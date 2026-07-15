پیرزادیان چهارشنبه ۲۴ تیر در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد مناطق زاگرسی از جمله در استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کردستان، به‌دلیل شرایط اقلیمی و تراکم پوشش گیاهی، از کانون‌های پرخطر وقوع آتش‌سوزی به شمار می‌روند.

او با اشاره به وسعت ۱۳۵ میلیون هکتاری عرصه‌های منابع طبیعی ایران گفت اقداماتی همچون تجهیز پایگاه‌های اطفای حریق، تامین پهپادهای پایش، بالگردهای آب‌پاش و تجهیزات انفرادی، ایجاد مخازن آب و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند کشف حریق، به ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گفته پیرزادیان، سازمان منابع طبیعی در پی افزایش دمای هوا، کاهش رطوبت پوشش گیاهی، تداوم خشکسالی و پیامدهای تغییرات اقلیمی، «برنامه‌ای جامع برای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی پس از حریق» به اجرا گذاشته و نیروهای یگان حفاظت با حساسیت بیشتری در مناطق زاگرسی مستقر شده‌اند.

او همچنین از کاهش ۷۰ درصدی شمار آتش‌سوزی‌ها و کاهش ۹۰ درصدی مساحت عرصه‌های طعمه حریق در ۱۱۰ روز نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ خبر داد و این آمار را نشانه «حضور میدانی و تاثیرگذار جنگلبانان» دانست.

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این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شماری از رسانه‌های محلی ۲۳ تیر از وقوع آتش‌سوزی گسترده در مناطق پادراز و مورکی ممسنی و پیشروی شعله‌ها به سمت کوه دکل، اشکان و روستاهای اطراف خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، ساکنان منطقه برای مهار آتش‌سوزی خواستار کمک‌رسانی و اعزام امکانات بیشتر شده‌اند.

وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی در روزهای اخیر بار دیگر چالش کمبود امکانات اطفای حریق و انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی در حفاظت از منابع طبیعی ایران را برجسته کرده است.

این موضوع پیش‌تر نیز با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شده است.

در پاییز ۱۴۰۴، ناتوانی و تعلل نهادهای حکومتی در مهار آتش‌سوزی جنگل الیت موجی از انتقادهای مردمی را برانگیخت.

آتش‌سوزی‌ها سال ۱۴۰۴ به ۶۲ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی آسیب زد

جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه، منشا ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی را «انسانی» دانست و گفت سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و رفتارهای پرخطر، از عوامل اصلی وقوع این حوادث هستند.

پیرزادیان ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش جوامع محلی را در کنار اقدامات پیشگیرانه، از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی برشمرد.

او از شهروندان خواست از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع بپرهیزند و در صورت ضرورت، از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

پیرزادیان همچنین درباره رها کردن ته‌سیگار و بطری‌های شیشه‌ای در جنگل‌ها و آتش زدن بقایای مزارع از سوی کشاورزان، هشدار داد.

به گفته او، سال گذشته ۲۵۰۰ فقره آتش‌سوزی به ۶۲ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی ایران آسیب جدی وارد آورد.

۲۴ تیر، قدرت‌الله مهدی‌خانی، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، اعلام کرد آتش‌سوزی در باغ‌ها و مراتع روستای اسبمرد از توابع بخش مرکزی قزوین بیش از ۱۰ هکتار از اراضی منطقه را در بر گرفت.

او از مهار این حریق خبر داد و گفت «بی‌احتیاطی یکی از کشاورزان در روشن کردن آتش و عدم کنترل آن»، دلیل وقوع این حادثه بود.