کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، دوشنبه ۲۲ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام می‌دهد، آسان‌تر خواهد کرد.»

«حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» گروه دیگری است که طبق اعلام دولت بریتانیا مرتبط با جمهوری اسلامی است. این گروه در ماه‌های گذشته مسئولیت حملات یهودستیزانه و همچنین حمله به رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در لندن را بر عهده گرفته بود. یکی از این حملات به آتش کشیدن چهار آمبولانس سازمان یهودی هاتسولا در فروردین سال جاری بود.

یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (گرو) نیز به‌دلیل «خرابکاری و سایر فعالیت‌های هدایت‌شده علیه بریتانیا و اروپا» مشمول این ممنوعیت شد.

این موارد پیش از اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسد. در این صورت هرگونه حمایت از این گروه‌ها غیرقانونی خواهد بود و به پلیس و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا اختیارات تازه‌ای برای مقابله با تهدیدها می‌دهد.

آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، در بیانیه‌ای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» می‌شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.

حدود دو ماه پیش، جاناتان هال، مسئول مستقل بازبینی قوانین مربوط به تهدیدهای دولتی، گزارش داده بود دلایل محکمی برای ایجاد سازوکاری قانونی به‌منظور ممنوع ‌اعلام کردن فعالیت نهادهای وابسته به دولت‌های خارجی، مشابه قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰، وجود دارد.

به گفته او، هدف این سازوکار مختل کردن فعالیت افرادی است که منافع و اهداف این نهادها را ترویج می‌کنند.

جرم‌انگاری حمایت از گروه‌های ممنوعه در بریتانیا

این تصمیم درصورت تصویب در هر دو مجلس برتیانیا اختیارات گسترده‌تری برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در خاک بریتانیا در اختیار دولت قرار می‌دهد و بر اساس آن دعوت به حمایت از گروه‌های ممنوعه یا ابراز دیدگاه‌هایی که پشتیبانی از آن‌ها تلقی شود، جرم کیفری محسوب می‌شود.

همچنین کمک به این گروه‌ها برای انجام فعالیت‌های مرتبط با بریتانیا یا دریافت و نگهداری هرگونه منفعت مادی از سوی آن‌ها یا به نمایندگی از آن‌ها جرم کیفری خواهد بود.

۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیه‌ای مشترک ، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.

تاکنون آمریکا، کانادا ، اتحادیه اروپا ، اکوادور ، کاستاریکا، اوکراین ، آرژانتین ، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کرده‌اند.

شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد . استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.