرگونه حمله محافظت کنند. بریتانیا به‌صورت شبانه‌روزی و در هماهنگی نزدیک با متحدان خود در ناتو، آماده دفاع از خود است.»

او افزود: «این آمادگی، بهره‌گیری از یک سامانه چندلایه دفاع هوایی و موشکی را نیز دربرمی‌گیرد که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، ارتش بریتانیا و نیروی هوایی سلطنتی این کشور با استفاده از مجموعه‌ای از توانایی‌های پیشرفته و در همکاری نزدیک با متحدان ما در ناتو فراهم می‌کنند.»

دولت بریتانیا همچنین تاکید کرد رویکرد این کشور به درگیری جاری در خاورمیانه تغییری نکرده و همچنان به دفاع از مردم، منافع و متحدان خود، چارچوب‌های بین‌المللی و کشیده نشدن به درگیری‌های گسترده‌تر متعهد است.

روابط عمومی سپاه پاسداران، پنج‌شنبه یکم مرداد در بخشی از بیانیه‌ شماره ۴۶ خود اعلام کرد هر پایگاهی که برای حمله علیه مواضع جمهوری اسلامی استفاده شود «هدف مشروع» است، سپس بریتانیا را به مشارکت در حملات اخیر متهم کرد و هشدار داد: «بیش از این پرونده خود را سنگین نکند.»

در بخش دیگری از این بیانیه که به تشریح حملات سپاه در ۲۴ ساعت گذشته می‌پردازد، این نهاد مدعی شد آمریکا با تحلیل رفتن ذخایر موشکی‌اش، ناچار شده از هواپیماهای بی‌-۱ که از پایگاه هوایی فیرفورد در انگلستان پرواز می‌کنند، استفاده کند.

سپاه همچنین در این بیانیه «حکومت سلطنتی بریتانیا» را متهم کرد که با «تجزیه کشورهای اسلامی، تحمیل حکومت‌های استبدادی» و «بدتر از همه، ایجاد فاجعه اسرائیل» موجب «بدبختی‌های مردم منطقه ما» شده است.

افزون بر سپاه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای، به تصمیم دولت بریتانیا برای صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی این کشور را محکوم کرد و آن را غیرقانونی خواند.

این وزارتخانه تصمیم بریتانیا را ناقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل و مصداق «تجاوز» علیه ایران دانست. در این بیانیه آمده است هرگونه همکاری در طراحی یا اجرای حملات آمریکا علیه ایران، همدستی در «جنایت تجاوز و جنایت‌های جنگی» به شمار می‌رود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان هشدار داد هر طرفی که در حمله نظامی به ایران مشارکت کند، مسئول پیامدهای تصمیم خود خواهد بود.

اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، در سیاست پیشین این کشور برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور برای انجام «حملات دفاعی» تجدید نظر کرده است. استارمر ابتدا با استفاده آمریکا از این پایگاه‌ها موافقت نکرد و همین موضوع میان او و کاخ سفید اختلاف ایجاد کرد.

روزنامه تلگراف پنج‌شنبه در گزارشی نوشت وب‌سایت‌های رهگیری پرواز شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیر به وقت بریتانیا (بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر به وقت ایران) مسیر حرکت یک بمب‌افکن بی-۱ را از پایگاه فیرفورد در گلاسترشر به‌سوی ایران ردیابی کردند.

این هواپیما می‌تواند ۲۴ بمب ۲ هزار پوندی، معادل حدود ۹۰۷ کیلوگرم، و ده‌ها موشک را حمل کند.