سازمان فرودگاه‌های اسرائیل سه‌شنبه ۲۳ تیر هشدار داد ادامه حضور این هواپیماها در فصل سفرهای تابستانی می‌تواند به اختلال گسترده در پروازهای غیرنظامی منجر شود.

این سازمان اعلام کرد اگر روند خروج هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از سر گرفته نشود، تا ۵۰ هزار بلیت پرواز در معرض لغو قرار خواهند گرفت.

واشینگتن پیش‌تر به‎‌دنبال امضای یادداشت تفاهم با تهران برای پایان دادن به جنگ، روند انتقال بخشی از هواپیماهای نظامی خود را از فرودگاه بن‌گوریون آغاز کرده بود.

با این حال، پس از تشدید دوباره تنش‌ها و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۷ تیر از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر «عملیات دفاعی» تازه‌ای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل ۲۳ تیر گزارش داد حدود ۷۵ فروند هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری نظامی آمریکا ماه‌هاست در فرودگاه بن‌گوریون مستقر هستند.

به نوشته این رسانه، استقرار این ناوگان بخش قابل توجهی از ظرفیت فرودگاه را اشغال کرده و فضای در دسترس برای هواپیماهای مسافربری را در مهم‌ترین فرودگاه بین‌المللی اسرائیل کاهش داده است.

ادامه روند صعودی قیمت جهانی نفت

خبرگزاری رویترز ۲۳ تیر گزارش داد به‌دنبال بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز و از‌سرگیری محاصره دریایی ایران از سوی ارتش آمریکا، قیمت جهانی نفت به بالاترین سطح خود در چهار هفته گذشته رسید.

بر اساس این گزارش، نرخ قراردادهای آتی نفت خام برنت با سه دلار و ۱۷ سنت رشد، معادل ۳.۸۱ درصد، به ۸۶ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه افزایش یافت.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و ۱۵ سنت افزایش، معادل ۲.۷۵ درصد، در سطح ۸۰ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه معامله شد.

سونی کوماری، تحلیلگر بانک «ای‌ان‌زد»، گفت با وجود دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمی برای خاتمه جنگ، این وضعیت حتی چند هفته نیز دوام نیاورد و بازار اکنون در حال سنجش مخاطرات ناشی از تحولات اخیر و قیمت‌گذاری آن است.

کوماری افزود به باور او، اوج تنش‌ها پشت سر گذاشته شده است، اما ادامه اختلال‌ها در آب‌های منطقه می‌تواند خطر افزایش بیشتر بهای نفت را به همراه داشته باشد و قیمت‌ها را در محدوده ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نگه دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.

ایالات متحده پیش‌تر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه ، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریم‌ها مستثنا کرده بود.