بر اساس گزارش‌ها ی منتشرشده، افرادی با انتشار این اطلاعات خصوصی در برخی کانال‌های تلگرامی، تلاش کرده‌اند از قربانیان اخاذی کنند؛ اقدامی که علاوه بر نقض آشکار حریم خصوصی افراد، آسیب‌های روحی و اجتماعی سنگینی برای بسیاری از زنان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

اما آنچه این اتفاق را به یک بحران عمیق‌تر تبدیل می‌کند، فقط انتشار غیرقانونی تصاویر و اطلاعات شخصی نیست، بلکه فشارهایی است که پس از آن متوجه قربانیان می‌شود. در چنین شرایطی، به جای آنکه تمرکز جامعه بر فرد یا افرادی باشد که مرتکب جرم شده‌اند، بسیاری از قربانیان خودشان با ترس، قضاوت و سرزنش روبه‌رو می‌شوند.

در میان افرادی که درگیر این ماجرا شده‌اند، نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز دیده می‌شوند؛ کودکانی که به دلیل فشارهای شدید روانی، ترس از واکنش خانواده و جامعه و شرایط دشواری که برایشان ایجاد شده، آسیب‌های جدی دیده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سه کودک دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی دیگر نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان بستری شده‌اند.

در چنین شرایطی یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: چرا فردی که قربانی نقض حریم خصوصی است، باید احساس ترس، شرمندگی یا فشار کند، در حالی که جرم را شخص دیگری مرتکب شده است؟

انتشار تصویر یا اطلاعات خصوصی یک فرد، تعرض به حریم شخصی اوست. مسئولیت این اتفاق بر عهده کسی است که بدون اجازه، این اطلاعات را منتشر، یا از آن برای تهدید و اخاذی استفاده کرده است. با این حال، در برخی مناطق و در میان بخشی از جامعه، به دلیل وجود برخی نگرش‌های سنتی و نادرست، قربانی به جای دریافت حمایت، با فشار و قضاوت روبه‌رو می‌شود؛ فشاری که گاهی از سوی خانواده، بستگان، همسایه‌ها یا اطرافیان نزدیک اعمال می‌شود.

انتشار اطلاعات خصوصی افراد، پیش از هر چیز، تعرض به حریم شخصی و عملی مجرمانه است. از این منظر، مجازات اجتماعی فردی که قربانی چنین جرمی شده، به معنای تحمیل پیامدهای اقدام مجرم بر قربانی است. مسئولیت نقض حریم خصوصی نیز نه متوجه فردی است که اطلاعاتش افشا شده، بلکه بر عهده فرد یا افرادی است که به انتشار آن اقدام کرده‌اند.

بخشی از این مشکل ریشه در کمبود آموزش در خانواده‌ها دارد. سیاری از خانواده‌ها با شیوه حمایت از فرزندان یا دیگر اعضای خود در چنین شرایطی و نحوه مواجهه با بحران آشنا نیستند و نمی‌دانند چگونه می‌توان از تشدید آسیب‌های ناشی از فشار اجتماعی جلوگیری کرد. تداوم برخی باورهای نادرست و کلیشه‌ها طی سال‌ها نیز سبب شده است که در بسیاری از موارد، به جای حمایت از قربانی، فشارها متوجه خود او شود.

با این حال، مسئولیت این وضعیت تنها متوجه خانواده‌ها نیست و ساختارهای قانونی و سیاست‌گذاری نیز در پیشگیری از چنین جرایمی و حمایت از قربانیان نقشی اساسی دارند. وجود قوانین روشن و موثر برای حفاظت از حریم خصوصی، این پیام را منتقل می‌کند که انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی افراد یا استفاده از آنها برای تهدید و اخاذی، اقدامی مجرمانه با پیامدهای جدی است.

در کنار قانون، وجود یک جامعه مدنی فعال نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از جوامع، نهادهای مدنی و گروه‌های حمایتی با آموزش خانواده‌ها، افزایش آگاهی عمومی، آموزش سواد رسانه‌ای و حمایت روانی و حقوقی از قربانیان، نقش مهمی در کاهش چنین آسیب‌هایی دارند. اما محدودیت فعالیت‌های مدنی در ایران باعث شده این ظرفیت حمایتی بسیار ضعیف باشد و بسیاری از خانواده‌ها و قربانیان بدون پشتیبانی کافی باقی بمانند.

از سوی دیگر، نگرش حاکم بر برخی ساختارهای اجتماعی و رسمی نسبت به زنان د نیز در شکل‌گیری چنین شرایطی نقش دارد. نادیده گرفتن استقلال زنان و حقوق برابر آنها، در کنار بازنمایی آنها به‌عنوان افرادی نیازمند کنترل و تصمیم‌گیری دیگران، مینه‌ای فراهم می‌کند که در زمان بروز بحران نیز از حمایت‌های لازم محروم بمانند.

در کنار این عوامل، مساله مجازات و بازدارندگی نیز اهمیت دارد. با این حال، مقابله با چنین جرایمی صرفا از طریق تشدید مجازات‌ها امکان‌پذیر نیست و به مجموعه‌ای هماهنگ از قوانین موثر، آموزش عمومی، اقدامات پیشگیرانه و سازوکارهای حمایت از قربانیان نیاز دارد؛ مجموعه‌ای که هم آگاهی افراد را درباره شیوه‌های حفاظت از حریم خصوصی افزایش دهد و هم به قربانیان اطمینان دهد که پس از وقوع جرم، تنها و بی‌پناه نخواهند ماند.

در نهایت، انتشار تصاویر خصوصی زنان در این مناطق را نمی‌توان به یک پرونده قضایی یا رویدادی محدود فروکاست. ابعاد این ماجرا از آسیبی ساختاری حکایت دارد که واکنش نهادهای رسمی، جامعه مدنی و افکار عمومی به آن، میزان توانایی جامعه در حفاظت از کرامت و حقوق قربانیان را آشکار می‌کند.

برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، تنها بازداشت چند فرد متخلف کافی نیست. آنچه نیاز است، تغییر نگاه جامعه، آموزش خانواده‌ها، حمایت از قربانیان و ایجاد ساختاری است که در آن فرد آسیب‌دیده دوباره قربانی نشود.