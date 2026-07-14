این رسانه سه‌شنبه ۲۳ تیر نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفت‌وگوهایی را با مقام‌های دو کشور و همچنین شرکت‌هایی آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سال‌هاست که از مدار بهره‌برداری خارج شده است.

این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس تمرکز اصلی مذاکرات است.

یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاش‌های عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت می‌کند و انتظار دارد شرکت‌های آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند.

این خبر هم‌زمان با دیدار دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در کاخ سفید منتشر شد. تمرکز اصلی این دیدار بر مساله انرژی و سرمایه‌گذاری آمریکا در عراق بود.

ترامپ در حاشیه این دیدار به رسانه‌ها گفت آمریکا «توافق‌های زیاد و بسیار بزرگی» با عراق امضا خواهد کرد و بخش بزرگی از این توافق‌ها به نفت مربوط می‌شود.

او گفت شرکت‌های آمریکایی نقش اصلی را در توسعه و استخراج نفت عراق خواهند داشت و این همکاری‌ها برای هر دو کشور اشتغال ایجاد می‌کند. با این حال، هنوز جزئیات قراردادها منتشر نشده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد این توافق‌ها احتمالا شامل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در میادین نفت و گاز عراق و همچنین پروژه‌های زیرساختی مانند خط لوله صادرات نفت از طریق سوریه خواهد بود.

مهار گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی و آینده حضور نظامی آمریکا در عراق نیز از دیگر محورهای مذاکرات میان دو رهبر بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم گزارش داد واشینگتن از دولت جدید عراق انتظار دارد نفوذ شبه‌نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی را کاهش دهد.

علی الزیدی نیز گفته است این گروه‌ها تا پس از ۳۰ سپتامبر دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.

افزایش تنش‌ها در خاورمیانه طی هفته گذشته، بار دیگر ضرورت یافتن گزینه‌های بلندمدت برای جایگزینی تنگه هرمز را برجسته کرده است.

این آبراه حیاتی با آغاز جنگ در روز نهم اسفند بسته شد و با پایان یافتن جنگ، مناقشه بر سر نحوه مدیریت و بازگشایی آن ادامه داشت. در نهایت، شلیک موشک از سوی جمهور اسلامی به کشتی‌های عبور بار دیگر آتش جنگ را شعله‌ور کرد.

تازه‌ترین دور حملات سپاه به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ۱۶ تیر آغاز شد و آمریکا بامداد ۱۷ تیر نخستین حملات هوایی خود را آغاز کرد؛ حملاتی که تا زمان انتشار این گزارش ادامه یافته است.

احیای خط لوله قدیمی

به گزارش بلومبرگ، بندر بانیاس سوریه به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای انتقال و صادرات نفت عراق مطرح شده و چند شرکت بین‌المللی نیز درباره گسترش نقش سوریه به‌عنوان قطب صادرات انرژی مذاکره کرده‌اند.

با این حال، ناامنی در غرب عراق و شرق سوریه، فعالیت هسته‌های داعش و بی‌ثباتی دولت نوپای سوریه، اجرای این طرح را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. این پروژه برای عراق اهمیت زیادی دارد، زیرا وابستگی شدید این کشور به تنگه هرمز در جریان جنگ، به کاهش ۶۰ درصدی تولید نفت و فشار بر منابع مالی دولت منجر شد.

بندر بانیاس در ساحل مدیترانه و در غرب سوریه قرار دارد. این بندر که بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت سوریه را در خود جای داده، یکی از مهم‌ترین مراکز نفتی و صادرات انرژی این کشور به شمار می‌رود.

باسل السویدان، وزیر کشاورزی سوریه، در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: «سوریه می‌تواند به مقصدی کامل برای کاهش ریسک و متنوع‌سازی مسیرهای صادرات تبدیل شود. این جایگاه، در مرحله پیش رو نقش مهمی برای سوریه رقم خواهد زد.»

با این حال، خطوط لوله سوریه سابقه طولانی در توقف فعالیت دارند. خط لوله کرکوک-بانیاس که نخستین‌بار در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد، یک بار در دهه ۱۹۷۰ و بار دیگر در اوایل دهه ۱۹۸۰، در پی تیره شدن روابط عراق و سوریه، از کار افتاد.

احیای این خط لوله می‌تواند به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه تبدیل شود، اما همین موضوع آن را در دوره‌های تنش منطقه‌ای به هدفی بالقوه تبدیل خواهد کرد.

گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که از هم‌اکنون مخالفت خود را با گسترش همکاری‌های انرژی با سوریه تحت رهبری احمد الشرع آشکارا اعلام کرده‌اند، ممکن است این پروژه را مغایر با منافع تهران بدانند و در روند اجرای آن اخلال ایجاد کنند.