محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با اشاره به حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، گفت: «پاسخ جمهوری اسلامی به این تجاوز گستاخانه بر پایه طراحیهایی همهجانبه، هوشمندانه و با تکیه بر غافلگیریهای بزرگ است. این بار پاسخ ما فراتر از کلیشههای معمول، پشیمانکننده و متحیرکننده خواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او ادامه داد: «دشمن زمانی متوجه ابعاد این طراحی محاسباتی میشود که دیگر راه برگشتی ندارد.»
عارف افزود: «پشتیبانی همهجانبه از استانهای جنوبی اولویت مطلق دولت است.»
انبیسی نیوز گزارش داد تردد کشتیها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، به پایینترین سطح خود در سه هفته گذشته رسید.
بر اساس دادههای شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها هشت کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند.
هفت فروند از این هشت کشتی به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان، از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند؛ موضوعی که به گفته این رسانه، نشاندهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشکها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر ایران است.
انبیسی نیوز نوشت چهارشنبه نیز ۱۵ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، اما یکی از آنها، نفتکش امتی بِلما، هدف آتش جمهوری اسلامی قرار گرفت.
این رسانه همچنین گزارش داد هیچیک از کشتیهای «ناوگان سایه» از تنگه هرمز عبور نکردند. کشتیهای ناوگان سایه معمولا مبدا، مقصد و محموله خود را پنهان میکنند و اغلب از شناورهای قدیمی استفاده میکنند که بیشتر در معرض مشکلات فنی هستند.
محمد العاطفی، از مقامات حوثیهای یمن، به خبرگزاری سبا گفت این گروه آماده است از دستورهای مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیروی کند.
او گفت: «آمادگی نیروهای مسلح را برای اجرای هر دستور صادرشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در صورت ادامه محاصره مردم یمن، تایید میکنیم.»
العاطفی همچنین به «کشورهای متجاوز، بهویژه عربستان سعودی و حامیان آن» هشدار داد که حوثیها همه گزینهها را در اختیار دارند.
شبکه امتیوی لبنان به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد مذاکرات درباره لبنان از طرح اجرای آزمایشی توافق در دو منطقه جنوب این کشور فراتر رفته و اکنون بر امتیازهایی متمرکز است که آمریکا به دولت لبنان خواهد داد و خواستههایی که در مقابل از آن خواهد داشت.
به گزارش این شبکه، سفر رییسجمهوری لبنان به کاخ سفید دیگر تنها برای بررسی خروج اسرائیل انجام نمیشود، بلکه هدف آن مذاکره درباره توافقی است که شامل حمایت نظامی، بازسازی و تضمینهای آمریکا در برابر طرح لبنان برای گسترش حاکمیت دولت خواهد بود.
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد آمریکا در آستانه گسترش احتمالی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام دهها هواپیمای سوخترسان دیگر به این کشور مطلع کرده است.
این رسانه جمعه ۲۶ تیر نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حال بررسی اجرای حملهای گستردهتر علیه مواضع حکومت ایران است؛ عملیاتی که دامنه آن فراتر از حملات کنونی در مناطق پیرامون تنگه هرمز خواهد بود.
بر اساس این گزارش، گزینههای مورد بررسی شامل حمله به زیرساختهای ایران از جمله نیروگاههای برق، تشدید حملات به تاسیسات هستهای با هدف دفن عمیقتر ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی و همچنین بمباران سایت زیرزمینی «کلنگ گزلا» است.
اکسیوس افزود هرچند ترامپ هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ نکرده، اما او مایل است با وارد آوردن «خسارت کافی»، تهران را به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواستههای هستهای واشینگتن وادار کند.
بهگفته مقامهای آمریکایی و اسرائیلی، ترامپ ممکن است طی چند روز آینده دستور گسترش عملیات را صادر کند.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
بندرعباس، «مرکز اصلی» عملیات سپاه در تنگه هرمز
اکسیوس در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ارتش ایالات متحده دستکم هفت پل را در اطراف بندرعباس بمباران کرده است؛ شهری که از آن بهعنوان «مرکز اصلی» عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز یاد میشود.
بهگفته او، مهمات، تجهیزات و نیروهای کمکی از طریق بندرعباس به دیگر نقاط این آبراه راهبردی منتقل میشوند.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی حملات خود را به پایگاههای آمریکا در اردن، قطر، بحرین و کویت شدت بخشیده است.
حکومت ایران همچنین از حمله به یک پایگاه ایالات متحده در سوریه خبر داد، اما اکسیوس نوشت نیروهای آمریکایی چند ماه پیش این پایگاه را تخلیه کرده بودند. دولت سوریه نیز خبر انجام این حمله را تکذیب کرده است.
افزایش شمار هواپیماهای سوخترسان آمریکا در اسرائیل
اکسیوس در ادامه گزارش داد آمریکا هماکنون حدود ۳۰ هواپیمای سوخترسان نظامی را در فرودگاه بنگوریون تلآویو و تقریبا همین تعداد را در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل مستقر کرده است.
بهگفته مقامهای اسرائیلی، واشینگتن قصد دارد طی روزهای آینده دهها فروند هواپیمای سوخترسان دیگر را به اسرائیل اعزام کند تا شمار آنها به سطح ابتدای جنگ ایران بازگردد.
این مقامها افزودند ارتش ایالات متحده ترجیح میدهد این هواپیماها در فرودگاه بنگوریون مستقر باشند، زیرا دیگر پایگاههای هوایی منطقه بیش از این فرودگاه در معرض حملات احتمالی جمهوری اسلامی قرار دارند.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از حمله مستقیم به اسرائیل خودداری کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۳ تیر هشدار داد هرگونه حمله احتمالی حکومت ایران با پاسخی «کاملا متفاوت و بسیار قدرتمندتر» روبهرو خواهد شد.
اختلاف در اسرائیل بر سر استقرار هواپیماهای سوخترسان
به گزارش اکسیوس، حضور گسترده هواپیماهای سوخترسان آمریکا در اسرائیل اکنون به موضوعی سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
استقرار دهها فروند از این هواپیماها در فرودگاه بنگوریون طی ماههای گذشته بخش زیادی از ظرفیت این فرودگاه را به اشغال خود درآورده است.
این وضعیت در اوج درگیریها که حریم هوایی اسرائیل بسته بود و بیشتر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود را به تلآویو لغو کرده بودند، بحرانساز نبود.
اما اکنون در پی بازگشایی آسمان اسرائیل و آغاز سفرهای تابستانی، تداوم حضور این سوخترسانها میتواند باعث لغو گسترده پروازهای مسافربری شود.
اکسیوس افزود این مساله در فاصله تنها سه ماه به انتخابات سرنوشتساز اسرائیل میتواند به زیان ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو تمام شود.
در همین راستا، میری رگو، وزیر حملونقل اسرائیل و از متحدان نزدیک نتانیاهو، خواستار انتقال هواپیماهای سوخترسان آمریکا از فرودگاه بنگوریون یا دستکم کاهش تعداد آنها شده است، اما وزارت دفاع و ارتش اسرائیل با این درخواست مخالفت کردهاند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل جمعه حمله به زیرساختهای غیرنظامی را «غیرقابل قبول» خواند.
این اظهارات پس از آن بیان شد که جمهوری اسلامی، آمریکا را به هدف قرار دادن پلها و مراکز حملونقل متهم کرد.
فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به خبرنگاران گفت: «دبیرکل همچنان عمیقا نگران تشدید مداوم درگیری نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا است.»
او افزود: «دبیرکل بهویژه درباره حملات به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه نگران است. چنین حملاتی غیرقابل قبول است.»
ایالات متحده اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی را تایید نکرده است، هرچند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر تهدید کرده بود چنین اهدافی را هدف قرار خواهد داد.