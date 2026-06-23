وزارت خارجه بلژیک تاکید کرد این ویزاها از نظر مدت اعتبار و محدوده جغرافیایی، محدود هستند و تنها امکان حضور یک‌روزه در خاک بلژیک را فراهم می‌کنند.

به گفته سخنگوی این وزارتخانه، تاریخ این سفر «به دلایل امنیتی» اعلام نخواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو مقام اروپایی گزارش داد ویزای مقام‌های طالبان تنها برای سه‌شنبه دوم تیر اعتبار دارد.

با وجود اعتراض‌های گروه‌های حقوق بشری، کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقام‌های طالبان دعوت کرد تا برای گفت‌وگو درباره اخراج مهاجران افغانستانی به بروکسل سفر کنند.

فعالان حقوق بشر معتقدند چنین تعاملاتی می‌تواند شهروندان افغانستان را در معرض خطر قرار دهد و ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا را تضعیف کند.

فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هشدار داد: «هر‌گونه تعامل با طالبان باید در درجه نخست بر حفاظت از حقوق بشر و پاسخگو کردن [مسئولان طالبان] متمرکز باشد، نه بر اخراج افرادی که در افغانستان در معرض خطر قرار خواهند گرفت.»

مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.

از آن زمان، زندگی میلیون‌ها زن و دختر افغان به‌طور چشمگیری دگرگون شده است. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم، درهای مدارس را به روی آنان بست و فرصت‌های آموزشی و آینده بسیاری از دختران را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد.

طالبان همچنین حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی بیان و آزادی رفت‌وآمد زنان را محدود کرده و با اجرای قوانین موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» ، کنترل بیشتری بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی اعمال کرده‌ است.

پاسخ اتحادیه اروپا به انتقادات

کمیسیون اروپا تاکید کرده است نشست بروکسل صرفا جنبه «فنی» دارد و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، اول تیر در نشستی خبری گفت: «کشورهای عضو در حال بررسی راه‌هایی برای بازگرداندن افرادی هستند که مرتکب جرائم جدی شده‌اند و احتمالا تهدیدی برای امنیت به شمار می‌روند. این همان ابتکاری است که کمیسیون اکنون در حال پیگیری آن است.»

بر اساس نامه‌ای که خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده و به رویت رویترز رسیده، محور نشست بروکسل «بازگرداندن و پذیرش مجدد» آن دسته از شهروندان افغانستان خواهد بود که مجاز به اقامت در اتحادیه اروپا نیستند.

افغانستان‌اینترنشنال پیش‌تر به نقل از منابع مطلع گزارش داد هیات طالبان دوم تیر از ترکیه راهی بروکسل خواهد شد و ریاست آن را بلخی بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، هدایت‌الله پکتین، معاون ریاست روابط خارجی وزارت داخله طالبان، از دیگر اعضای این هیات خواهد بود.

به گفته منابع آگاه، طالبان در سفر به بروکسل تلاش دارد در برابر پذیرش مهاجران افغان اخراج‌شده، زمینه را برای افزایش شمار دیپلمات‌های خود در اروپا فراهم آورد.

بحران انسانی در افغانستان

رویترز در ادامه گزارش خود نوشت از زمان بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار شهروند افغانستان در اروپا درخواست پناهندگی داده‌اند.

قوانین اتحادیه اروپا در برخی موارد اجازه می‌دهد افرادی که به‌دلیل ارتکاب جرائم سنگین محکوم شده‌اند یا تهدیدی برای امنیت به شمار می‌آیند، اخراج شوند.

با این حال، بازگرداندن اتباع افغانستان به این کشور به علت نبود روابط دیپلماتیک، بسیار محدود بوده است.

افغانستان در حال حاضر با یک بحران انسانی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بر پایه گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، بیش از ۱۷ میلیون نفر، معادل حدود یک‌سوم جمعیت افغانستان، با «ناامنی غذایی» روبه‌رو هستند.

افغانستان در ماه‌های اخیر با موج گسترده بازگشت شهروندان خود از ایران و پاکستان روبه‌رو بوده است. روندی که در بسیاری از موارد به‌صورت اجباری انجام شده و فشار بیشتری بر وضعیت اقتصادی و انسانی این کشور وارد آورده است.