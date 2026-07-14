لارنس تیلور، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، سه‌شنبه ۲۳ تیر به خبرنگاران گفت: «روشن است که این حمله به‌طور مشخص و هدفمند انجام شده است. ما همچنان در حال بررسی ابعاد برنامه‌ریزی و تدارکات احتمالی این حمله و نیز انگیزه عامل یا عاملان آن هستیم.»

مردی ۲۸ ساله که به ظن این قتل و ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

تیلور از اظهار نظر درباره انگیزه مهاجم خودداری کرد و گفت: «این یک تحقیق پیچیده است. در این مرحله، درست نیست که بخواهم چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر انگیزه، چیزی را به مهاجم نسبت بدهم.»

100 % آن ویدکامب، عضو سابق پارلمان اروپا، ۱ مارس ۲۰۲۲ در بازدید شاهزاده چارلز (پادشاه کنونی بریتانیا) از یک مرکز مدنی سخنرانی می‌کند.

مرگ ویدیکامب ۷۸ ساله، نماینده پیشین پارلمان و از اعضای سرشناس حزب پوپولیست «رفُرم یو کِی»، شوک بزرگی به فضای سیاسی بریتانیا وارد کرد. ویدیکامب به صراحت لهجه شهرت داشت و به دلیل دیدگاه‌های محافظه‌کارانه اجتماعی خود، از جمله مخالفت با سقط جنین و گسترش حقوق افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس، شناخته می‌شد.

ویدیکامب که سال ۲۰۱۰ از پارلمان بریتانیا کناره‌گیری کرده بود، پنجشنبه ۱۸ تیر در خانه‌اش در منطقه‌ای روستایی در جنوب‌غربی انگلستان مرده پیدا شد. به گفته پلیس، او احتمالا بعدازظهر چهارشنبه هدف حمله قرار گرفته بود؛ همان روزی که برای انجام یک مصاحبه تلویزیونی از پیش تعیین‌شده حاضر نشد.

در ۱۰ سال گذشته دو نماینده پارلمان بریتانیا به قتل رسیدند و این پرونده بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت سیاستمداران در بریتانیا را افزایش داده است.

جو کاکس، نماینده حزب کارگر، در سال ۲۰۱۶ به دست یک راست‌گرای افراطی و دیوید امس، نماینده محافظه‌کار، در سال ۲۰۲۱ در حمله‌ای که پلیس آن را تروریستی خواند، به قتل رسیدند.

تیلور در پاسخ به این سوال که آیا مظنون این پرونده، دیگر سیاستمداران حزب رفرم یو کِی را نیز هدف قرار داده است، گفت: «این موضوع یکی از محورهای تحقیقات خواهد بود تا اطمینان حاصل کنیم همه تدابیر لازم برای کاهش هرگونه تهدید احتمالی، در صورت آشکار شدن آن، اتخاذ شده است. من نمی‌گویم چنین تهدیدی وجود دارد یا ندارد، اما بدون تردید این موضوع یکی از خطوط اصلی تحقیقات خواهد بود.»

