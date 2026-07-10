کاظم غریبآبادی، معاون عباس عراقچی، در واکنش به تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا برای ارتقای جایگاه صادراتی امارات متحده عربی، این اقدام را «اعتراف رسمی واشینگتن و سند رسوایی ابوظبی» درباره نقش این کشور در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
او گفت حمایت امارات از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسئولیت بینالمللی و آثار حقوقی مستقیمی برای این کشور به همراه دارد و امارات باید در قبال این اقدام پاسخگو باشد.
وزارت بازرگانی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود به دلیل حمایت امارات متحده عربی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مقررات کنترل صادرات برای این کشور تسهیل شده و جایگاه صادراتی آن ارتقا یافته است.
مقامهای ارشد آمریکایی اعلام کردند واشینگتن از جمهوری اسلامی خواسته است تا روز شنبه با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید و متعهد شود حملات به کشتیهای تجاری را متوقف میکند؛ در غیر این صورت، به گفته آنها، «نتیجه خوبی» در انتظار تهران نخواهد بود.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، از مهلت روز شنبه برای انتشار این بیانیه نوشت، در حالی که خبرگزاری رویترز ضمن گزارش همین موضوع به مهلت روز شنبه اشارهای نکرده است.
مقامهای ارشد دولت آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کردند که واشینگتن از جمهوری اسلامی خواسته است بهطور علنی اعلام کند که حملات به کشتیها در تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد و همه مسیرهای این آبراه برای عبور آزاد کشتیها، بدون دریافت عوارض، باز خواهند بود.
این مقامها که در یک نشست تلفنی با گروهی از خبرنگاران سخن میگفتند، اعلام کردند گفتوگوهای میان تهران و واشینگتن در روزهای اخیر «سازنده» بوده است، اما تاکید کردند ادامه این روند به اقدام عملی ایران بستگی دارد.
یکی از مقامهای ارشد آمریکایی گفت: «آنچه ما مطالبه میکنیم این است که [حکومت] ایران بیانیهای عمومی صادر کند و در آن تایید کند که همه مسیرهای تنگه هرمز باز است و دیگر به سوی کشتیها شلیک نخواهد کرد. یا این بیانیه را دریافت میکنیم، یا نتیجه خوبی در انتظار آنها نخواهد بود.»
به گفته این مقامها، دولت دونالد ترامپ از تهران خواسته است این بیانیه را روز شنبه منتشر کند و بهطور رسمی متعهد شود حملات به کشتیهای تجاری را متوقف خواهد کرد.
یکی دیگر از مقامهای ارشد آمریکایی گفت مقامهای جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع دادهاند که حملات اخیر به کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی «بخشی سرکش از ساختار حکومتی» ایران انجام شده است.
این مقام همچنین گفت نشانههایی از کشمکش قدرت میان «جناحهای تندرو و جریانهای عملگرا» در جمهوری اسلامی دیده میشود و این رقابت در تصمیمگیریهای اخیر تهران بازتاب یافته است.
به گفته مقامهای آمریکایی، حمله به سه کشتی در هفته جاری باعث شد ترامپ دستور حملات نظامی آمریکا به اهدافی در ایران را صادر کند. ترامپ همچنین اعلام کرده است که آتشبس امضاشده میان دو طرف دیگر اعتبار ندارد.
مقامهای ارشد دولت آمریکا در ادامه تاکید کردند که ایالات متحده همچنان گزینههای نظامی برای جلوگیری از دسترسی ایران به تاسیسات هستهای خود در اختیار دارد.
آنها همچنین گفتند مذاکرات میان تهران و واشینگتن سازنده بوده، اما سرنوشت آن روشن است: «یا به توافق میرسیم یا نمیرسیم.»
این مقامها افزودند که اگر آمریکا نتواند به آنچه از آن با عنوان «گرد و غبار هستهای» یاد کردند دست یابد، توافقی با ایران حاصل نخواهد شد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر یک برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمهنهایی شد.
فابین رویس در دقیقه ۳۰ و میکل مرینو در دقیقه ۸۸ گلهای اسپانیا را در این مسابقه به ثمر رساندند و شارله دکیتلاره در دقیقه ۴۱ برای بلژیک گلزنی کرد.
لاروخا در حالی بار دیگر با گلی دیرهنگام از مرحله حذفی عبور کرد که میکل مرینو، تعویض طلایی دلافوئنته در جام جهانی، تنها دو دقیقه پس از حضور در زمین، گل پیروزیبخش اسپانیا را به ثمر رسانده بود. اتفاقی که در بازی برابر پرتغال پس از ۶ دقیقه رقم خورده بود.
گل دوم اسپانیا در این بازی در حالی روی اشتباه سن لامنس در دفع توپ به ثمر رسید که تیبو کورتوا، دروازهبان اصلی شیاطین سرخ، به دلیل آسیبدیدگی در دقیقه ۷۱ زمین بازی را ترک کرده بود.
به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ موفق شد به مرحله نیمهنهایی جام جهانی برسد.
آمریکا در اقدامی که از بیاثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن حکایت دارد، تحریمهای تازهای علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرد. در فهرست تحریمهای جدید نام علی انصاری، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای و متهم به فساد اقتصادی، دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کرد این تحریمها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعمال شده است.
این وزارتخانه علی انصاری را «تسهیلگر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت او بر شبکهای گسترده از داراییهای جهانی به سود مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای حکومت نظارت دارد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انصاری با نهادینه کردن اختلاس در ساختار جمهوری اسلامی و انتقال ثروتهای عمومی به مجموعهای از املاک و داراییهای تجاری در خارج از کشور، خود، مقامهای حکومت و مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را ثروتمند کرده است.
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علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهشهای ایران و عرب، گفت: «اسرائیل در پایان جنگ ۱۲ روزه، به نظر خودش همه زمینهها را برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم کرده بود. اگر همان زمان علی خامنهای کشته شده بود، دیگر شاهد کشته شدن ۴۰ هزار ایرانی در دیماه نبودیم، یک رهبری برای مرحله گذار وجود داشت و نیازی نبود دونالد ترامپ دوباره وارد روند مذاکره شود.»
او افزود: «به نظر من، ترامپ تا حدی از آن تصمیم پشیمان است. آنچه در آنکارا از او شنیدیم، زبان دیپلماسی نبود؛ زبان خشم و قدرت بود. به نظر میرسد فشارها بر او به نقطهای رسیده که هر لحظه ممکن است تصمیمی بسیار جدی بگیرد.»
آمریکا در اقدامی که از بیاثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن حکایت دارد، تحریمهای تازهای علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرد. در فهرست تحریمهای جدید نام علی انصاری، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای و متهم به فساد اقتصادی، دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کرد این تحریمها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعمال شده است.
این وزارتخانه علی انصاری را «تسهیلگر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت او بر شبکهای گسترده از داراییهای جهانی به سود مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای حکومت نظارت دارد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انصاری با نهادینه کردن اختلاس در ساختار جمهوری اسلامی و انتقال ثروتهای عمومی به مجموعهای از املاک و داراییهای تجاری در خارج از کشور، خود، مقامهای حکومت و مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را ثروتمند کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شماری از صرافیهای کلیدی وابسته به حکومت ایران را تحریم کرد؛ نهادهایی که سالانه میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابهجا میکنند و با استفاده از شبکهای از شرکتهای پوششی، فعالیتهای مالی حکومت را پنهان میسازند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پس از وضع تحریمهای جدید گفت مجتبی خامنهای «در حالی در انزوا پنهان شده که حکومتش در حال فروپاشی است».
او ادامه داد: «وزارت خزانهداری همچنان از همه ابزارهای خود برای جدا کردن او و دیگر مقامهای ارشد حکومت از نظام مالی جهانی بهره خواهد گرفت. ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
در بند ۹ یادداشت تفاهم آمده بود جمهوری اسلامی وضعیت فعلی برنامه هستهای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا نیز تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد.
با این حال، تحریمهای تازه آمریکا نشان میدهد ادامه مذاکرات دو طرف برای دستیابی به توافقی جامع با چالشهای جدی روبهرو شده است.
جزییات فساد علی انصاری
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود نوشت انصاری که ساکن دبی است، با بهرهگیری از روابط نزدیک خود با مقامهای جمهوری اسلامی، شبکهای جهانی از سرمایهگذاری در املاک و داراییهای مالی ایجاد کرده و هم به نمایندگی از مجتبی خامنهای و هم برای منافع شخصی خود به ثروتاندوزی پرداخته است.
بر اساس این بیانیه، انصاری از جایگاه خود بهعنوان مالک و مدیر بانک آینده برای اعطای وامهای کلان و اختلاس میلیاردها دلار از داراییهای مردم ایران استفاده کرده است.
وزارت خزانهداری افزود اعطای وام به شرکتها و پروژههای تجاری متعلق به انصاری که با پشتوانه بانک مرکزی ایران تامین مالی شده بودند، میلیاردها دلار بدهی انباشته ایجاد کرده و خسارتهای گستردهای به اقتصاد ایران و نرخ تورم وارد آورده است.
آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی بانک آینده، از انحلال آن خبر داد.
انصاری بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا نیز قرار دارد.
شبکه مالی انصاری در خارج از کشور
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد انصاری با استفاده از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی متعدد، میلیونها دلار دارایی را تحت مالکیت شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد»، مستقر در سنت کیتس و نویس، انباشته است.
این شرکت در سال ۲۰۱۱ با نام «زیبا لژر لیمیتد» تاسیس شده بود.
بر اساس این بیانیه، انصاری از طریق این شرکت سرمایههای مردم ایران را در املاک و داراییهای تجاری در آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و دیگر کشورها سرمایهگذاری کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا افزود اگرچه این داراییها به نام انصاری ثبت شدهاند، اما در نهایت به سود مجتبی خامنهای، اعضای خانواده او، دیگر مقامهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نگهداری میشوند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای است.
بر اساس این گزارش، مجتبی خامنهای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با انصاری داشته است.
تحریم صرافیهای وابسته به حکومت
وزارت خزانهداری آمریکا در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد بخش عمده فعالیتهای بانکی بینالمللی جمهوری اسلامی به صرافیهای مستقر در ایران متکی است که معمولا بهصورت شرکتهای تضامنی خانوادگی اداره میشوند.
در فهرست تحریمهای جدید آمریکا، اسامی محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی و زهرا سرشاری، شرکای اصلی صرافی «محمد دربانی و شرکا»، احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی، شرکای اصلی صرافی «لواسانی و شرکا»، و محسن خندان و علیاصغر خندان، شرکای اصلی صرافی «محسن خندان و شرکا»، دیده میشوند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد شرکت «سیدیام تریدینگ لیمیتد» مستقر در هنگکنگ، یک شرکت پوششی است که چندین صرافی ایرانی، از جمله صرافی «محسن خندان و شرکا»، از آن برای انجام تراکنشهای مالی استفاده کردهاند.
همچنین شرکت «نبا الزکی» مستقر در امارات از سوی صرافی «محسن خندان و شرکا» بهعنوان بخشی از شبکه مالی جمهوری اسلامی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
نام این دو شرکت نیز به فهرست تحریمهای ایالات متحده افزوده شده است.