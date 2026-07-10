آنتونیو سانز، وزیر بهداشت، امور ریاست‌جمهوری و امور اضطراری دولت محلی اندلس، جمعه ۱۹ تیر گفت آتش با سرعت بسیار زیادی در مناطق جنگلی اطراف لس گایاردوس گسترش یافت و به‌ویژه روستای بدار را تحت تاثیر قرار داد.

به گفته سانز، مقام‌ها از ساکنان خواسته بودند در خانه‌های خود بمانند، اما به نظر می‌رسد قربانیان زمانی جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند.

او گفت چهار نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست، به نظر می‌رسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. هفت قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار پیاده از مسیری خارج از مسیر تعیین‌شده برای تخلیه، جان خود را از دست دادند.

سانز افزود چهار نفر دیگر نیز با سوختگی شدید در بیمارستان تحت درمان هستند. او از ساکنان خواست دستورالعمل‌های رسمی را رعایت کنند و از به خطر انداختن جان خود بپرهیزند.

100 %

خبرگزاری رویترز نوشت عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد، زیرا مقام‌ها نگرانند افراد دیگری نیز مفقود شده باشند.

سانز این حریق را «ویرانگرترین آتش‌سوزی تاکنون در منطقه ما» توصیف کرد و وضعیت را «فاجعه‌ای بی‌سابقه» خواند.

به گزارش رویترز، این مرگبارترین آتش‌سوزی جنگلی اسپانیا از سال ۲۰۰۵ به شمار می‌رود؛ سالی که ۱۱ آتش‌نشان در آتش‌سوزی استان گوادالاخارا جان باختند.

آن حریق بر اثر روشن کردن آتش برای کباب‌پزی آغاز شد و هزاران هکتار جنگل را سوزاند.

رویترز افزود آن آتش‌سوزی که یکی از بدترین فجایع از این نوع در اسپانیا بود، به اصلاحات گسترده در نظام پیشگیری از آتش‌سوزی و مدیریت شرایط اضطراری این کشور انجامید.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز «اندوه و تاثر عمیق» از پیامدهای آتش‌سوزی در استان آلمریا، به خانواده جان‌باختگان آتش‌سوزی جنگلی لس گایاردوس تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

او همچنین با ساکنان مناطق آسیب‌دیده ابراز همبستگی کرد و نوشت نیروهای وزارت گذار زیست‌محیطی، سازمان حفاظت مدنی و نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با آتش در حال فعالیت‌ هستند و یگان اضطراری ارتش اسپانیا نیز بسیج شده است.

سانچز در پایان از مردم خواست نهایت احتیاط را به خرج دهند.

این آتش‌سوزی پس از حریقی خارج از کنترل در جنوب فرانسه در اوایل همین هفته رخ داد که باعث تخلیه بیش از ۱۰ هزار نفر از حدود ۲۴ شهر و روستای کوچک نزدیک مرز اسپانیا شد.

اروپا در هفته‌های اخیر موجی کم‌سابقه از گرمای شدید را تجربه کرده است؛ گرمایی که به گفته کارشناسان، با خشک کردن پوشش گیاهی، خطر وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی را در بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش داده است.

رویترز نوشت موج‌های گرمای زودهنگام در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، بخش‌های وسیعی از غرب اروپا را خشک و آن‌ها را در برابر آتش‌سوزی‌های جنگلی امسال آسیب‌پذیرتر کرده است.

سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است؛ روندی که احتمال وقوع دوره‌های طولانی گرما و آتش‌سوزی‌های گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.