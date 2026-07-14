این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ در این مکالمه تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت: «آنها [سوری‌ها] شما را آنجا نمی‌خواهند، باید نیروهایتان را به عقب منتقل کنید. همین موضوع درباره لبنان هم صدق می‌کند.»

همزمان با انتشار این گزارش، نخستین روز از مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در رُم آغاز شد. لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری روند عقب‌نشینی اسرائیل از خاک خود و تعیین یک جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای درباره گفت‌وگوی نتانیاهو با ترامپ اعلام کرد: «نخست‌وزیر به نوبه خود بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.»

تماس ترامپ و نتانیاهو یک روز پس از دیدار رییس‌جمهوری آمریکا با احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، در حاشیه نشست ناتو در ترکیه انجام شد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، دولت ترامپ ماه‌ها تلاش کرد میان اسرائیل و سوریه به یک توافق امنیتی جدید دست یابد، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسید که نتانیاهو حاضر نیست امتیازهایی را که واشینگتن خواستار آن بود، بپذیرد. این امتیازها شامل خروج تدریجی ارتش اسرائیل از مناطقی در خاک سوریه بود که این کشور از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ در اشغال خود دارد.

به نوشته اکسیوس بعید به نظر می‌رسد که سه ماه مانده به انتخابات سرنوشت‌ساز اسرائیل نتانیاهو برای خارج کردن نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال این کشور در سوریه، گام مهمی بردارد یا با هرگونه استقرار دوباره نیروها در لبنان، فراتر از آنچه تاکنون با آن موافقت کرده، موافقت کند. با این حال، درخواست‌های ترامپ بر فشارهای فزاینده بر نخست‌وزیر اسرائیل افزوده است.

اعضای ارشد دولت اسرائیل و همچنین ارتش این کشور خواهان حفظ کنترل نامحدود بر مناطق مرزی سوریه هستند و این‌طور استدلال می‌کنند که چنین کنترلی برای پیشگیری از وقوع یک هفتم اکتبر دیگر در اسرائیل، ضروری است. برخی از اعضای دولت حتی از ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین در این مناطق حمایت می‌کنند.

ملاقات مذاکره‌کنندگان لبنان و اسرائیل در رُم

میانجی‌های آمریکایی سه‌شنبه ۲۳ تیر در رم با دیپلمات‌های اسرائیلی و لبنانی دیدار کردند تا درباره اجرای توافق چارچوبی که چند هفته پیش میان دو کشور امضا شد ، گفت‌وگو کنند. این مذاکرات ششمین دور گفت‌وگوهای مستقیم دو طرف از بهار امسال به شمار می‌آید و انتظار می‌رود دو روز ادامه داشته باشد.

مهم‌ترین دستور کار این دور از مذاکرات، اجرای چارچوبی است که پنجم تیر با میانجیگری آمریکا امضا شد و تمرکز اصلی آن بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» است.

چارچوبی که تاکنون هر دو کشور با آن موافقت و آن را امضا کرده‌ اند، سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیه‌شده، پیشبرد روند خلع سلاح حزب‌الله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقب‌نشینی می‌کند و ارتش لبنان جایگزین آن می‌شود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.

لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری عقب‌نشینی اسرائیل و تعیین جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی است. از سوی دیگر، اسرائیل می‌گوید پیش از عقب‌نشینی بیشتر، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاح‌ها و زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله پاک‌سازی شده‌اند. در مقابل، لبنان معتقد است این ارزیابی باید توسط ارتش آمریکا انجام شود، نه اسرائیل.

هم‌زمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال هماهنگی فنی با ارتش‌های لبنان و اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق است. هفته گذشته نیز یک هیات نظامی آمریکایی به بیروت سفر کرده بود تا درباره سازوکار اجرای این طرح گفت‌وگو کند.