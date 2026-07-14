وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد ایالاتمتحده تحریمهای جدیدس مرتبط با جمهوری اسلامی را اعمال کرده است. شش فرد، ۲۴ نهاد و ۲۰ شناور به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، تحریم شدهاند.
براساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، اصغر عقیلی دهکردی، ججین جورج، مارتین آستین کالوند، بهزاد مقدس، محمدرضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
بلومبرگ بهنقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرضه جهانی انرژی بکاهد.
این رسانه سهشنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتوگوهایی را با مقامهای دو کشور و همچنین شرکتهایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سالهاست که از مدار بهرهبرداری خارج شده است.
این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.
یکی از مقامهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاشهای عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت میکند و انتظار دارد شرکتهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.
این خبر همزمان با دیدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایهگذاری آمریکا در عراق بود.
ترامپ در حاشیه این دیدار به رسانهها گفت آمریکا «توافقهای زیاد و بسیار بزرگی» با عراق امضا خواهد کرد و بخش بزرگی از این توافقها به نفت مربوط میشود.
او گفت شرکتهای آمریکایی نقش اصلی را در توسعه و استخراج نفت عراق خواهند داشت و این همکاریها برای هر دو کشور اشتغال ایجاد میکند. با این حال، هنوز جزئیات قراردادها منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافقها احتمالا شامل سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در میادین نفت و گاز عراق و همچنین پروژههای زیرساختی مانند خط لوله صادرات نفت از طریق سوریه خواهد بود.
مهار گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی و آینده حضور نظامی آمریکا در عراق نیز از دیگر محورهای مذاکرات میان دو رهبر بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داد واشینگتن از دولت جدید عراق انتظار دارد نفوذ شبهنظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
علی الزیدی نیز گفته است این گروهها تا پس از ۳۰ سپتامبر دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
افزایش تنشها در خاورمیانه طی هفته گذشته، بار دیگر ضرورت یافتن گزینههای بلندمدت برای جایگزینی تنگه هرمز را برجسته کرده است.
این آبراه حیاتی با آغاز جنگ در روز نهم اسفند بسته شد و با پایان یافتن جنگ، مناقشه بر سر نحوه مدیریت و بازگشایی آن ادامه داشت. در نهایت، شلیک موشک از سوی جمهور اسلامی به کشتیهای عبور بار دیگر آتش جنگ را شعلهور کرد.
تازهترین دور حملات سپاه به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ۱۶ تیر آغاز شد و آمریکا بامداد ۱۷ تیر نخستین حملات هوایی خود را آغاز کرد؛ حملاتی که تا زمان انتشار این گزارش ادامه یافته است.
احیای خط لوله قدیمی
به گزارش بلومبرگ، بندر بانیاس سوریه بهعنوان یکی از گزینههای اصلی برای انتقال و صادرات نفت عراق مطرح شده و چند شرکت بینالمللی نیز درباره گسترش نقش سوریه بهعنوان قطب صادرات انرژی مذاکره کردهاند.
با این حال، ناامنی در غرب عراق و شرق سوریه، فعالیت هستههای داعش و بیثباتی دولت نوپای سوریه، اجرای این طرح را با چالشهای جدی روبهرو میکند. این پروژه برای عراق اهمیت زیادی دارد، زیرا وابستگی شدید این کشور به تنگه هرمز در جریان جنگ، به کاهش ۶۰ درصدی تولید نفت و فشار بر منابع مالی دولت منجر شد.
بندر بانیاس در ساحل مدیترانه و در غرب سوریه قرار دارد. این بندر که بزرگترین پالایشگاه نفت سوریه را در خود جای داده، یکی از مهمترین مراکز نفتی و صادرات انرژی این کشور به شمار میرود.
باسل السویدان، وزیر کشاورزی سوریه، در گفتوگو با بلومبرگ گفت: «سوریه میتواند به مقصدی کامل برای کاهش ریسک و متنوعسازی مسیرهای صادرات تبدیل شود. این جایگاه، در مرحله پیش رو نقش مهمی برای سوریه رقم خواهد زد.»
با این حال، خطوط لوله سوریه سابقه طولانی در توقف فعالیت دارند. خط لوله کرکوک-بانیاس که نخستینبار در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد، یک بار در دهه ۱۹۷۰ و بار دیگر در اوایل دهه ۱۹۸۰، در پی تیره شدن روابط عراق و سوریه، از کار افتاد.
احیای این خط لوله میتواند به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه تبدیل شود، اما همین موضوع آن را در دورههای تنش منطقهای به هدفی بالقوه تبدیل خواهد کرد.
گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که از هماکنون مخالفت خود را با گسترش همکاریهای انرژی با سوریه تحت رهبری احمد الشرع آشکارا اعلام کردهاند، ممکن است این پروژه را مغایر با منافع تهران بدانند و در روند اجرای آن اخلال ایجاد کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به تحریمهای جدید ایالات متحده علیه شبکه محمد حسین شمخانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حکومت ایران با فریب و پنهانکاری به بقای خود ادامه میدهد و شبکه محمدحسین شمخانی یکی از سودآورترین ابزارهای آن است.»
اوافزود: «وزارت خزانهداری آمریکا در حال از کار انداختن زیرساختی مالی است که به این حکومت امکان میدهد به تهدیدهای خود علیه امنیت ملی ایالات متحده و کشتیرانی جهانی ادامه دهد.»
حساب ارتش کویت در شبکه اجتماعی ایکس، شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر، به نقل از سعود عبدالعزیز العتیبی، سخنگوی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد یکی از شناورهای نیروی دریایی این کشور هدف قرار گرفته و چهار نفر از نیروهای مسلح زخمی شدهاند.
به گفته او، مجروحان تحت درمان قرار گرفتهاند و وضعیت آنها پایدار است.
العتیبی افزود نیروهای مسلح کویت از عصر تاکنون یک موشک بالستیک، پنج موشک کروز و ۳۳ پهپاد «متخاصم» را رهگیری و با آنها مقابله کردهاند.
بر اساس این بیانیه، حملات جمهوری اسلامی چند تاسیسات حیاتی و غیرنظامی را هدف قرار داده و سقوط ترکشها در نقاط مختلف کشور خسارتهای مادی بر جا گذاشته است.
میکل اویارزابال، ستاره اسپانیا با گلی که در بازی با فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی به ثمر رساند، به ۱۷ گل زده برای لاروخا در ۱۹ بازی از ابتدای سال ۲۰۲۵ رسید. او در این مدت، روی ۲۴ گل تاثیر مستقیم داشته است؛ ۱۷ گل زده و ۷ پاس گل داده است.
این آمار ۱۴ گل بیشتر از هر بازیکن دیگر اسپانیا در این بازه زمانی است. پس از او، میکل مرینو با تاثیرگذاری روی ۱۰ گل قرار دارد.
علاوه بر این، با گلزنی مقابل فرانسه، اویارزابال با ۵ گل در جام جهانی ۲۰۲۶، به رکورد بیشترین گل زده اسپانیاییها در یک دوره جام جهانی رسید؛
- امیلیو بوتراگوئنیو، ۵ گل (۱۹۸۶)
- داوید ویا، ۵ گل (۲۰۱۰)
- میکل ویارزابال، ۵ گل (۲۰۲۶)
همچنین، پس از ویا، رائول، فرناندو تورس، موراتا و داوید سیلوا، اویارزابال ششمین اسپانیایی است که به آمار ۳۰ گل ملی میرسد.
او در بازی با فرانسه، پنالتی حساسی را برای اسپانیا به گل تبدیل کرد؛ این درحالی است تا پیش از شروع بازی، بیشتر پیشبینیها به سود فرانسه بود، اما لامین یامال با گرفتن یک پنالتی، فرصت طلایی را در اختیار تیم لوئیس د لا فوئنته قرار داد.
در جام جهانی که پنالتیهای مردد و ناموفق کم نبودهاند، اویارزابال، توپ را با قدرت به گوشه دروازه فرستاد و اسپانیا را پیش انداخت.
دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران ادامه یافت و مناطقی در بوشهر، بندرعباس، حاجیآباد، آبادان، ماهشهر، قشم، کیش، سراوان و کنارک هدف قرار گرفتند.
مقامهای حکومتی کشتهشدن دستکم سه نفر در حملات غرب بندرعباس و حاجیآباد و آسیبدیدن بخشی از نیروگاه آب و برق کیش را تایید کردند. همزمان، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود به کشورهای منطقه را ادامه داد و سپاه مدعی حمله به تاسیسات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین شد.
تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی به محور اصلی بحران تبدیل شد. دونالد ترامپ از محاصره کامل کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و گفت تنگه برای سایر کشتیها باز خواهد ماند.
با این حال، تردد دریایی بهشدت کاهش یافت و شماری از کشتیها در انتظار مجوز عبور متوقف شدند. دو نفتکش اماراتی با موشک هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن یک خدمه کشته شد و یک نفتکش دیگر نیز در نزدیکی عمان آسیب دید.
کشورهای عربی منطقه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر دولتها حملات جمهوری اسلامی به کشتیها و کشورهای همسایه را محکوم کردند. سازمان بینالمللی دریانوردی، استرالیا و بریتانیا نیز تاکید کردند هیچ کشوری حق دریافت عوارض از تنگه هرمز را ندارد. عمان خواستار ایجاد ساختار امنیتی تازهای در خلیج فارس شد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا و جمهوری اسلامی خواست فورا به آتشبس بازگردند و حملات به اهداف غیرنظامی را متوقف کنند.
در داخل جمهوری اسلامی، مقامهای نظامی، نمایندگان مجلس و نهادهای حکومتی بار دیگر بر «انتقام» کشتهشدن علی خامنهای تاکید کردند. بیش از ۱۸۰ نماینده خواستار پایان تفاهم اسلامآباد و تغییر دکترین دفاعی شدند و مجلس چندین طرح درباره کنترل تنگه هرمز را بررسی میکند.
همزمان، برخی چهرهها از ساخت بمب اتم و بستن بابالمندب سخن گفتند و دادستان تهران اعلام کرد احکام حبس و اعدام پروندههای اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای اخیر در حال اجراست.
در تحولی مهم در عراق، علی الزیدی در دیدار با ترامپ اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا هشتم مهر از عراق خارج میشوند و روابط دو کشور از همکاری نظامی به شراکت اقتصادی تغییر خواهد کرد.
او همچنین بر انحصار سلاح در دست دولت و خلع سلاح گروههای مسلح تاکید کرد. ترامپ نیز گفت جمهوری اسلامی بهشدت تضعیف شده و دیگر نمیتواند مانند گذشته بر عراق فشار وارد کند؛ تحولاتی که نشانهای از کاهش نفوذ منطقهای تهران و شکلگیری آرایش امنیتی تازهای در خاورمیانه ارزیابی میشود.
لایوبلاگ ۲۲ تیرماه را اینجا میتوانید ببینید:
https://www.iranintl.com/fa/liveblog/iran-conflict-july14