این رسانه جمعه ۲۶ تیر نوشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در حال بررسی اجرای حمله‌ای گسترده‌تر علیه مواضع حکومت ایران است؛ عملیاتی که دامنه آن فراتر از حملات کنونی در مناطق پیرامون تنگه هرمز خواهد بود.

بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌های ایران از جمله نیروگاه‌های برق، تشدید حملات به تاسیسات هسته‌ای با هدف دفن عمیق‌تر ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی و همچنین بمباران سایت زیرزمینی «کلنگ گزلا» است.

اکسیوس افزود هرچند ترامپ هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ نکرده، اما او مایل است با وارد آوردن «خسارت کافی»، تهران را به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواسته‌های هسته‌ای واشینگتن وادار کند.

به‌گفته مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، ترامپ ممکن است طی چند روز آینده دستور گسترش عملیات را صادر کند.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

بندرعباس، «مرکز اصلی» عملیات سپاه در تنگه هرمز

اکسیوس در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ارتش ایالات متحده دست‌کم هفت پل را در اطراف بندرعباس بمباران کرده است؛ شهری که از آن به‌عنوان «مرکز اصلی» عملیات سپاه پاسداران در تنگه هرمز یاد می‌شود.

به‌گفته او، مهمات، تجهیزات و نیروهای کمکی از طریق بندرعباس به دیگر نقاط این آبراه راهبردی منتقل می‌شوند.

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی حملات خود را به پایگاه‌های آمریکا در اردن، قطر، بحرین و کویت شدت بخشیده است.

حکومت ایران همچنین از حمله به یک پایگاه ایالات متحده در سوریه خبر داد، اما اکسیوس نوشت نیروهای آمریکایی چند ماه پیش این پایگاه را تخلیه کرده بودند. دولت سوریه نیز خبر انجام این حمله را تکذیب کرده است.

افزایش شمار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل

اکسیوس در ادامه گزارش داد آمریکا هم‌اکنون حدود ۳۰ هواپیمای سوخت‌رسان نظامی را در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو و تقریبا همین تعداد را در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل مستقر کرده است.

به‌گفته مقام‌های اسرائیلی، واشینگتن قصد دارد طی روزهای آینده ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به اسرائیل اعزام کند تا شمار آن‌ها به سطح ابتدای جنگ ایران بازگردد.

این مقام‌ها افزودند ارتش ایالات متحده ترجیح می‌دهد این هواپیماها در فرودگاه بن‌گوریون مستقر باشند، زیرا دیگر پایگاه‌های هوایی منطقه بیش از این فرودگاه در معرض حملات احتمالی جمهوری اسلامی قرار دارند.

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از حمله مستقیم به اسرائیل خودداری کرده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۳ تیر هشدار داد هرگونه حمله احتمالی حکومت ایران با پاسخی «کاملا متفاوت و بسیار قدرتمندتر» روبه‌رو خواهد شد.

اختلاف در اسرائیل بر سر استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان

به گزارش اکسیوس، حضور گسترده هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل اکنون به موضوعی سیاسی در این کشور تبدیل شده است.

استقرار ده‌ها فروند از این هواپیماها در فرودگاه بن‌گوریون طی ماه‌های گذشته بخش زیادی از ظرفیت این فرودگاه را به اشغال خود درآورده است.

این وضعیت در اوج درگیری‌ها که حریم هوایی اسرائیل بسته بود و بیشتر شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را به تل‌آویو لغو کرده بودند، بحران‌ساز نبود.

اما اکنون در پی بازگشایی آسمان اسرائیل و آغاز سفرهای تابستانی، تداوم حضور این سوخت‌رسان‌ها می‌تواند باعث لغو گسترده پروازهای مسافربری شود.

اکسیوس افزود این مساله در فاصله تنها سه ماه به انتخابات سرنوشت‌ساز اسرائیل می‌تواند به زیان ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو تمام شود.

در همین راستا، میری رگو ، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل و از متحدان نزدیک نتانیاهو، خواستار انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا از فرودگاه بن‌گوریون یا دست‌کم کاهش تعداد آن‌ها شده است، اما وزارت دفاع و ارتش اسرائیل با این درخواست مخالفت کرده‌اند.