مقامهای قضایی آمریکا هشت نفر را به اتهام توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی در ارتباط با طرحی ناکام برای حمله به رویداد مبارزات «یوافسی» با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید متهم کردند. به گفته دادستانها، اعضای این گروه قصد داشتند با استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره و تکتیرانداز به این مراسم حمله کنند.
بر اساس کیفرخواست، متهمان از ماه مه برای اجرای این طرح، پول، سلاح، مهمات، مواد منفجره، پهپاد و تجهیزات ارتباطی تهیه کرده بودند. مقامهای پلیس چهار روز پیش از برگزاری این رویداد از تهدید احتمالی مطلع شدند و عملیات آنها ناکام ماند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد اعضای این گروه به نظریههای توطئه افراطی باور داشتند و امیدوار بودند این حمله به بیثباتی دولت منجر شود. بر اساس اسناد دادگاه، یکی از متهمان نیز به بازرسان گفته بود قرار بود پس از انفجار پهپادها، اعضای گروه حاضران را هنگام فرار هدف تیراندازی قرار دهند.
مقامهای اندلس اعلام کردند در پی آتش گرفتن جنگل که به سرعت در استان آلمریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است، ۱۱ نفر جان باختند. حدود ۱۵۰ آتشنشان برای مهار حریق تلاش میکنند و عملیات جستوجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد.
آنتونیو سانز، وزیر بهداشت، امور ریاستجمهوری و امور اضطراری دولت محلی اندلس، جمعه ۱۹ تیر گفت آتش با سرعت بسیار زیادی در مناطق جنگلی اطراف لس گایاردوس گسترش یافت و بهویژه روستای بدار را تحت تاثیر قرار داد.
به گفته سانز، مقامها از ساکنان خواسته بودند در خانههای خود بمانند، اما به نظر میرسد قربانیان زمانی جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند.
او گفت چهار نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست، به نظر میرسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. هفت قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار پیاده از مسیری خارج از مسیر تعیینشده برای تخلیه، جان خود را از دست دادند.
سانز افزود چهار نفر دیگر نیز با سوختگی شدید در بیمارستان تحت درمان هستند. او از ساکنان خواست دستورالعملهای رسمی را رعایت کنند و از به خطر انداختن جان خود بپرهیزند.
خبرگزاری رویترز نوشت عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد، زیرا مقامها نگرانند افراد دیگری نیز مفقود شده باشند.
سانز این حریق را «ویرانگرترین آتشسوزی تاکنون در منطقه ما» توصیف کرد و وضعیت را «فاجعهای بیسابقه» خواند.
به گزارش رویترز، این مرگبارترین آتشسوزی جنگلی اسپانیا از سال ۲۰۰۵ به شمار میرود؛ سالی که ۱۱ آتشنشان در آتشسوزی استان گوادالاخارا جان باختند.
آن حریق بر اثر روشن کردن آتش برای کبابپزی آغاز شد و هزاران هکتار جنگل را سوزاند.
رویترز افزود آن آتشسوزی که یکی از بدترین فجایع از این نوع در اسپانیا بود، به اصلاحات گسترده در نظام پیشگیری از آتشسوزی و مدیریت شرایط اضطراری این کشور انجامید.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز «اندوه و تاثر عمیق» از پیامدهای آتشسوزی در استان آلمریا، به خانواده جانباختگان آتشسوزی جنگلی لس گایاردوس تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.
او همچنین با ساکنان مناطق آسیبدیده ابراز همبستگی کرد و نوشت نیروهای وزارت گذار زیستمحیطی، سازمان حفاظت مدنی و نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با آتش در حال فعالیت هستند و یگان اضطراری ارتش اسپانیا نیز بسیج شده است.
سانچز در پایان از مردم خواست نهایت احتیاط را به خرج دهند.
این آتشسوزی پس از حریقی خارج از کنترل در جنوب فرانسه در اوایل همین هفته رخ داد که باعث تخلیه بیش از ۱۰ هزار نفر از حدود ۲۴ شهر و روستای کوچک نزدیک مرز اسپانیا شد.
اروپا در هفتههای اخیر موجی کمسابقه از گرمای شدید را تجربه کرده است؛ گرمایی که به گفته کارشناسان، با خشک کردن پوشش گیاهی، خطر وقوع و گسترش آتشسوزیهای جنگلی را در بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش داده است.
رویترز نوشت موجهای گرمای زودهنگام در ماههای اردیبهشت و خرداد، بخشهای وسیعی از غرب اروپا را خشک و آنها را در برابر آتشسوزیهای جنگلی امسال آسیبپذیرتر کرده است.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است اروپا با نرخی بیش از دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است؛ روندی که احتمال وقوع دورههای طولانی گرما و آتشسوزیهای گستردهتر را افزایش میدهد.
شرکتهای بیمه کشتیرانی با افزایش تنشهای مرتبط با جمهوری اسلامی، زمان تعیین حق بیمه خطر جنگ برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را به شش ساعت پیش از عبور کاهش دادهاند؛ اقدامی که نشاندهنده افزایش ریسک امنیتی در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت دریایی جهان است.
دیوید اسمیت، رییس بخش بیمه دریایی شرکت کارگزاری مکگیل اند پارتنرز در لندن، به شبکه سیانان گفت تحولات اخیر در تنگه هرمز، پس از دورهای از ثبات نسبی و افزایش دوباره تردد کشتیها، بار دیگر ارزیابی ریسک در این آبراه را تغییر داده است.
او افزود: «حق بیمه خطر جنگ اکنون تقریبا بهصورت ساعتی و متناسب با تحولات ژئوپلیتیک تعیین میشود.» به گفته اسمیت، شرکتهای بیمه کشتیرانی اکنون ترجیح میدهند نرخ بیمه را تنها شش ساعت پیش از عبور کشتی از تنگه هرمز مشخص کنند، در حالی که این بازه زمانی پیشتر معمولا بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بود.
رقابت شانهبهشانه و نفسگیر کیلیان امباپه و لیونل مسی برای تصاحب عنوان بهترین گلزن جام جهانی ۲۰۲۶ به اوج خود رسیده است.
کیلیان امباپه با باز کردن قفل دروازه مراکش در دیدار پنجشنبهشب مرحله یکچهارم نهایی، تعداد گلهای خود را در این دوره از رقابتها به هشت رساند. با این گل، کاپیتان تیم ملی فرانسه به رکورد لیونل مسی در این تورنمنت رسید.
فوقستاره آرژانتینی نیز تاکنون هشت بار در این جام گلزنی کرده است و پیش از دیدار مرحله یکچهارم نهایی برابر سوئیس که بامداد یکشنبه برگزار میشود، رقیب فرانسوی خود را در کنار خود میبیند.
این رقابت فشرده در جدول بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی نیز ادامه دارد. لیونل مسی با ۲۱ گل همچنان در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ این رقابتها قرار دارد، اما امباپه اجازه نداده است فاصله زیادی میان آنها ایجاد شود.
مهاجم فرانسه با گلی که در جریان پیروزی ۲ بر صفر مقابل مراکش به ثمر رساند، مجموع گلهای خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۰ رساند تا تنها یک گل با مسی فاصله داشته باشد؛ آماری چشمگیر که امباپه تنها در سه دوره حضور در جام جهانی به آن دست یافته است.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در گفتوگویی تلفنی بر ضرورت بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به میز مذاکرات برای اجرای تفاهمنامه امضاشده میان دو طرف تاکید کردند. آنها این اقدام را زمینهساز دستیابی به توافق نهایی، کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات منطقهای دانستند.
دو وزیر همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت مهار تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها تاکید کردند و از همه طرفها خواستند دیپلماسی و گفتوگو را در اولویت قرار دهند.
وزیر خارجه مصر در این تماس بار دیگر حملات اخیر جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و بر ضرورت احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشورها و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس تاکید کرد.
اموس گیلاد، رییس پیشین بخش امنیتی-سیاسی وزارت دفاع اسرائیل و رییس موسسه سیاست و راهبرد دانشگاه رایشمن، گفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به دلیل توان بالای پاسخگویی اسرائیل، به جای حمله به این کشور، حملات خود را بر کشورهای منطقه متمرکز کرده و همزمان در پی ایجاد شکاف میان آمریکا و کشورهای عربی است.
گیلاد در گفتوگو با رادیوی ۱۰۳ اسرائیل، در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر اسرائیل را هدف قرار نداده است، گفت: «تفاوتی وجود دارد؛ ما توانایی پاسخگویی فوقالعادهای داریم. آمریکاییها هم با قدرت پاسخ میدهند، اما کشورهای عربی به شکل فعال واکنش نشان نمیدهند.»
او افزود: «به نظر میرسد اکنون آنها بر پایگاههای آمریکا در کشورهای عربی تمرکز کردهاند؛ هم برای ایجاد اختلاف میان این کشورها و آمریکا و هم برای کشاندن آمریکا به رویارویی با ایران.»
رییس پیشین بخش امنیتی-سیاسی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفت برخلاف تصور رایج، محور اصلی تنش کنونی برنامه هستهای، موشکها یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نیست، بلکه بر سر کنترل تنگه هرمز شکل گرفته است. او گفت: «موضوع اصلی اکنون این است که چه کسی کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ایرانیها میخواهند کنترل تنگه را در دست داشته باشند تا هم منبع درآمد بزرگی از نفت خام باشد و هم به عنوان یک ابزار بازدارندگی از جمهوری اسلامی محافظت کند.»
گیلاد در پایان با تاکید بر اینکه تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل همچنان پابرجاست، گفت: «ایران یک هیولا است. تنها تهدید بسیار جدی علیه ما، ایران است. جمهوری اسلامی مصمم به نابودی اسرائیل است. این هدف از یک چشمانداز به یک برنامه تبدیل شده و برای اجرای آن راهبردی بر پایه سه لایه طراحی شده است: نیروهای نیابتی مانند حزبالله، توان موشکهای بالستیک و در نهایت برنامه هستهای.»